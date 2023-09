10 quy tắc thời trang cho người béo, cô nàng sành điệu nào cũng phải thuộc nằm lòng!

Đừng nghĩ thả tay áo xuống sẽ giúp bạn trở nên thọn gọn và thanh mảnh hơn, điều này ngược lại sẽ khiến cơ thể trông to ra, gồ ghề và không gọn gàng. Do đó, hãy xắn hai tay áo thật cẩn thận, đến dưới khuỷu tay thì dừng lại, quy tắc thời trang này cực kỳ hữu dụng cho những người mập có bắp tay to.

Quy tắc thời trang mà người béo nên nhớ, hãy luôn xắn tay áo gọn gàng - Ảnh: Internet

2. Nói không với áo cánh dơi