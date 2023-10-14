Mẹ kế đánh con riêng 8 tuổi bằng vỉ đập ruồi và bát cơm, liên tục mắng 'về với mẹ ruột đi'

Thế giới 14/10/2023 15:38

Người mẹ kế đánh con gái riêng của chồng mình vì những lý do vô cớ đã bị kết án tù trong phiên tòa đầu tiên.

Ngày 14/10, Tòa án quận Chuncheon (Hàn Quốc), Thẩm phán Song Jong-seon đã kết án A. (47 tuổi) - người bị truy tố về tội bạo lực trẻ em theo Đạo luật phúc lợi trẻ em - 10 tháng tù giam và 2 năm quản chế. Đồng thời buộc A. phải tham gia lớp học 40 giờ để ngăn chặn việc tái phạm bạo lực trẻ em.

A. đã dùng vỉ đập ruồi, sống dao đánh vào lòng bàn tay con gái riêng của chồng 5 lần trong khoảng thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 1/2023, thậm chí còn dùng lưỡi thìa và bát cơm làm dụng cụ để bạo hành. 

Mẹ kế đánh con riêng 8 tuổi bằng vỉ đập ruồi và bát cơm, liên tục mắng 'về với mẹ ruột đi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2017, A. đánh nạn nhân mới 8 tuổi vì cháu không nói rõ ràng, nghịch quần áo, vừa hành hung cháu vừa mắng cháu “về với mẹ ruột đi”.

A. nhiều lần quát nạn nhân “Tôi không muốn gặp con vì bố của con” vì tức giận sau khi cãi nhau với cha ruột của cháu bé.

Thẩm phán Song nêu lý do tuyên án: "Mức độ xâm hại không nhẹ. Tuy nhiên, bản án được xác định dựa trên việc xét đến hành vi phạm tội đã được thừa nhận và phản ánh cũng như việc nạn nhân đã tách khỏi bị cáo".

Mẹ ném con mới sinh từ tầng 2 xuống đất tử vong: 'Tôi không biết cha của đứa bé là ai, nghĩ rằng nếu có người phát hiện sẽ nhặt bé về nuôi'

Mẹ ném con mới sinh từ tầng 2 xuống đất tử vong: 'Tôi không biết cha của đứa bé là ai, nghĩ rằng nếu có người phát hiện sẽ nhặt bé về nuôi'

Một người mẹ ở độ tuổi 40 giết chết đứa con gái mới sinh của mình tại một nhà nghỉ bằng cách ném cô bé ra khỏi cửa sổ tầng hai của phòng mình đã bị cảnh sát bắt giữ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống mẹ kế bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 41 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 14 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 44 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích