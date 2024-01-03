Cảnh sát hiện đang yêu cầu sự hỗ trợ của người dân để xác định danh tính của người phụ nữ để có thể liên lạc với người thân của cô.

Theo The Sun, cảnh sát phát hiện thi thể trôi dạt của một phụ nữ trên bờ biển Gyllyngvase, ở Falmouth, Cornwall, ngay trước 11 giờ sáng ngày đầu năm mới 1/1/2024.

Người phụ nữ được mô tả là ở độ tuổi từ 50 đến 70, cao khoảng 1,57 m, da trắng, dáng người trung bình, tóc ngắn màu xám.

Người phụ nữ mặc một chiếc quần nhung màu xanh lam, đôi bốt đế bằng bằng da màu xanh lam có khóa kéo, một chiếc áo khoác hiệu Quba màu xanh lam và một chiếc áo len màu đỏ bên trong.

Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát Devon và Cornwall hiện đang yêu cầu sự hỗ trợ của công chúng để xác định danh tính của người phụ nữ để họ có thể liên lạc với người thân của cô.

Người phát ngôn cho biết: "Người phụ nữ này không có hình xăm, đồ trang sức hay vật dụng cá nhân rõ ràng nào để hỗ trợ việc nhận dạng".

Cho đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa có thông tin điều tra nào về việc người phụ nữ này chết như thế nào hoặc đã ở trôi nổi trên biển bao lâu.

Phát hiện thi thể người phụ nữ bán khỏa thân nằm gần quốc lộ 9, cảnh sát nghi ngờ bị cưỡng hiếp rồi sát hại Cảnh sát địa phương cho biết đã thu hồi được 2 con dao gần thi thể người phụ nữ và nhận thấy cô bị rạch cổ họng, nghi ngờ đã bị cưỡng hiếp trước khi bị giết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-thi-the-nguoi-phu-nu-a-chet-dat-vao-bo-bien-canh-sat-tiet-lo-chi-tiet-quan-trong-giup-nhan-dang-nan-nhan-641844.html