Theo tờ News Nate (Hàn Quốc), Sở cảnh sát Uijeongbu, Kyunggi-do, Hàn Quốc, cho biết thi thể người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân dưới ống cống mương nước ở Uijeongbu, Kyunggi-do hôm 16/4 là một bệnh nhân mất tích tại phòng cấp cứu gần 3 tháng trước.



Theo cảnh sát, ông A., đang làm việc tại một nhà máy sản xuất đồ nội thất ở Namyangju. Ông A. mắc các bệnh mãn tính như mất trí nhớ. Do do hoàn cảnh khó khăn, ông A. đi làm và thuê phòng trọ do nhà máy hỗ trợ.

Nhiều người thân quen cho biết: “Ông A. chỉ biết đường đến nhà và nhà máy” và “đi đâu cũng không tìm được đường về nhà”.

Một con sông ở Gajeong-dong, Uijeongbu, Kyunggi-do, nơi phát hiện thi thể của một người đàn ông không rõ danh tính vào ngày 16/4 - Ảnh: Chụp màn hình bản tin đài YTN

Theo Yonhap News, ngày 27/1, ông A. đến một nhà máy ở Yeoncheon-gun để làm việc cùng ông B., một đồng nghiệp của nhà máy nơi ông làm việc.



Lúc này, ông A. bất ngờ ngã xuống và lên cơn co giật, ông B. đã đưa ông A. đi cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố Uijeongbu.

Tuy nhiên, ông A. đã tự mình rời bệnh viện vào lúc 17h ngày 27/1 mà chưa thanh toán viện phí. Cảnh sát xác định đây là hành động cuối cùng của ông A. trước khi mất tích.



Một quan chức cảnh sát cho biết: “Khoảng cách từ bệnh viện đến đường ống cống khoảng 1km. Xét thời tiết lạnh lúc xảy ra sự việc, có thể ông A. có triệu chứng sa sút trí tuệ đã đi lang thang và chui vào đường ống cống".



Về việc ông A. được phát hiện trong tình trạng khỏa thân, cảnh sát nghi ngờ ông A. tự cởi quần áo khi hạ thân nhiệt (hiện tượng gây tử vong trong giá lạnh nhưng lại cởi bỏ hết quần áo).



Viện Khoa học Pháp y Quốc gia, nơi thực hiện khám nghiệm tử thi thi thể ông A., cho biết với cảnh sát rằng: “Không có tình tiết nào cho thấy đây là một vụ giết người".

Một quan chức cảnh sát cho biết: “Gần ống cống có camera an ninh nhưng thông tin chỉ được lưu giữ trong một tháng nên chúng tôi không tìm thấy điều gì bất thường. Sau khi hoàn tất điều tra bổ sung, chúng tôi dự định khép lại vụ án với lý do tử vong do tai nạn".

