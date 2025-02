Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày 13/2, khi người phụ nữ đang trên đường trở về nhà sau giờ làm việc.

Theo The Times of India, cảnh sát Ấn Độ cho biết, bốn người đàn ông trên một chiếc ô tô đã bắt cóc một phụ nữ 40 tuổi với lý do là cho người phụ nữ đi nhờ xe ở Udaipur vào tối ngày 13/2.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm bị cáo buộc đã hãm hiếp tập thể người phụ nữ trong chiếc ô tô đang chạy. Sau khi tấn công người phụ nữ bằng một thanh sắt, những kẻ thủ ác đã bỏ người phụ nữ ở một khu vực vắng vẻ và bỏ trốn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trong phạm vi thuộc đồn cảnh sát Pratapnagar. Nhận được tin báo, cảnh sát đã đến và đưa người phụ nữ đến bệnh viện. Một vụ hiếp dâm tập thể, bắt cóc và tấn công đã được ghi nhận.

Nạn nhân cho biết với cảnh sát rằng cô đã đến Pratapnagar để làm việc vào ngày 13/2. Vào khoảng 21 giờ tối cùng ngày, cô đang đợi một chiếc xe ở ngã tư để về nhà. Sau một thời gian dài chờ đợi, cô đã ngỏ lời với 4 người đàn ông đang đi ô tô để đi nhờ xe. Khi đã lên xe, những người đàn ông đó không dừng lại dù đã đến địa chỉ của người phụ nữ. Những người đàn ông này đã đưa người phụ nữ về phía Dabok.

Trên đường đi, hai người đàn ông ngồi ở phía sau đã tấn công người phụ nữ và bị cáo buộc cưỡng hiếp tập thể người phụ nữ trong chiếc xe đang chạy. Chúng đưa người phụ nữ đến gần một trường đại học, đánh người phụ nữ bằng một thanh sắt, sau đó bỏ người phụ nữ lại trên đường ở một khu vực vắng vẻ trước khi bỏ trốn.

Người phụ nữ bị thương nghiêm trọng ở mặt và đầu trong vụ tấn công. Khi tỉnh lại, người phụ nữ đi đến cổng trường đại học, được một người bảo vệ đưa cho cô nước. Từ đó, cô đi bộ đến một khách sạn và thông báo cho người bảo vệ về vụ việc. Cảnh sát Dabok đã đến hiện trường và đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Một quan chức địa phương cho biết các nhà chức trách đang kiểm tra kỹ lưỡng đoạn phim CCTV từ các khu vực xung quanh. Đồng thời cho biết các nghi phạm sẽ sớm bị bắt và đưa ra xét xử.

