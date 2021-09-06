Trong vòng 10 ngày, 5 người trong một gia đình chết bí ẩn, chuyên gia chưa tìm được nguyên nhân cái chết

Thế giới 06/09/2021 21:06

Năm thành viên của một gia đình trong đó có 4 trẻ em đã chết bí ẩn trong vòng 10 ngày khiến người dân xung quanh vô cùng hoang mang.

Theo truyền thông Ấn Độ, một gia đình có 5 thành viên đã chết bí ẩn trong vòng 10 ngày ở huyện Đông Champaran, bang Bihar, Ấn Độ. Trong số 5 người này có 4 thành viên là trẻ em, nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 4 tuổi. Sự việc này gây ra sự hoảng loạn đối với người dân địa phương.

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 Trong vòng 10 ngày, 5 thành viên trong một gia đình chết bí ẩn, nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 4 tuổi

Được biết, trước khi chết các nạn nhân đều kêu đau bụng và sùi bọt mép. Điều bất ngờ là cách đây không lâu, 4 người trong gia đình này cũng chết một cách kỳ lạ. Hiện tại các quan chức y tế địa phương vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của các thành viên trong gia đình này.

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 Cách đây không lâu, 4 thành viên khác trong gia đình này cũng qua đời không rõ nguyên nhân

Bác sĩ phụ trách khám nghiệm cho biết, việc khám nghiệm tử thi ban đầu không phát hiện bất thường nào nên đã gửi mẫu đi xét nghiệm. Ngày 5/9 một nhân viên y tế địa phương cho biết, rắn cắn hoặc côn trùng độc cắn có thể là nguyên nhân gây đau dạ dày, suy hô hấp và sùi bọt mép. Vậy nhưng người dân địa phương nhận định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người này có thể là do “bị phù phép” vì năm nay 4 thành viên khác trong gia đình cũng chết vô cùng bí ẩn.

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