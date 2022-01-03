Nhân viên lâm trường bị thương vì cuộc tấn công của 'chúa tể rừng xanh'

Thế giới 03/01/2022 19:07

Một con hổ Hoàng gia Bengal đã làm bị thương một nhân viên lâm trường trong chiến dịch cứu hộ tại một ngôi làng ở huyện Nam 24 Parganas của bang Tây Bengal.

Một nhân viên lâm trường đã bị thương vì  một con hổ Hoàng gia Bengal đột nhập vào một ngôi làng ở huyện Nam 24 Parganas thuộc bang Tây Bengal.

Theo cảnh sát địa phương, con hổ được cho là đã vào làng Chargheri bằng cách băng qua sông Garal từ Sundarbans vào hôm thứ Sáu.

Ngay sau khi tin hổ vào làng được lan truyền, kiểm lâm và cảnh sát địa phương đã vào cuộc. Làng được vây bằng lưới an toàn và một số quả bom cũng đã được kích nổ để hổ quay trở lại rừng.

Dấu chân của con hổ đi đến ngôi làng Parasmani liền kề ở Gosaba vào sáng thứ Bảy. Trong quá trình truy bắt, con hổ đã làm bị thương anh Parth Haldar - một nhân viên ở rừng thuộc dãy Sajnekhali. Parth bị thương ở chân và đã được đưa vào bệnh viện địa phương điều trị.

Hiện tại, với sự giúp đỡ của cảnh sát, các nhân viên rừng đang đánh dấu vị trí của con hổ. Khi địa điểm được đánh dấu, công việc bao vây nơi này bằng lưới sẽ bắt đầu.

Nhân viên lâm trường bị thương vì cuộc tấn công của 'chúa tể rừng xanh' - Ảnh 1

Các quan chức của Cục Lâm nghiệp thông báo cho người dân làng ở khu vực Nam 24 Parganas ở nhà.

Người dân trong làng được thông báo liên tục để ở nhà. Đầu tuần này, một con hổ đã tiến vào khu vực Kultali trong huyện và khiến một người bị thương. Con hổ đã bị bắt sau năm ngày nỗ lực của cảnh sát cùng kiểm lâm và nó đã được thả ở vùng Sundarbans xa xôi.

Theo indiatoday

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