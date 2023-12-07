5 kiểu áo len tôn dáng nhất, ai cũng có thể mặc đẹp

Thời trang 07/12/2023 05:00

Chỉ cần bổ sung 5 kiểu áo len này cho tủ đồ, chị em sẽ mặc đẹp suốt mùa đông.

Vào mùa đông, áo len là một trong những món thời trang "đi đâu cũng gặp". Áo len có sự ấm áp, mềm mại. Bên cạnh đó, mẫu áo này còn là mảnh ghép của loạt set đồ mùa lạnh sành điệu. Có rất nhiều phiên bản áo len để chị em lựa chọn và điều này có thể khiến các nàng cảm thấy bối rối khi đi mua sắm. Muốn nâng tầm phong cách hiệu quả, chị em hãy tham khảo 5 kiểu áo len vừa chuẩn mốt, vừa tôn dáng sau đây:

Áo len màu trầm

5 kiểu áo len tôn dáng nhất, ai cũng có thể mặc đẹp - Ảnh 1

Áo len màu trầm được nhiều chị em ưa chuộng. Kiểu áo này là "bảo chứng" cho vẻ ngoài trang nhã và sang trọng. Bên cạnh đó, những tông màu trầm như đen, nâu, xanh navy hay xám đậm còn tạo hiệu ứng vóc dáng nhỏ gọn, thanh thoát hơn. Áo len màu trầm rất dễ phối đồ. Yêu thích phong cách đơn giản, tinh tế, chị em hãy kết hợp áo len màu trầm với quần âu hoặc chân váy dài tông màu trung tính. Nổi bật và trẻ trung hơn là công thức áo len màu trầm mix cùng quần jeans xanh hoặc quần màu sắc…

Áo len cổ tim

5 kiểu áo len tôn dáng nhất, ai cũng có thể mặc đẹp - Ảnh 2

Bên cạnh áo len cổ tròn, áo len cổ tim cũng là phiên bản phủ sóng các shop thời trang trong mùa lạnh. Chi tiết cổ tim tạo nét mềm mại, nữ tính hơn cho bộ trang phục. Bên cạnh đó, áo len cổ tim còn tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát. Áo len cổ tim kết hợp ăn ý với quần jeans, quần âu hay chân váy để tạo nên bộ trang phục sành điệu. Các nàng đừng quên tô điểm một chiếc vòng cổ khi diện áo len cổ tim. Món phụ kiện này giúp vẻ ngoài thêm nổi bật, long lanh.

Áo len cổ bẻ

5 kiểu áo len tôn dáng nhất, ai cũng có thể mặc đẹp - Ảnh 3

Áo len cổ bẻ sẽ giúp phong cách mùa đông của chị em thêm tươi mới, trẻ trung. Mẫu áo này còn cho hiệu quả thu gọn vóc dáng nhờ chi tiết cổ bẻ tạo thành hình chữ V. Không chỉ cho hiệu quả "hack" tuổi, áo len cổ bẻ còn được đánh giá cao ở nét thanh lịch, tinh tế. Bên cạnh áo len cổ bẻ màu trung tính, chị em nên tham khảo cả những phiên bản áo màu sắc nổi bật, áo màu pastel hoặc áo họa tiết kẻ ngang. Những phiên bản này rất hút mắt, sang xịn mịn chứ không hề khiến vẻ ngoài trở nên "sến sẩm".

Áo len bo gấu

5 kiểu áo len tôn dáng nhất, ai cũng có thể mặc đẹp - Ảnh 4

Áo len bo gấu đang phủ sóng phong cách của các quý cô sành điệu trong mùa lạnh năm nay. Kiểu áo này có phom dáng thoải mái, nên giúp giấu nhược điểm hiệu quả. Ngoài ra, áo len bo gấu còn tạo vẻ gọn gàng cho tổng thể trang phục, từ đó giúp "ăn gian" chiều cao. Áo len bo gấu là lựa chọn lý tưởng mỗi khi bạn muốn hoàn thiện phong cách nữ tính, yêu kiều như tiểu thư. Cụ thể, hãy kết hợp áo len bo gấu với chân váy ngắn, rồi nhấn nhá một chiếc mũ nồi, vẻ ngoài của bạn trông sẽ rất sang trọng.

Áo len dáng lửng

5 kiểu áo len tôn dáng nhất, ai cũng có thể mặc đẹp - Ảnh 5

Các kiểu trang phục dáng ngắn đang dần chiếm lĩnh xu hướng mùa lạnh năm nay, và áo len dáng lửng cũng không phải là ngoại lệ. Với áo len dáng lửng, bạn không cần sơ vin mà vẫn có được tổng thể cao ráo, thanh thoát. Mẫu áo này còn giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung và năng động. Để hiệu quả "ăn gian" chiều cao được phát huy tối ưu hơn, bạn hãy kết hợp áo dáng lửng với quần cạp cao, rồi đi các kiểu giày nịnh chân như giày mũi nhọn, giày mule, giày màu be…

5 món thời trang chị em nên sắm để đến Tết vẫn mặc đẹp

5 món thời trang chị em nên sắm để đến Tết vẫn mặc đẹp

5 món thời trang sau đây có sự trẻ trung và chuẩn mốt nên rất phù hợp để diện trong dịp Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp bí quyết làm đẹp thời trang

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 13 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt