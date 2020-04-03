4 gợi ý phong cách lên đồ hẹn hò cuối tuần cho chị em luôn tỏa sáng

Lúc này đây, hãy chọn cho mình 1 trong 4 cách phối đồ đẹp dưới đây để khiến chàng mê mẩn suốt cả ngày.

Những buổi hẹn hò lãng mạn luôn là mơ ước của rất nhiều cô nàng. Nhưng dường như các cô gái lại luôn tỏ ra lúng túng và không biết mình nên mặc gì trong buổi hẹn hò cuối tuần để ghi điểm với chàng.

Nếu bạn là một cô nàng nữ tính và yêu thích sự dịu dàng thì chắc chắn không thể bỏ qua cách phối đồ đẹp bằng váy liền này. Những mẫu váy liền nữ tính với thiết kế nhẹ nhàng, hoa văn ngọt ngào đang được rất nhiều cô nàng yêu thích.

Không cần ăn diện quá cầu kỳ trong buổi hẹn hò đầu tiên mà chỉ cần 1 chiếc váy liền, kết hợp thêm cho mình đôi giày cao gót là bạn đã có được diện mạo thanh thoát, nữ tính trong mắt chàng.

Áo kết hợp chân váy dài

Chân váy dài nhận được sự ưu ái vì vừa kín đáo lại giúp phái đẹp toát lên vẻ đẹp mảnh mai - Ảnh: Internet

Gần đây, kiểu kết hợp áo và chân váy dài nhận được rất nhiều sự ưu ái của các bạn nữ bởi sự kín đáo, lịch sự và giúp toát lên vẻ mảnh mai. Chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua mẫu chân váy dài thướt tha được kết hợp cùng với những chiếc áo sơ mi hoặc áo phông.

Một lưu ý quan trọng dành cho bạn khi thực hiện cách phối đồ đẹp này chính là không nên lựa chọn những chiếc áo có quá nhiều họa tiết. Thay vào đó hãy ưu tiên những chiếc áo trơn, họa tiết nhẹ nhàng để trẻ trung hơn.

Váy liền và áo khoác denim

Váy liền và áo khoác denim là lựa chọn phù hợp với các nàng yêu thích sự hiện đại - Ảnh: Internet

Nếu bạn là một cô nàng yêu thích sự hiện đại, phóng khoáng thì chắc chắn phong cách phối đồ đẹp với váy liền và áo denim là lựa chọn vô cùng hợp lý. Kết hợp cùng đôi giày sneaker hoặc boots ôm sẽ giúp bạn thật nổi bật và thu hút trong mắt chàng.

Áo phông trơn và quần ống rộng

Quần ống rộng tạo nên phong cách thời trang cá tính cho nàng thêm trẻ trung, năng động - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây quần ống rộng được khá nhiều cô nàng lựa chọn để tạo nên phong cách thời trang cho riêng mình. Mẫu quần ống rộng này không chỉ mang lại vẻ sành điệu mà còn giúp nàng cảm thấy thoải mái trong mọi hoạt động.

Vậy nên trong những buổi hẹn hò ngoài trời, áo phông trơn và quần ống rộng sẽ là một trong 4 cách phối đồ đẹp bạn không thể bỏ qua. Hãy chọn cho mình những chiếc áo croptop hoặc áo ngắn ngang thắt lưng để có thể ăn gian chiều cao của mình.

Chúc nàng lựa chọn được items thời trang phù hợp với mình để buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra thuận lợi.