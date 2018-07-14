5 kiểu váy đi biển giấu dáng cực tốt cho người thấp béo

Thời trang 14/07/2018 13:12

Ai bảo người thấp béo không thể điệu đà? Những mẫu váy đi biển cho người thấp béo dưới đây sẽ giúp bạn trở nên thật xinh đẹp, béo duyên dáng, béo tự tin!

Bạn có tin rằng người thấp béo sẽ càng trở nên tròn trịa nếu mặc quần không? Hơn thế nữa, đi biển không thể thiếu váy vóc thướt tha, xinh xắn. Người thấp béo đừng tự nghĩ rằng mình xấu, hãy tự chọn cho mình một vài kiểu váy đi biển giấu bụng cực tốt dưới đây, đảm bảo bạn sẽ tự tin lên bội phần đấy!

Váy maxi voan dài chấm gót

Chọn váy maxi cho người mập phải chú ý tới chất liệu, không nên lựa những kiểu đầm maxi quá đỗi dày dặn cho người mập khiến thân hình càng trở nên “cồng kềnh” hơn.

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Váy maxi hoa là món đồ không thể thiếu khi nàng đi biển

Một chiếc váy maxi voan mỏng giúp cho người béo có những buổi dạo biển nhẹ nhàng, mát mẻ hơn. Đồng thời, váy voan tạo cảm giác gọn gàng và thanh mảnh hơn cho chủ nhân. Một chiếc váy maxi dài chấm gót sẽ giúp những nàng mập “ăn gian” được kha khá chiều cao đấy nhé.

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Váy maxi voan dài chấm gót giúp nàng béo ăn gian được một chút chiều cao

Ngoài ra, nàng mập hãy chọn cho mình những dáng váy maxi có phần eo chiết nhẹ nhàng, nếu váy có phần eo nâng cao một chút so với eo thực sẽ càng tốt, giúp kéo dài hơn đôi chân của bạn và giúp che bớt đi mỡ thừa ở vòng 2.

Váy maxi thô kẻ sọc

Họa tiết kẻ sọc có khả năng tạo “ảo giác” cho người đối diện rằng bạn có một thân hình mi nhon hơn so với thực tế. Khi đi dạo biển, bạn nên chuẩn bị một chiếc váy vải thô dày dặn vừa phải với họa tiết kẻ sọc, đảm bảo vừa trẻ trung lại vừa thời trang.

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Váy thô kẻ sọc tạo cảm giác bạn cao và gầy hơn

Với những chiếc đầm thô, bạn không nên chọn váy dài chấm gót hoặc quá lòe xòe vì có thể khiến tổng thể trông hơi luộm thuộm. Lựa chọn những kiểu váy thô pha sẽ giúp cho bộ đồ bớt nhàu hơn khi mặc.

Đầm trễ vai ôm dáng

Để có những tấm hình “sống ảo” cực chất trên biển, những cô nàng thấp béo không thể bỏ qua những dáng đầm trễ vai ôm vừa phải, vừa giúp vóc dáng bạn trông thon gọn hơn, vừa đem lại vẻ nữ tính, gợi cảm.

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Váy ôm trễ vai đem lại cho bạn vẻ nữ tính

Mẫu đầm trễ vai có phần cổ bèo nhún nhẹ nhàng sẽ che bớt đi bắp tay không mấy thon gọn của bạn. Đồng thời, nó cũng tạo điểm nhấn để người khác không chú ý tới những khuyết điểm trên những bộ phận còn lại. Đầm trễ vai ôm sẽ tạo cho bạn sự gọn gàng, thanh lịch.

Chân váy midi dài cùng áo bó

Cách mix đồ nhanh và dễ nhất khi đi biển cho những cô nàng thấp béo là mặc một chiếc áo phông ôm bất kỳ với một chiếc váy midi dài quá bắp chân. Bạn có thể thỏa sức kết hợp các loại màu sắc, họa tiết cho bộ trang phục này, nhưng nên nhớ nguyên tắc, nếu chân váy nổi bật thì phần áo nên tối giản nhất để tránh gây “nhức mắt” cho người đối diện.

5 kiểu váy đi biển giấu dáng cực tốt cho người thấp béo - Ảnh 5

Đừng quên đem theo một chiếc chân váy midi dài trong vali đồ đi biển của mình nhé

Đầm cotton liền tối màu

Vẫn là mẫu đầm dài che đi phần chân ngắn, kiểu váy cotton liền dài trùm sẽ giúp cho bạn trông có vẻ cao hơn bình thường. Chọn những mẫu đầm tối màu sẽ tạo cảm giác bạn gầy hơn. Tuy nhiên, đừng mặc những mẫu đầm cotton quá mỏng vì gió biển có thể khiến cho chiếc váy của bạn dính sát vào cơ thể, phô ra những phần mỡ không mấy xinh đẹp đấy nhé.

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Đầm cotton vừa mát vừa thoải mái khi ra biển

Người thấp béo đến mấy giờ đây cũng có thể tự tin chọn cho mình những kiểu dáng váy cực kỳ xinh đẹp và phù hợp với mình rồi. Đừng quên ra biển hãy đeo kính râm, đem theo một chiếc mũ rộng vành, bộ đồ của bạn sẽ trông cực kỳ thời trang và duyên dáng.

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