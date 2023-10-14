Người mẹ kế đánh con gái riêng của chồng mình vì những lý do vô cớ đã bị kết án tù trong phiên tòa đầu tiên.

Ngày 14/10, Tòa án quận Chuncheon (Hàn Quốc), Thẩm phán Song Jong-seon đã kết án A. (47 tuổi) - người bị truy tố về tội bạo lực trẻ em theo Đạo luật phúc lợi trẻ em - 10 tháng tù giam và 2 năm quản chế. Đồng thời buộc A. phải tham gia lớp học 40 giờ để ngăn chặn việc tái phạm bạo lực trẻ em.

A. đã dùng vỉ đập ruồi, sống dao đánh vào lòng bàn tay con gái riêng của chồng 5 lần trong khoảng thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 1/2023, thậm chí còn dùng lưỡi thìa và bát cơm làm dụng cụ để bạo hành.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2017, A. đánh nạn nhân mới 8 tuổi vì cháu không nói rõ ràng, nghịch quần áo, vừa hành hung cháu vừa mắng cháu “về với mẹ ruột đi”.

A. nhiều lần quát nạn nhân “Tôi không muốn gặp con vì bố của con” vì tức giận sau khi cãi nhau với cha ruột của cháu bé.

Thẩm phán Song nêu lý do tuyên án: "Mức độ xâm hại không nhẹ. Tuy nhiên, bản án được xác định dựa trên việc xét đến hành vi phạm tội đã được thừa nhận và phản ánh cũng như việc nạn nhân đã tách khỏi bị cáo".

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