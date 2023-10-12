Mẹ ném con mới sinh từ tầng 2 xuống đất tử vong: 'Tôi không biết cha của đứa bé là ai, nghĩ rằng nếu có người phát hiện sẽ nhặt bé về nuôi'

Thế giới 12/10/2023 11:13

Một người mẹ ở độ tuổi 40 giết chết đứa con gái mới sinh của mình tại một nhà nghỉ bằng cách ném cô bé ra khỏi cửa sổ tầng hai của phòng mình đã bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 11/10, cảnh sát Wonmi, Bucheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã bắt giữ A., ở độ tuổi 40 tuổi, với tội danh giết trẻ sơ sinh. 

Cảnh sát đã bắt giữ A. trên đường gần nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc vào khoảng 6 giờ chiều ngày 9/10, 4 giờ sau khi nhận được trình báo 112.

A. bị buộc tội giết con gái mới sinh của mình bằng cách ném bé qua cửa sổ tại căn phòng trên tầng 2 của một nhà nghỉ ở Bucheon vào chiều ngày 4/10.

Thi thể của bé được người dân gần đó phát hiện vào khoảng 2 giờ chiều ngày 9/10 (5 ngày sau khi vụ việc xảy ra). Thi thể được quấn trong một tấm ga trải giường và cho vào túi giấy mua sắm.

Mẹ ném con mới sinh từ tầng 2 xuống đất tử vong: 'Tôi không biết cha của đứa bé là ai, nghĩ rằng nếu có người phát hiện sẽ nhặt bé về nuôi' - Ảnh 1
Một người mẹ ở độ tuổi 40 giết chết đứa con gái mới sinh của mình tại một nhà nghỉ bằng cách ném cô bé ra khỏi cửa sổ tầng hai của phòng mình đã bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: Yonhap News

A. thừa nhận đã ném con gái mình ra ngoài cửa sổ trong cuộc điều tra của cảnh sát, nhưng hoàn toàn phủ nhận cáo buộc giết người và nói: “Tôi không biết con gái mình sẽ chết”.

A. trình bày: “Tôi rất sợ vì đứa bé tôi sinh một mình trong nhà nghỉ cứ khóc mãi nên tôi xé tấm lưới cửa sổ ném ra ngoài. Tôi nghĩ nếu có ai tìm thấy sẽ nhặt và nuôi dạy bé thật tốt". A. khai với cảnh sát: “Tôi không biết cha của con tôi là ai, chỉ biết chúng tôi gặp nhau trong quán nhậu".        

Cơ quan cảnh sát đã yêu cầu Viện Pháp y Quốc gia khám nghiệm thi thể bé gái và nhận được kết quả​​ đầu tiên là “xác định vỡ gan và chảy máu trong khoang bụng".          

Tuy nhiên, Viện Pháp y Quốc gia bày tỏ quan điểm: "Vẫn chưa xác nhận được liệu cú ném có gây vỡ gan và chảy máu bụng hay không" đồng thời cho biết: "Nguyên nhân chính xác chỉ có thể được biết sau khi khám nghiệm chi tiết".

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