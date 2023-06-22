Ít nhất 31 người thiệt mạng, 7 người bị thương trong vụ nổ do rò rỉ khí gas tại một nhà hàng thịt nướng ở Trung Quốc xảy ra tối ngày 21/6 (giờ địa phương).
- Thảm họa hỏa hoạn nhấn chìm ký túc xá nữ ở Nam Mỹ, ít nhất 20 nữ sinh tử vong
- Cập nhật: Số người chết trong vụ cháy bệnh viện ở Bắc Kinh tăng lên 29 người, 39 người bị thương
Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN) đưa tin sáng ngày 22/6, vào khoảng 20h40 tối ngày 21/6 (giờ địa phương), khí gas rò rỉ từ một bình khí hóa lỏng đã phát nổ tại một nhà hàng thịt nướng ở thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ ở miền tây Trung Quốc.
Ít nhất 31 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ nổ. Có 1 trong những người bị thương được cho là đang trong tình trạng nguy kịch và 2 người khác bị bỏng nặng.
Theo hình ảnh được CGTN phát sóng, có thể thấy ngọn lửa đang hoành hành trong nhà hàng và lính cứu hỏa đang nỗ lực để dập tắt đám cháy. Bên ngoài nhà hàng ngổn ngang những mảnh vỡ từ vụ nổ. Ngoài ra, có thể nghe thấy tiếng nổ từ một quán lẩu cách hiện trường hơn 100m.
Cảnh sát và cơ quan cứu hỏa Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ nổ đối với các nhân chứng.