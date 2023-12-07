5 kiểu áo len tôn dáng nhất, ai cũng có thể mặc đẹp

Vào mùa đông, áo len là một trong những món thời trang "đi đâu cũng gặp". Áo len có sự ấm áp, mềm mại. Bên cạnh đó, mẫu áo này còn là mảnh ghép của loạt set đồ mùa lạnh sành điệu. Có rất nhiều phiên bản áo len để chị em lựa chọn và điều này có thể khiến các nàng cảm thấy bối rối khi đi mua sắm. Muốn nâng tầm phong cách hiệu quả, chị em hãy tham khảo 5 kiểu áo len vừa chuẩn mốt, vừa tôn dáng sau đây:

Áo len màu trầm được nhiều chị em ưa chuộng. Kiểu áo này là "bảo chứng" cho vẻ ngoài trang nhã và sang trọng. Bên cạnh đó, những tông màu trầm như đen, nâu, xanh navy hay xám đậm còn tạo hiệu ứng vóc dáng nhỏ gọn, thanh thoát hơn. Áo len màu trầm rất dễ phối đồ. Yêu thích phong cách đơn giản, tinh tế, chị em hãy kết hợp áo len màu trầm với quần âu hoặc chân váy dài tông màu trung tính. Nổi bật và trẻ trung hơn là công thức áo len màu trầm mix cùng quần jeans xanh hoặc quần màu sắc…

Bên cạnh áo len cổ tròn, áo len cổ tim cũng là phiên bản phủ sóng các shop thời trang trong mùa lạnh. Chi tiết cổ tim tạo nét mềm mại, nữ tính hơn cho bộ trang phục. Bên cạnh đó, áo len cổ tim còn tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát. Áo len cổ tim kết hợp ăn ý với quần jeans, quần âu hay chân váy để tạo nên bộ trang phục sành điệu. Các nàng đừng quên tô điểm một chiếc vòng cổ khi diện áo len cổ tim. Món phụ kiện này giúp vẻ ngoài thêm nổi bật, long lanh.

Áo len cổ bẻ

Áo len cổ bẻ sẽ giúp phong cách mùa đông của chị em thêm tươi mới, trẻ trung. Mẫu áo này còn cho hiệu quả thu gọn vóc dáng nhờ chi tiết cổ bẻ tạo thành hình chữ V. Không chỉ cho hiệu quả "hack" tuổi, áo len cổ bẻ còn được đánh giá cao ở nét thanh lịch, tinh tế. Bên cạnh áo len cổ bẻ màu trung tính, chị em nên tham khảo cả những phiên bản áo màu sắc nổi bật, áo màu pastel hoặc áo họa tiết kẻ ngang. Những phiên bản này rất hút mắt, sang xịn mịn chứ không hề khiến vẻ ngoài trở nên "sến sẩm".

Áo len bo gấu

Áo len bo gấu đang phủ sóng phong cách của các quý cô sành điệu trong mùa lạnh năm nay. Kiểu áo này có phom dáng thoải mái, nên giúp giấu nhược điểm hiệu quả. Ngoài ra, áo len bo gấu còn tạo vẻ gọn gàng cho tổng thể trang phục, từ đó giúp "ăn gian" chiều cao. Áo len bo gấu là lựa chọn lý tưởng mỗi khi bạn muốn hoàn thiện phong cách nữ tính, yêu kiều như tiểu thư. Cụ thể, hãy kết hợp áo len bo gấu với chân váy ngắn, rồi nhấn nhá một chiếc mũ nồi, vẻ ngoài của bạn trông sẽ rất sang trọng.

Áo len dáng lửng

Các kiểu trang phục dáng ngắn đang dần chiếm lĩnh xu hướng mùa lạnh năm nay, và áo len dáng lửng cũng không phải là ngoại lệ. Với áo len dáng lửng, bạn không cần sơ vin mà vẫn có được tổng thể cao ráo, thanh thoát. Mẫu áo này còn giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung và năng động. Để hiệu quả "ăn gian" chiều cao được phát huy tối ưu hơn, bạn hãy kết hợp áo dáng lửng với quần cạp cao, rồi đi các kiểu giày nịnh chân như giày mũi nhọn, giày mule, giày màu be…