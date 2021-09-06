Cặp đôi vội vàng tuyên bố ly hôn sau một giờ đăng ký kết hôn vì lý do chẳng thể ngờ

Chỉ mới nhận giấy đăng ký kết hôn một tiếng đồng hồ, cặp đôi vội vàng ly hôn gây sốc cộng đồng mạng xã hội.

Mới đây tòa án nhân dân quận Tây Sơn, thành phố Côn Minh, Trung Quốc đã tiếp nhận một vụ án. Điều đặc biệt, đây là một vụ án ly hôn, người đàn ông đòi ly hôn ngay sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn một tiếng đồng hồ. Trong khi đó người phụ nữ không đồng ý nên cả hai đã đưa nhau ra tòa.

Vừa mới kết hôn một tiếng đồng hồ, Hạng đã đề nghị chị Trần ly hôn

Vụ kiện này liên quan đến người đàn ông họ Hạng sinh năm 1995, anh hiện đang theo học tại một trường cao đẳng nghề ở Côn Minh và chị Trần sinh năm 1997 – là y tá của một bệnh viện nha khoa ở Côn Minh. Bố của Hạng đến bệnh viện nơi Trần làm việc để chăm sóc răng, thấy Trần khá ưng ý nên ông đã giới thiệu cô cho con trai mình.

Sau khi Hạng gặp chị Trần, cả hai đã có những buổi hẹn hò lãng mạn. Vài tháng sau khi yêu đương cả hai đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ sau khi đăng ký kết hôn một giờ đồng hồ, Hạng đã đề nghị chị Trần ly hôn. Chị Trần không đồng ý nên đã đâm đơn kiện lên tòa án.

Hạng cho biết, thực sự anh và chị Trần đã chia tay trước khi kết hôn, hai người chia tay vì rạn nứt tình cảm. Hai người kết hôn vì trong thời gian chia tay, chị Trần không ngừng gửi tin nhắn quấy rối và chọc tức Hạng. Trong lúc thiếu bình tĩnh Hạng đã đưa ra quyết định vội vàng nên đã đề nghị chị Trần ly hôn ngay sau khi đăng ký kết hôn một tiếng đồng hồ.

Chị Trần không đồng ý với đề nghị của Hạng nên đã khởi kiện lên tòa

Chị Trần cho rằng hành vi của Hạng là cố tình lừa dối trong hôn nhân và ảnh hưởng rất lớn đến thể chất và tinh thần của chị Trần, Hạng nên bị truy tố và xử phạt vì hành vi của mình. Chị Trần khẳng định, trước và sau khi kết hôn, chị và Hạng chưa từng sống chung với nhau.

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