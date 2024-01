Người đàn ông bán 3 căn nhà của bố mẹ để trả nợ cho vợ nhưng lại phát hiện giấy khai sinh của con là giả

Nửa năm sau, Tôn mang giấy khai sinh của đứa trẻ về nhà chồng, Tôn nói rằng con bị ốm nên không đưa về cùng. Sau đó, Tôn bỏ nhà ra đi. Lúc này, Kim cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã về quê của Tôn để tìm hiểu sự tình. Khi đến bệnh viện (nơi đóng dấu giấy khai sinh) thì Kim được phía bệnh viện cho biết giấy khai sinh đó là giả. Đến lúc này, Kim và gia đình mới tin rằng Tôn đã lừa dối họ, Tôn không hề mang thai cũng như sinh con.

Bố mẹ Kim đã bán 3 căn nhà, một phần trả nợ cho Tôn, một phần lớn đã bị cô con dâu này lừa đảo

Để xác minh tình hình, Kim lập tức liên lạc với vợ, vậy nhưng Tôn không giải thích rõ ràng về tình hình đứa trẻ mà nói rằng đã tiêu hết hơn 3 triệu nhân dân tệ. Sau đó, Tôn không nghe điện thoại của Kim nữa. Trước tình hình đó, Kim và bố mẹ đã đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc với lý do nghi ngờ Tôn là kẻ lừa đảo. Một tháng sau, Tôn mới đến đồn công an để hợp tác điều tra. Tôn nói rằng, đứa con đã chết ngay sau khi sinh do thiếu oxy, còn giấy khai sinh giả là do Kim làm để lừa dối bố mẹ chồng, việc này không liên quan gì đến Tôn. Đứng trước cáo buộc của Tôn, Kim một mực phủ nhận và nói rằng giấy khai sinh đó được làm giả ở quê của Tôn, Kim không hề hay biết chuyện này. Vụ án này hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.