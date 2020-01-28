Mix đồ với chân váy da ôm - Công thức không thể bỏ qua để bạn rạng rỡ trong Tết này!

Bên cạnh chân váy denim theo phong cách retro, chân váy maxi, áo dài cách tân Tết, chân váy xếp ly bồng xòe... đang làm náo loạn xu hướng thời trang Tết 2020 thì mùa xuân năm nay, chân váy da đầy vẻ hiện đại và thời thượng cũng được dự đoán là sẽ gây ra "một cơn bão" nho nhỏ trong cộng đồng thời trang.

Không chỉ dành cho những cô nàng cá tính, thời thượng, những chiếc chân váy da còn có thể giúp nàng "kẹo ngọt" F5 cho ngày xuân cực chất của bạn đấy - Ảnh minh họa: Internet

Vô cùng đa dạng về kiểu dáng cũng như màu sắc, chân váy da chắc chắn có thể làm vừa lòng bất kỳ một cô nàng nào, dù cho bạn có ưa chuộng phong cách gì đi chăng nữa! Cùng tìm hiểu 1 số kiểu chân váy da đang hot dạo thời gian gần đây trước khi tìm hiểu về cách mix đồ với chân váy da ôm chân nhé!

Chân váy da ngắn: Chân váy da ngắn xòe phá cách nhưng vẫn không kém phần nữ tính. Loại chân váy này hoàn toàn phù hợp với những bạn trẻ tinh nghịch, muốn theo đuổi phong cách Hàn Quốc đáng yêu. Không xòe như mẫu chân váy ở trên, mẫu chân váy da này lại có độ ôm nhất định tôn dáng vô cùng hiệu quả. Chúng giúp bạn trở nên gọn gàng, năng động và tràn đầy năng lượng ở mọi lúc mọi nơi.

Chân váy da bóng: Chân váy da bóng thực sự đã dẫn đầu xu hướng chân váy trong năm nay. Với chất liệu đặc biệt, chúng nhanh chóng trở thành item yêu thích của giới trẻ.

Loại chân váy này khi phối với những chiếc áo thun đơn giản sẽ rất đáng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy da dài: Dễ dàng kết hợp với những kiểu áo khác, chân váy da dài cũng là lựa chọn của rất nhiều chị em phụ nữ. Khi mặc với áo thun, bạn sẽ trông thật nữ tính nhẹ nhàng, khi kết hợp với sơ mi, bạn lại được biến hóa thành một cô nàng thanh lịch vô cùng phù hợp với chốn công sở.

Chân váy da bất đối xứng: Phần gấu váy không bằng nhau chính là điểm nhấn khiến chiếc chân váy da này trở nên đặc biệt. Nếu không muốn gắn liền với màu đen, bạn cũng có thể thay đổi lựa chọn bằng màu nâu cũng rất dễ phối đồ và mang lại cảm giác rất ấm áp.

Chân váy da họa tiết: Nếu một chiếc váy da trơn vẫn chưa đủ ấn tượng với bạn, hãy chọn chân váy có thêm những chi tiết lạ mắt như váy peplum, váy xẻ tà hay xếp nếp vẩy cá ấn tượng.

Chân váy da bút chì: Trong khi kiểu dáng váy bút chì, áo sơ mi và giày cao gót mang lại vẻ ngoài thanh lịch, duyên dáng thì chất liệu denim, da và gam màu đen lạ làm tăng điểm công cho sự mạnh mẽ, cá tính

Trong khi kiểu dáng váy bút chì, áo sơ mi và giày cao gót mang lại vẻ ngoài thanh lịch, duyên dáng thì chất liệu denim, da và gam màu đen lạ làm tăng điểm công cho sự mạnh mẽ, cá tính - Ảnh minh họa: Internet

Váy da kết hợp với áo gì?

Vậy chân váy da mặc với gì? Cùng tìm hiểu những cách mix đồ với chân váy da ôm chân nhé!

Mix chân váy da với áo sơ mi sang trọng, thanh lịch

Bạn có thể mix một chiếc áo sơ mi truyền thống có form rộng hoặc có những chi tiết cách điệu trên áo với chân váy da ôm. Sự kết hợp này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một phong cách vừa trẻ trung lại vừa thanh lịch.

Hãy chú trọng kết hợp màu sắc với nhau, ví dụ: Bản thân chân váy da đã rất nổi bật, vậy nên, bạn cứ mix&match cùng những items đơn giản nhất là đủ gây ấn tượng với vẻ ngoài sành điệu, bắt mắt. Màu đen của chân váy da nên kết hợp cùng áo sơ mi tông sáng và ngược lại. Trong trường hợp muốn diện ton-sur-ton, bạn cần chú ý vì rất dễ để lộ bụng to vì hiệu ứng bóng bẩy.

Vậy nên, nếu sở hữu vòng bụng hơi đẫy đà thì bạn nên tránh chân váy da ôm sát hoặc giả như muốn mặc, hãy bỏ qua thao tác sơ vin nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy da mix cùng áo khoác, set đồ cho mùa đông không lạnh

Nếu chọn được những mẫu chân váy da mang gam màu trầm ấm hoặc trung tính, thiết kế phù hợp với vóc dáng, bạn chỉ cần mix ngẫu hứng với những kiểu áo phổ biến như: áo len, áo sơ mi, áo thun…, sau đó hoàn thiện bằng chiếc áo khoác yêu thích là ổn.

Sự kết hợp này sẽ giúp cho các bạn nữ không những giữ ấm trong tiết trời se lạnh mà còn trông nhẹ nhàng và nữ tính hơn rất nhiều đấy. Một chiếc áo khoác kết hợp với chân váy da luôn được lòng các bạn gái vào những ngày thời tiết chuyển lạnh bởi sự tiện dụng và không kém phần thời trang của nó.

Ngoài ra, vào những ngày đông lạnh, việc kết hợp cùng chiếc áo blazer hoặc áo dạ dáng dài sẽ giúp tăng thêm điểm thanh lịch và giữ ấm cho cơ thể rất hiệu quả.

Còn những cô nàng thích style bụi bặm, mạnh mẽ thì hãy kết hợp tông xuyệt tông với áo khoác da để set đồ thêm cá tính nhé - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy da phối với áo thun hoặc phông

Chân váy da mặc với áo phông là một trong những sự kết hợp nhanh chóng nhưng không kém phần thời trang dành cho những cô nàng mèo lười. Chỉ cần một chiếc áo phông trơn đơn giản hay áo phông họa tiết nhỏ là bạn đã cho ra đời một sản phẩm thời trang đầy sự trẻ trung và năng động cho riêng mình rồi.

Áo phông và chân váy da đầy màu sắc, kết hợp thêm một đôi boots hay giày cao gót cũng là một gợi ý vô cùng thú vị cho những cô nàng năng động và cá tính. Không phải những chiếc áo thun ôm dáng cứng nhắc đâu, hãy chọn kiểu oversized kết hợp chân váy ôm dài để tổng thể nhã nhặn mà vẫn trẻ trung, phóng khoáng nhé. Thế nên, bước đầu tiên để đa dạng hình ảnh của mình chính là sở hữu thật nhiều kiểu áo khác nhau trong tủ.

Nếu vậy chắc chắn bạn sẽ không đau đầu coi mix chân váy da với áo nào? - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy da mix cùng áo len, áo cổ lọ

Lời khuyên dành cho bạn là hãy chọn các mẫu áo len trơn để diện cùng chân váy da. Bên cạnh đó, chân váy da vốn có kiểu dáng ôm nên tốt nhất, bạn nên sơ vin gọn gàng vào để vừa giúp set đồ gọn gàng hơn, vừa giúp tôn lên đường cong vóc dáng nhé.

Từ đầu mùa lạnh đến giờ, chân váy da đã được những mỹ nhân nổi tiếng mặc đẹp như Meghan Markle, Yoona, Hà Tăng hay Chi Pu… chưng diện - Ảnh minh họa: Internet

Mix chân váy da với áo nỉ

Bí kíp mix & match với áo nỉ cũng là gợi ý lên đồ hay ho khi mùa đông gần đến. Bạn sẽ chẳng cần nghĩ ngợi về việc mặc sao cho chuẩn thu đông đâu, bởi chỉ cần kết hợp áo nỉ và chân váy dài với nhau là xong "nhiệm vụ" nâng tầm phong cách.

Nữ tính và cuốn hút, ngọt ngào là những gì có thể diễn tả về một cô gái trong set đồ đậm chất mùa đông này.

Set đồ này mang đến bạn diện mạo thanh thoát, tao nhã nhưng đâu đó vẫn thể hiện phong cách ăn mặc hợp mốt, không thể xem thường được đâu - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy da đi giày gì?

Bên cạnh những đôi boots cao cổ thì vẫn còn những mẫu giày rất quen thuộc có thể kết hợp cùng chân váy da nhưng bạn lại không nghĩ đến.

Tùy vào phong cách và mục đích thời trang mà bạn có thể chọn lựa giữa giày sneaker hoặc giày cao gót để thay thế cho giày boots. Cụ thể, bạn có thể chọn giày sneaker để diện cùng chân váy da chữ A theo style trẻ trung, năng động.

Với những cô nàng công sở, việc diện giày cao gót cùng chân váy da bút bi sẽ giúp nàng vừa tôn dáng, vừa tăng điểm thanh lịch cho set đồ - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi diện váy da

Coi chừng lộ bụng: Khi diện chân váy da dáng bút chì, độ ôm sát và bóng bẩy của item này thế nào cũng khiến vòng bụng lớn của bạn chiếm trọn spotlight, tổng thể trang phục kém xinh đi hẳn. Và để diện chân váy da thật sành điệu mà không lộ bụng mỡ, bạn hãy chọn kiểu chân váy dáng chữ A, dáng suông hoặc bỏ qua động tác sơ vin.

Không nên mix quá nhiều đồ da trên một set đồ: Độ bóng bẩy của đồ da đòi hỏi bạn phải khéo léo một chút khi mix&match. Và trong hầu hết mọi trường hợp, outfit chỉ nên xuất hiện một món đồ da như áo khoác/chân váy/quần dài để tạo sự hài hòa cho tổng thể trang phục.

Nếu "tham" quá, bộ cánh của bạn trông sẽ rất nặng nề, khó thẩm thấu - Ảnh minh họa: Internet

Đồ da sẽ biến vẻ ngoài của bạn trở nên chất chơi, sành điệu, nhưng nếu item ấy ở trong tình trạng cũ sờn, bong tróc thì chỉ phản tác dụng, trông bạn sẽ lôi thôi, bô nhếch vô cùng. Hãy chăm sóc thật kỹ những chiếc chân váy da bạn đang sở hữu để lần nào diện trông cũng tinh tươm nhất có thể. Vậy thôi là bạn đã có những kiểu mix đồ với chân váy da ôm chân cực xịn mịn thơm rồi đấy!