'Tổng tài' nhí một tay bó bột, một tay kéo balo đi học khiến ai nấy vừa buồn cười vừa thương

Thế giới 03/08/2020 10:00

Dù tay bó bột nhưng cậu bé vẫn đến trường học. Thần thái 'tổng tài' của bé khiến ai nấy buồn cười không chịu nổi.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh em bé mầm non tay bó bột nhưng vẫn chăm chỉ đến trường thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bé trai mới chỉ học mầm non nhưng lại có dáng vẻ ngầu như một "tổng tài" như trong phim ngôn tình. Cậu bé một tay bó bột, một tay cầm balo kéo lê trên hành lang của trường học cùng khí chất toát ra ngời ngời khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười. Dường như cánh tay đau không hề ảnh hưởng đến thần thái của soái ca nhí.

'Tổng tài' nhí một tay bó bột, một tay kéo balo đi học khiến ai nấy vừa buồn cười vừa thương - Ảnh 1
Thần thái 'tổng tài' của cậu bé thu hút sự chú ý của dân mạng - Ảnh: Weibo
'Tổng tài' nhí một tay bó bột, một tay kéo balo đi học khiến ai nấy vừa buồn cười vừa thương - Ảnh 2
Em bé khiến ai nấy vừa buồn cười vừa thương - Ảnh: Weibo

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng xã hội và nhận được hàng ngàn bình luận. Dân tình vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp cho cậu bé đang bị thương nhưng vẫn chăm chỉ đến trường. 

"Đáng yêu ghê luôn đó trời"; "Bó bột đâu có sao, quan trọng vẫn là thần thái"; "Bé còn nhỏ mà khí chất ngời ngời, không dễ bị mọi người chọc ghẹo đâu nhá"; "Trông tội chưa kìa, thương con quá à"; "Bé nên được điều trị khỏi bệnh hoặc vết thương lành hẳn rồi mới đến trường"; "Mặc dù trẻ mầm non được giáo viên chăm sóc nhưng lớp thường có sĩ số đông, giáo viên sẽ không thể kiểm soát tất cả số học sinh nên không thể loại trừ những tình huống nguy hiểm xảy ra đối với trẻ"..., dân mạng bình luận.

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