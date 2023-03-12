Ngưỡng tuổi 35 bị đào thải ở Trung quốc: Vấn nạn nhức nhối, nổi lo thất nghiệp vì không đủ sức cạnh tranh

Thế giới 12/03/2023 09:00

"Khủng hoảng tuổi trung niên" và "lo lắng tuổi tác" của người lao động đã thu hút sự chú ý của các đại diện và thành viên ủy ban quốc hội Trung Hoa.

Ngưỡng tuổi 35 bị đào thải ở Trung quốc: Vấn nạn nhức nhối, nổi lo thất nghiệp vì không đủ sức cạnh tranh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngưỡng sự nghiệp 35 tuổi ở Trung Quốc khá nan giải

"Anh ấy có năng lực làm việc cao và nhiều kinh nghiệm, nhưng vì anh ấy đã ngoài 35 tuổi nên anh ấy gặp khó khăn ở mọi nơi trong thị trường việc làm. Một công ty cuối cùng đã đồng ý tuyển dụng anh ấy, nhưng lại hạ mức lương xuống, và anh ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó."

Nhìn thấy những bản tin như vậy, Li Feng, Giám đốc của Shanghai Panda Machinery (Group) Co., Ltd., không hiểu và chia sẻ: “35 tuổi là thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời, nhưng gặp phải sự phân biệt đối xử trong việc làm là không công bằng đối với người lao động”.

Ngưỡng tuổi 35 bị đào thải ở Trung quốc: Vấn nạn nhức nhối, nổi lo thất nghiệp vì không đủ sức cạnh tranh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số đại biểu nhận thấy ở một số ngành, doanh nghiệp, người lao động trên 35 tuổi gặp phải những vấn đề thực tế như khó tìm việc, khó di chuyển, thăng tiến, tái tuyển dụng dẫn đến những cảm xúc tiêu cực như “khủng hoảng tuổi trung niên” và "lo lắng về tuổi tác".

Về hiện tượng phân biệt đối xử trong việc làm này, các thành viên đại diện ủy ban kêu gọi phá bỏ ngưỡng 35 tuổi tại nơi làm việc và cho phép người lao động ở mọi lứa tuổi có ''sân khấu'' để thể hiện tài năng của mình.

Tuổi 35 đã trở thành một trở ngại trong việc tìm kiếm việc làm

Trong hai kỳ họp quốc gia năm nay, ủy viên Lu Guoquan, Giám đốc Văn phòng Tổng Liên đoàn Công đoàn Toàn Trung Quốc đã đệ trình các đề xuất liên quan, kêu gọi “phá bỏ ngưỡng 35 tuổi tại nơi làm việc và xây dựng một xã hội thân thiện” cho người lao động trung niên và cao tuổi.

Trên thực tế, 35 tuổi là độ tuổi bước ngoặt trong nhiều ngành công nghiệp. Một báo cáo khảo sát gần đây về điều kiện sống của người trung niên ở Trung Quốc chỉ ra rằng ngoài một số doanh nghiệp và tổ chức yêu cầu nhân viên dưới 35 tuổi, nhiều thành phố cũng yêu cầu chính sách giải quyết thu hút nhân tài dưới 35 tuổi. Trong một số ngành kinh tế mới Internet, nếu người lao động không thể tiếp tục cải thiện vị trí của mình trước 35 tuổi, họ rất có thể phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải và sẽ khó tìm được việc làm sau khi bị sa thải.

Đại diện Li Feng nói với các phóng viên rằng, ngoại trừ những vị trí có yêu cầu đặc biệt về độ tuổi, công ty của ông thường chỉ xem xét khả năng và trình độ của người lao động khi tuyển dụng, nhưng sự phân biệt đối xử với những người lao động lớn tuổi vẫn tồn tại phổ biến trên thị trường việc làm. Ông phát hiện ra rằng một số công ty thậm chí còn nâng cao giới hạn màu đỏ về yêu cầu độ tuổi đối với người tìm việc xuống dưới 30 tuổi.

Vì sao tuổi 35 trở thành rào cản tìm việc của người lao động?

"Một số công ty nghĩ rằng 35 tuổi có nghĩa là sự nhiệt tình và năng lượng làm việc giảm sút, và họ đã quen với việc thu lợi tức của tuổi trẻ bằng các phương pháp 'chèn ép', trong khi bỏ qua sự hỗ trợ của con người và dự trữ kinh nghiệm tài nguyên cần thiết cho quá trình chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp.", ông Lu Guoquan tiếp tục chia sẻ.

