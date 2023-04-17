Trong buổi biểu diễn xiếc cuối tuần ở Trung Quốc, một con sư tử đã trốn thoát khỏi lồng xiếc, gây náo loạn.

Theo tờ Hongseong đưa tin ngày 17/4, vào lúc 10 giờ 45 phút sáng ngày 15/4, một con sư tử đã trốn thoát khỏi người huấn luyện trong một buổi biểu diễn xiếc ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.

Ảnh: Yonhap News

Những người xem xiếc lo sợ và chạy khỏi địa điểm.

Đoạn video do một cư dân mạng quay lại cho thấy những khán giả đang thích thú, vui vẻ với màn xiếc vội vã tháo chạy với vẻ mặt sợ hãi.

Ảnh: Yonhap News

Cảnh tượng mọi người vừa chạy vừa bế trẻ con hoặc nắm tay làm người xem liên tưởng đến một tình huống khủng bố.

Con sư tử đi ra từ bãi đậu xe cũng được ghi lại trên video, may mắn cuối cùng cũng khống chế và bắt giữ được con sư tử sau 15 phút.

Video từ kênh YouTube 연합뉴스 (Yonhapnews)

Kết quả điều tra xác nhận ổ khóa chuồng sư tử đã được mở vào thời điểm đó.

Các nhà chức trách hiện đã đình chỉ rạp xiếc.

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