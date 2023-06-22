Nổ bình gas tại nhà hàng BBQ Trung Quốc, 31 người thiệt mạng

Thế giới 22/06/2023 10:32

Ít nhất 31 người thiệt mạng, 7 người bị thương trong vụ nổ do rò rỉ khí gas tại một nhà hàng thịt nướng ở Trung Quốc xảy ra tối ngày 21/6 (giờ địa phương).

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN) đưa tin sáng ngày 22/6, vào khoảng 20h40 tối ngày 21/6 (giờ địa phương), khí gas rò rỉ từ một bình khí hóa lỏng đã phát nổ tại một nhà hàng thịt nướng ở thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ ở miền tây Trung Quốc.    

Nổ bình gas tại nhà hàng BBQ Trung Quốc, 31 người thiệt mạng - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ khí gas - Ảnh: Tờ The Paper

Ít nhất 31 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ nổ. Có 1 trong những người bị thương được cho là đang trong tình trạng nguy kịch và 2 người khác bị bỏng nặng.

Nổ bình gas tại nhà hàng BBQ Trung Quốc, 31 người thiệt mạng - Ảnh 2
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội bên trong nhà hàng - Ảnh: Weibo

Theo hình ảnh được CGTN phát sóng, có thể thấy ngọn lửa đang hoành hành trong nhà hàng và lính cứu hỏa đang nỗ lực để dập tắt đám cháy. Bên ngoài nhà hàng ngổn ngang những mảnh vỡ từ vụ nổ. Ngoài ra, có thể nghe thấy tiếng nổ từ một quán lẩu cách hiện trường hơn 100m.

Nổ bình gas tại nhà hàng BBQ Trung Quốc, 31 người thiệt mạng - Ảnh 3
Khói bốc lên mù mịt và một số người tìm cách bỏ chạy đến nơi an toàn - Ảnh: Weibo

Cảnh sát và cơ quan cứu hỏa Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ nổ đối với các nhân chứng.

 

 

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Từ khóa:   tin thế giới nổ bình gas nhà hàng thịt nướng

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