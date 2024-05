Người phụ nữ đã phủ nhận tội danh giết người sau khi thiêu sống cụ bà 77 tuổi ngay tại căn nhà.

Vào ngày 15/12/2021, một ngôi nhà đã xảy ra hỏa hoạn, khiến bà Elizabeth Vamplew, 77 tuổi, thiệt mạng trong đám cháy.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, đã phát hiện ra rằng nguyên nhân của vụ hỏa hoạn lại là do Karen Vamplew, 44 tuổi, con dâu của bà Elizabeth, thiêu sống để lấy tài sản thừa kế.

Theo thông tin từ tờ The Sun (Anh), Karen đã nhắm đến di sản của mẹ chồng vì nợ nần lớn. Trong phiên tòa, Karen từ chối thừa nhận rằng khi mẹ chồng đang ngủ say, cô đã châm cháy chiếc ga trải trên giường của bà, khiến nạn nhân tử vong do hít phải khói và bị bỏng.

Tin tức này khiến gia đình của Elizabeth tỏ ra giận dữ và cảm thấy tiếc nuối vì mất đi người "trung thành và đáng yêu" như bà Elizabeth.

Các thành viên trong gia đình tiết lộ rằng Elizabeth chuyển từ Collingham đến Newark sau khi kết hôn với chồng Jess vào năm 1968.

Cụ bà 77 tuổi đã qua đời sau khi nghi bị con dâu thiêu sống. Ảnh: The Mirror

Elizabeth cũng định cư ở đó cho đến khi không may qua đời, sở thích yêu thích của cặp đôi là chăm sóc khu vườn của họ, thế giới nhỏ bé của họ thậm chí còn được công nhận là “Khu vườn đẹp nhất” ở địa phương. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với Elizabeth luôn là gia đình.

Mỗi dịp Giáng sinh là thời điểm hạnh phúc nhất của Elizabeth, cùng với ba cháu gái của mình trong niềm vui của mùa lễ.

Mỗi năm, bà cũng thường đi du lịch xa hai lần cùng gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, Elizabeth, người coi trọng gia đình đến như vậy, lại chết dưới tay con dâu độc ác.

Các luật sư công tố đã trình chiếu hình ảnh giám sát của Karen, cho thấy cô đã thoát khỏi hiện trường sau khi gây hỏa hoạn một cách không tự nhiên và cố gắng dập tắt ngọn lửa.

Họ cũng đưa ra các bằng chứng cho thấy Karen nợ nần lớn và trước khi gây án, cô đã sử dụng tài khoản của mẹ chồng để chi tiêu cho bản thân. Tuy nhiên, Karen từ chối thừa nhận tội danh. Tòa án sẽ tuyên án trong những ngày tới.

