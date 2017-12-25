10 quy tắc thời trang cho người béo, cô nàng sành điệu nào cũng phải thuộc nằm lòng!

10 quy tắc thời trang cho người béo dưới đây sẽ giúp những cô nàng mũm mĩm trở nên thon gọn, cao ráo hơn trông thấy.
Bạn không tự tin với thân hình "phì nhiêu", bắp tay thô kệch, đôi chân mập mạp của bản thân mình. Đừng vội tuyệt vọng và tự ti, hãy áp dụng 10 quy tắc thời trang dành cho người béo được giới chuyên gia đúc kết dưới đây, cơ thể bạn sẽ trông thon gọn, cân đối tức thì.
1. Luôn xắn tay áo
Đừng nghĩ thả tay áo xuống sẽ giúp bạn trở nên thọn gọn và thanh mảnh hơn, điều này ngược lại sẽ khiến cơ thể trông to ra, gồ ghề và không gọn gàng. Do đó, hãy xắn hai tay áo thật cẩn thận, đến dưới khuỷu tay thì dừng lại, quy tắc thời trang này cực kỳ hữu dụng cho những người mập có bắp tay to.
2. Nói không với áo cánh dơi
Khi diện áo cánh dơi, tất cả các khuyết điểm trên thân hình của bạn sẽ bị lộ tẩy, đặc biệt là phần bắp tay đầy mỡ thừa. Để phần trên của cơ thể thêm thon gọn, cân đối, bạn nên chọn áo thun cổ tim, tay con họa tiết sọc nhỏ có màu tương phản.
3. Áo khoác blazer
Nếu đôi bắp tay quá khổ khiến bạn tự ti khi diện áo ngắn tay, hãy khoác ngoài chiếc áo blazer tối màu, tất cả mọi lo lắng sẽ được giải quyết. Đồng thời, khi diện chiếc áo khoác này, vẻ ngoài của bạn sẽ trông sang trọng, hiện đại hơn rất nhiều.
Ngoài ra, diện áo blazer cũng là quy tắc thời trang hữu dụng dành cho người béo bụng.
4. Độ dài áo vừa phải
Một chiếc áo quá dài khiến cho bạn đã béo lại trở nên lùn đi, do đó, hãy chọn áo có độ dài vừa vặn. Bên cạnh đó, khi diện áo quá dài, cơ thể của bạn còn trở nên mất cân đối.
5. Nói không với sandal khi diện jeans ôm
Khi bạn diện quần jeans, nhất là dáng skinny thì tuyệt đối không nên đi sandal, vì sự kết hợp này sẽ khiến đôi chân ngắn lại, cơ thể mất cân đối và trông mập hơn bình thường. Những lúc thế này hãy chọn cho mình một đôi giày slip on tối màu là hoàn hảo nhất.
6. Gấu quần vừa vặn
Một trong những quy tắc thời trang dành cho người mập đáng chú ý là chọn quần có gấu ngang mắt cá chân và có độ rộng vừa phải, bo sát vào cổ chân. Điều này vừa tạo vẻ thoải mái, vừa giúp bạn trông nhẹ nhàng, gọn gàng hơn.
7. Ưu tiên váy xòe trên gối
Quý cô mũm mĩm thường thích giấu mình trong những chiếc váy, đầm hay áo rộng thùng thình vì nghĩ chúng sẽ che đi phần cơ thể không thon gọn. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ vô cùng sai lầm, mặc như vậy sẽ khiến cơ thể thêm phần "phì nhiêu".
Bạn phải chọn trang phục vừa vặn, chẳng hạn như sự kết hợp của váy xòe ngắn trên gối và áo thun trơn. Đây chính là một gợi ý thời trang công sở hoàn hảo cho người béo.
8. Luôn mang theo chiếc thắt lưng
Quý cô công sở có thân hình mũm mĩm nên nhớ rõ, luôn thắt lưng khi diện váy liền xòe. Bí quyết thời trang này sẽ có ích đối với những cô nàng béo bụng vì có khả năng định hình và tạo cảm giác vòng eo thon gọn.
9. Sự kết hợp giữa váy bất đối xứng và giày cao gót
Đây chính là bí kíp thời trang dành cho người béo lùn, sự kết hợp giữa váy bất đối xứng và đôi giày cao gót giúp quý cô trông cao, thanh mảnh hơn. Kiểu váy bất đối xứng giúp đánh lừa thị giác, từ đó tạo cảm giác cơ thể thon gọn tức thì.
10. Luôn sơ-vin vạt áo
Nếu bạn thuộc tip người mập lùn, hãy luôn sơ-vin vạt áo phía trước. Vì chiếc áo dài khiến cơ thể thêm ngắn đi, khi bỏ vạt áo vào quần, phần thân trên và dưới sẽ được phân chia rõ ràng, nhờ đó tạo cảm giác chân dài hơn.
Hy vọng màn tư vấn thời trang cho người béo trên sẽ có lợi đối với các cô nàng tròn trịa. Cuối cùng, đừng bao giờ tự ti vì bản thân sở hữu thân hình quá khổ, mỗi người đều có những vẻ đẹp riêng, quan trọng là bạn phải tự tin thì vẻ đẹp ấy mới thật sự tỏa sáng.