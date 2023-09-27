Con gái giết mẹ để lấy tiền bảo hiểm, ớn lạnh với thủ đoạn tàn độc

Thế giới 27/09/2023 10:52

Một cô gái ở độ tuổi 30 bị buộc tội giết mẹ để đòi tiền bảo hiểm vì nợ nần đã bị kết án 25 năm tù.

Ngày 27/9, Tòa án tối cao (Chánh án Lee Dong-won) đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm đối với chị A. (38 tuổi) người bị truy tố tội "giết người" và "cố ý giết người" đồng thời xác nhận mức án sơ thẩm ban đầu là 25 năm tù.

Chị A. bị buộc tội giết bà B., người mẹ ngoài 60 tuổi của mình bằng cách bắt bà uống đồ uống có pha chất chống đông tại một biệt thự ở Gyeyang-gu, Seoul, vào ngày 23/9/2022. 

Hai ngày sau vụ việc, bà B. được con trai tìm thấy vì nghi mất liên lạc. Cảnh sát coi nguyên nhân cái chết là do tai nạn, nhưng phát hiện chất chống đông được tìm thấy trong cơ thể qua khám nghiệm tử thi.

Qua điều tra, phát hiện A. đang trong tình trạng tài chính khó khăn, phải trả nợ các khoản vay. A. cố gắng trả nợ thông qua hình thức trực tuyến đa cấp, tiếp thị, nhưng cuối cùng lại bị thua lỗ.

Khi các bên đòi nợ tiếp tục đôn đốc thì A. đã gán nợ cho mẹ mình bằng cách lén lút đứng tên mẹ vay tiền, đồng thời trộm tiền, đồ vật có giá trị của mẹ rồi bán trả nợ. 

Con gái giết mẹ để lấy tiền bảo hiểm, ớn lạnh với thủ đoạn tàn độc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan công tố xác định A. có tâm oán hận vì việc cô gán nợ bị mẹ phát hiện, sau đó cả hai xảy ra tranh cãi. Ngoài ra, suy nghĩ nếu mẹ chết thì có thể trả được nợ bằng tiền bảo hiểm của mẹ cũng được coi là động cơ gây án của chị A. 

Được biết, trước khi phạm tội, A. đã tìm kiếm từ khóa “tiền bảo hiểm trong trường hợp gia đình có người thân qua đời” trên mạng. Sau khi phạm tội, A. đã lấy điện thoại di động của mẹ bỏ trốn. 

Phiên tòa đầu tiên kết luận A. có tội về mọi tội danh và kết án 25 năm tù. A. cũng bị lệnh quản chế trong 5 năm sau khi ra tù. Tuy nhiên, yêu cầu của cơ quan công tố về việc ra lệnh gắn thiết bị điện tử theo dõi vị trí (vòng chân điện tử) không được chấp nhận, cho rằng rất khó xác định khả năng tái phạm tội giết người.

Chồng ra tay giết hại bạn gái cũ, vợ giúp sức phi tang thi thể

Chồng ra tay giết hại bạn gái cũ, vợ giúp sức phi tang thi thể

Một người đàn ông bị cáo buộc tội giết bạn gái cũ, vợ của anh ta còn giúp sức nhét thi thể nạn nhân vào vali để phi tang.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới con giết mẹ chiếm đoạt tiền bảo hiểm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 27 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 42 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích