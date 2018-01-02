6 lý do tuyệt vời khiến hội con gái rủ nhau đi cắt tóc ngắn uốn gợn sóng

Thời trang 02/01/2018 14:17

Nếu bạn vẫn còn đang trăn trở có nên cắt tóc ngắn uốn gợn sóng hay không, hãy theo dõi những lý do khiến kiểu tóc này trở thành xu hướng tóc hot nhất hiện nay.

Tóc ngắn nổi lên từ năm 2016 và tạo nên một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ hội chị em phụ nữ. Trong đó, tóc ngắn uốn gợn sóng chính là kiểu được ưa chuộng nhất.

Vậy lý do gì khiến hội con gái đổ xô đi cắt tóc ngắn uốn gợn sóng? Để biết đáp án, hãy xem bài viết bên dưới.

Trông cao hơn

Nên nhớ rằng, cắt tóc ngắn sẽ giúp bạn trông cao hơn, đặc biệt là kiểu ngang vai uốn xoăn gợn sóng. Vì tóc quá dài khiến cơ thể mất cân đối, tạo cảm giác đôi chân ngắn đi và phần lưng dài ra.

Ngoài ra, tóc ngắn giúp chiếc cổ của phụ nữ trở nên thanh mảnh, gợi cảm hơn rất nhiều.

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Tóc ngắn uốn gợn sóng giúp bạn trở nên cao và thanh mảnh hơn - Ảnh: Internet

Ngũ quan sắc sảo, thanh tú

Một ưu điểm đặc biệt mà kiểu tóc ngắn uốn gợn sóng mang đến cho các bạn gái chính là giúp các đường nét trở nên thanh tú, sáng hơn, nhờ vậy giúp “lên đời” nhan sắc tức thì.

Điều này chính là lí do khiến phái đẹp ưa chuộng kiểu tóc ngắn gợi cảm, nhẹ nhàng này.

6 lý do tuyệt vời khiến hội con gái rủ nhau đi cắt tóc ngắn uốn gợn sóng - Ảnh 2
Mái tóc ngắn uốn xoăn sóng giúp các đường nét trên gương mặt sáng và thanh tú hơn - Ảnh: Internet

Phong cách, cá tính

Không riêng gì uốn gợn sóng, tóc ngắn bất kì kiểu nào cũng giúp các nàng trở nên phong cách và cá tính hơn. Bởi vậy, nếu là con gái, bạn phải cắt tóc ngắn ít nhất một lần trong đời, đây là trải nghiệm hết sức đáng giá.

Tiết kiệm thời gian

Đối với mái tóc dài, bạn phải mất khá nhiều thời gian chải chuốt, tạo kiểu mỗi buổi sáng trước khi ra ngoài. Rồi suy nghĩ xem hôm nay nên làm thế nào để thay mới kiểu tóc dài nhàm chán.

Với mái tóc ngắn uốn gợn sóng thì hoàn toàn khác, bạn chỉ cần duy nhất một lần tạo kiểu ngoài tiệm, sau đó bạn cứ xõa một cách tự nhiên là đã tuyệt vời.

Bên cạnh đó, tóc ngắn cũng dễ chải hơn, vì vậy mà không cần tốn nhiều thời gian chăm sóc.

6 lý do tuyệt vời khiến hội con gái rủ nhau đi cắt tóc ngắn uốn gợn sóng - Ảnh 3
Khi cắt kiểu tóc ngắn này, bạn không cần tốn nhiều thời gian chăm sóc - Ảnh: Internet

Che khuyết điểm trên gương mặt

Khi cắt tóc ngắn, đặc biệt là uốn gợn sóng, những sợi tóc xoăn bồng bềnh giúp đánh lạc hướng ánh nhìn khỏi những khuyết điểm trên gương mặt, từ đó giúp bạn gái trông xinh xắn hơn. Nếu bạn chọn kiểu uốn gợn sóng to, các khuyết điểm sẽ được che giấu tối đa.

6 lý do tuyệt vời khiến hội con gái rủ nhau đi cắt tóc ngắn uốn gợn sóng - Ảnh 4
Tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng che đi các khuyết điểm về đôi má phúng phính, cao và chiếc cằm không thon gọn - Ảnh: Internet

Trẻ ra cả chục tuổi

Muốn trông trẻ trung và tươi tắn hơn tuổi thật, cắt tóc ngắn là cách tuyệt vời nhất. Đặc biệt, khi cắt tóc ngắn uốn gợn sóng, bạn sẽ trẻ ra cả chục tuổi và trở nên năng động hơn, tuy nhiên vẫn giữ được sự gợi cảm, quyến rũ vốn có.

6 lý do tuyệt vời khiến hội con gái rủ nhau đi cắt tóc ngắn uốn gợn sóng - Ảnh 5
Đặc biệt, khi cắt tóc ngắn uốn sóng bạn sẽ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh: Internet

Phía trên chính là những lý do tuyệt vời mà phụ nữ rủ nhau đi cắt tóc ngắn uốn gợn sóng. Có thể thấy, đây không chỉ là một kiểu tóc đẹp mà còn là "trợ thủ đắc lực" cho nhan sắc phái đẹp.

Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này

Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này

Nếu bạn không muốn "hi sinh" mái tóc dài để hưởng ứng xu hướng tóc ngắn, bạn hãy tham khảo một số kiểu tóc uốn đuôi ngang lưng vô cùng đẹp và nổi bật dưới đây.

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