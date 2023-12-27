Nhà chức trách cho biết, bạn trai cũ của một giáo viên tiểu học đã bị buộc tội giết người khi cảnh sát phát hiện một thi thể được tìm thấy trong cốp xe ô tô bị đốt cháy tại gara của người đàn ông này.

Theo The Independent, lực lượng cứu hỏa được gọi đến một địa chỉ ở Lancaster, California, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 20/12, nơi họ phát hiện thi thể của Veronica Aguilar (nữ, 27 tuổi, tốt nghiệp UCLA) bên trong một chiếc xe đang bốc cháy tại một gara, Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết .

Chủ nhà Matthew Switalski, 37 tuổi, được xác định là đối tượng bị truy nã và bị bắt tại Kern County, cách Los Angeles 70 dặm về phía bắc, hai ngày sau đó. Hồ sơ cho thấy anh đang bị giam với số tiền bảo lãnh là 10 triệu USD.

Theo hồ sơ LinkedIn, Switalski đã làm việc ở vị trí kiểm soát viên chương trình, chi phí và tiến độ tại nhà thầu Northrop Goodman từ năm 2010.

Hồ sơ cũng tiết lộ rằng Switalski bị bắt vào tháng 5/2023 và bị buộc tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục một phụ nữ mà anh ta từng có quan hệ, theo The Los Angeles Times. Switalski được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 600.000 USD sau khi bị buộc tội vào tháng 6/2023.

Ảnh minh họa: Internet

KTLA đưa tin vào ngày 20/12, các đội cấp cứu đã ứng phó với báo cáo về một vụ hỏa hoạn tại nhà của Switalski tại khu phố Quartz Hill sau khi người dân nghe thấy “những tiếng la hét” phát ra từ địa chỉ này.

Lính cứu hỏa tìm thấy khói dày đặc và ngọn lửa bốc ra từ gara, gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Nhà chức trách cho biết thi thể của Aguilar được tìm thấy bên trong một trong hai chiếc xe đã bị đốt cháy và cô được xác định đã chết tại hiện trường.

Anh trai cô, Juan Aguilar, cho biết cái chết của em gái anh ngay trước Giáng sinh là “thời kỳ đen tối nhất” đối với gia đình. Đồng thời thông tin của Veronica Aguilar cũng được đăng tải trên tang gây quỹ GoFundme được để quyên tiền cho đám tang của cô.

Sở cảnh sát Los Angeles cho biết họ đang làm việc để xác định hoàn cảnh cái chết của Aguilar và yêu cầu sự giúp đỡ từ người dân.

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