10 quy tắc thời trang cho người béo, cô nàng sành điệu nào cũng phải thuộc nằm lòng!

Bạn không tự tin với thân hình "phì nhiêu", bắp tay thô kệch, đôi chân mập mạp của bản thân mình. Đừng vội tuyệt vọng và tự ti, hãy áp dụng 10 quy tắc thời trang dành cho người béo được giới chuyên gia đúc kết dưới đây, cơ thể bạn sẽ trông thon gọn, cân đối tức thì.

Đừng nghĩ thả tay áo xuống sẽ giúp bạn trở nên thọn gọn và thanh mảnh hơn, điều này ngược lại sẽ khiến cơ thể trông to ra, gồ ghề và không gọn gàng. Do đó, hãy xắn hai tay áo thật cẩn thận, đến dưới khuỷu tay thì dừng lại, quy tắc thời trang này cực kỳ hữu dụng cho những người mập có bắp tay to.

Khi diện áo cánh dơi, tất cả các khuyết điểm trên thân hình của bạn sẽ bị lộ tẩy, đặc biệt là phần bắp tay đầy mỡ thừa. Để phần trên của cơ thể thêm thon gọn, cân đối, bạn nên chọn áo thun cổ tim, tay con họa tiết sọc nhỏ có màu tương phản.

Quy tắc thời trang cho người mập: Không mặc áo cánh dơi - Ảnh: Internet

3. Áo khoác blazer

Nếu đôi bắp tay quá khổ khiến bạn tự ti khi diện áo ngắn tay, hãy khoác ngoài chiếc áo blazer tối màu, tất cả mọi lo lắng sẽ được giải quyết. Đồng thời, khi diện chiếc áo khoác này, vẻ ngoài của bạn sẽ trông sang trọng, hiện đại hơn rất nhiều.

Ngoài ra, diện áo blazer cũng là quy tắc thời trang hữu dụng dành cho người béo bụng.

Những cô nàng béo bụng hãy luôn mang theo áo khoác blazer bên mình - Ảnh: Internet

4. Độ dài áo vừa phải

Một chiếc áo quá dài khiến cho bạn đã béo lại trở nên lùn đi, do đó, hãy chọn áo có độ dài vừa vặn. Bên cạnh đó, khi diện áo quá dài, cơ thể của bạn còn trở nên mất cân đối.

Chiếc áo quá dài khiến bạn trông vừa lùn vừa béo - Ảnh: Internet

5. Nói không với sandal khi diện jeans ôm

Khi bạn diện quần jeans, nhất là dáng skinny thì tuyệt đối không nên đi sandal, vì sự kết hợp này sẽ khiến đôi chân ngắn lại, cơ thể mất cân đối và trông mập hơn bình thường. Những lúc thế này hãy chọn cho mình một đôi giày slip on tối màu là hoàn hảo nhất.

Không diện sandal cùng quần jeans skinny là quy tắc thời trang người béo nên nhớ - Ảnh: Internet

6. Gấu quần vừa vặn

Một trong những quy tắc thời trang dành cho người mập đáng chú ý là chọn quần có gấu ngang mắt cá chân và có độ rộng vừa phải, bo sát vào cổ chân. Điều này vừa tạo vẻ thoải mái, vừa giúp bạn trông nhẹ nhàng, gọn gàng hơn.

Một chiếc quần có gấu vừa vặn giúp cô nàng béo lùn trông thon gọn hơn - Ảnh: Internet

7. Ưu tiên váy xòe trên gối

Quý cô mũm mĩm thường thích giấu mình trong những chiếc váy, đầm hay áo rộng thùng thình vì nghĩ chúng sẽ che đi phần cơ thể không thon gọn. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ vô cùng sai lầm, mặc như vậy sẽ khiến cơ thể thêm phần "phì nhiêu".

Bạn phải chọn trang phục vừa vặn, chẳng hạn như sự kết hợp của váy xòe ngắn trên gối và áo thun trơn. Đây chính là một gợi ý thời trang công sở hoàn hảo cho người béo.

Váy xòe trên gối là item thời trang tuyệt vời dành cho quý cô văn phòng tròn trịa - Ảnh: Internet

8. Luôn mang theo chiếc thắt lưng

Quý cô công sở có thân hình mũm mĩm nên nhớ rõ, luôn thắt lưng khi diện váy liền xòe. Bí quyết thời trang này sẽ có ích đối với những cô nàng béo bụng vì có khả năng định hình và tạo cảm giác vòng eo thon gọn.

Những nàng béo hãy luôn mang theo phụ kiện thắt lưng thời trang bên mình - Ảnh: Internet

9. Sự kết hợp giữa váy bất đối xứng và giày cao gót

Đây chính là bí kíp thời trang dành cho người béo lùn, sự kết hợp giữa váy bất đối xứng và đôi giày cao gót giúp quý cô trông cao, thanh mảnh hơn. Kiểu váy bất đối xứng giúp đánh lừa thị giác, từ đó tạo cảm giác cơ thể thon gọn tức thì.

Váy bất đối xứng cùng giày cao gót sẽ là set đồ "trợ thủ" cho cô nàng béo lùn - Ảnh: Internet

10. Luôn sơ-vin vạt áo

Nếu bạn thuộc tip người mập lùn, hãy luôn sơ-vin vạt áo phía trước. Vì chiếc áo dài khiến cơ thể thêm ngắn đi, khi bỏ vạt áo vào quần, phần thân trên và dưới sẽ được phân chia rõ ràng, nhờ đó tạo cảm giác chân dài hơn.

Luôn sơ-vin vạt áo để trông cao hơn, đây là quy tắc quan trọng khi phối đồ cho người béo lùn - Ảnh: Internet

Hy vọng màn tư vấn thời trang cho người béo trên sẽ có lợi đối với các cô nàng tròn trịa. Cuối cùng, đừng bao giờ tự ti vì bản thân sở hữu thân hình quá khổ, mỗi người đều có những vẻ đẹp riêng, quan trọng là bạn phải tự tin thì vẻ đẹp ấy mới thật sự tỏa sáng.