Ngưỡng tuổi 35 bị đào thải ở Trung quốc: Vấn nạn nhức nhối, nổi lo thất nghiệp vì không đủ sức cạnh tranh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Li Zhengguo, Giám đốc Công ty Luật Henghexin Tứ Xuyên, tin rằng do lợi thế cổ tức nhân khẩu học của đất nước, nguồn cung lao động trong một số ngành vượt quá cầu, điều này đã khiến các nhà tuyển dụng trá hình nâng cao tiêu chuẩn tuyển dụng. Tuy nhiên, các luật và quy định chống phân biệt đối xử trong việc làm không hoàn hảo và thiếu các quy tắc thực hiện, dẫn đến việc ngăn chặn phân biệt đối xử trong việc làm, bao gồm cả phân biệt tuổi tác còn yếu kém.

"Hiện tượng này cũng liên quan đến việc làm thêm giờ." Ông Li Zhengguo chỉ ra rằng làm thêm giờ phổ biến ở một số ngành, đòi hỏi cao hơn về thời gian và sức khỏe cá nhân của người lao động, vì vậy những người lao động dưới 35 tuổi được ưu ái hơn. "Mô hình phát triển lạm dụng sức khỏe của người lao động này là không bền vững và cần phải dừng lại."

Tăng cường giám sát và luật lao động chống phân biệt tuổi tác

Thành viên quốc hội, ông Lu Guoquan chỉ ra rằng: Hiện nay, lợi tức nhân khẩu học của đất nước đang dần mất đi, tình trạng lão hóa ngày càng trở nên nghiêm trọng và việc nghỉ hưu bị trì hoãn là vấn đề được quan tâm, sự lo lắng của người lao động đã gây ra một loạt vấn đề kinh tế và xã hội. Một cuộc khảo sát quốc gia do Liên đoàn Công đoàn toàn Trung Quốc thực hiện vào năm 2022 cho thấy 54,1% người lao động trong độ tuổi 35-39 lo lắng về việc mất việc làm, 70,7% lo lắng về việc kỹ năng trở nên lỗi thời và 94,8% cảm thấy căng thẳng, tỷ lệ cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi.

Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất loại bỏ những hạn chế vô lý và phân biệt đối xử trong việc làm ảnh hưởng đến việc làm bình đẳng, để mọi người đều có cơ hội nhận ra sự phát triển của bản thân thông qua làm việc chăm chỉ. Các đại diện cho rằng ngưỡng 35 tuổi tại nơi làm việc vi phạm yêu cầu này và vi phạm quyền bình đẳng về việc làm của người lao động, và cần được bãi bỏ.

Ngưỡng tuổi 35 bị đào thải ở Trung quốc: Vấn nạn nhức nhối, nổi lo thất nghiệp vì không đủ sức cạnh tranh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều thành viên ủy ban đại diện đề nghị tăng cường luật lao động chống phân biệt tuổi tác và giám sát thực thi pháp luật. Cần tăng cường bảo vệ hệ thống pháp luật, làm rõ tiêu chí đánh giá phân biệt tuổi tác trong tuyển dụng, tăng cường khả năng giám sát và trừng phạt, bảo vệ việc làm bình đẳng cho người lao động ở mọi lứa tuổi và người sử dụng lao động không được lợi dụng tuổi tác. như một lằn ranh đỏ cho việc tuyển dụng, thăng chức hoặc sa thải.

Đại biểu Lu Guoquan cũng đề nghị tăng cường dịch vụ việc làm cho người lao động trung niên và cao tuổi, đặc biệt là đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ hơn cho người trung niên và người cao tuổi có trình độ học vấn thấp và lao động có tay nghề đơn lẻ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Đồng thời, thiết lập các kênh xúc tiến việc làm và luân chuyển việc làm thông suốt để người lao động ở mọi lứa tuổi đều có sân khấu thể hiện tài năng của mình.

"Chính quyền và các đơn vị nên đóng vai trò đi đầu và gương mẫu trong việc thúc đẩy hình thành các phong tục xã hội tốt đẹp và những kỳ vọng tâm lý tích cực tôn trọng người lao động trung niên và cao tuổi."

Theo Sohu

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Từ khóa:   thất nghiệp tuổi 35 Người lao động bị mất việc làm thị trường việc làm trung quốc

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