Sư tử 19 tuổi già nhất thế giới bị đâm chết

Thế giới 14/05/2023 13:43

Một con sư tử đực hoang dã, được cho là già nhất thế giới, đã chết dưới tay người dân sau khi tiếp cận một ngôi nhà để tìm kiếm thức ăn.

Theo nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài như BBC đưa tin vào ngày 13/5 (giờ địa phương), vào đêm ngày 10/5, một con sư tử hoang dã đã xâm chiếm làng Olkeruniet, tiếp giáp với Công viên quốc gia Amboseli ở miền nam Kenya và bị người dân ném lao giết chết. Bởi nó đã làm hại con người bằng cách giết và ăn thịt gia súc.

Con sư tử đực tên là Loonkiito, sinh năm 2004 và được cho là 19 tuổi. Bởi vì sư tử hoang dã sống trung bình 13 năm và tối đa là 18 năm, Loonkiito được gọi là sư tử hoang dã già nhất và lâu đời nhất được phát hiện cho đến nay.

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Loonkiito, con sư tử hoang dã sống lâu nhất đã chết ở tuổi 19. /Facebook "Lion Guardians"

Paul Jinaro, phát ngôn viên của Cơ quan bảo vệ Động vật hoang dã Kenya (KWS) cho biết: “Chúng tôi không thể khẳng định chính xác liệu Loonkito có phải là lớn tuổi nhất ở Kenya hay không nhưng đúng là nó đã rất già”. Jinaro nói thêm: “Thật khó để tìm thức ăn trong công viên, vì vậy sư tử thường vào làng và lang thang khắp nơi.”

Vì đây là một trường hợp hiếm hoi sư tử hoang dã sống tốt ngoài tuổi thọ trung bình nên nhóm bảo tồn động vật hoang dã Lion Guardians (Những người bảo vệ sư tử) đã bày tỏ sự tiếc nuối và thương tiếc cho cái chết của Loonkiito. "Loonkiito là con sư tử đực già nhất trong hệ sinh thái tự nhiên, có lẽ là ở châu Phi", họ viết trên Facebook.

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Video Sự xuất hiện của Loonkiito, được phát hành vào tháng 9 năm ngoái - Video trên YouTube 'Wildlifer Sathish'

Các chuyên gia địa phương chỉ ra rằng hoạt động kiếm ăn cho sư tử trong các công viên quốc gia ngày càng khó khăn hơn khi hạn hán trở nên nghiêm trọng do biến đổi khí hậu. Cuối cùng, những con sư tử không thể chịu được cơn đói bắt đầu rời khỏi công viên và tấn công gia súc trong nhà dân. Do thiệt hại liên tục, người dân cũng đành giết động vật hoang dã.

Nhà bảo tồn động vật hoang dã Paula Kahumbu cho biết: "Đó là điểm mấu chốt trong cuộc xung đột giữa con người và động vật hoang dã. Chúng ta với tư cách là một quốc gia cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ loài sư tử hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng". Một người nuôi sư tử cũng cho biết: "Những con sư tử trong tình huống tuyệt vọng sẽ nhắm vào gia súc và những người dân đã mất nhiều gia súc nên cảnh giác với điều này". 

 

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