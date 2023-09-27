Một cô gái ở độ tuổi 30 bị buộc tội giết mẹ để đòi tiền bảo hiểm vì nợ nần đã bị kết án 25 năm tù.

Ngày 27/9, Tòa án tối cao (Chánh án Lee Dong-won) đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm đối với chị A. (38 tuổi) người bị truy tố tội "giết người" và "cố ý giết người" đồng thời xác nhận mức án sơ thẩm ban đầu là 25 năm tù.

Chị A. bị buộc tội giết bà B., người mẹ ngoài 60 tuổi của mình bằng cách bắt bà uống đồ uống có pha chất chống đông tại một biệt thự ở Gyeyang-gu, Seoul, vào ngày 23/9/2022.

Hai ngày sau vụ việc, bà B. được con trai tìm thấy vì nghi mất liên lạc. Cảnh sát coi nguyên nhân cái chết là do tai nạn, nhưng phát hiện chất chống đông được tìm thấy trong cơ thể qua khám nghiệm tử thi.

Qua điều tra, phát hiện A. đang trong tình trạng tài chính khó khăn, phải trả nợ các khoản vay. A. cố gắng trả nợ thông qua hình thức trực tuyến đa cấp, tiếp thị, nhưng cuối cùng lại bị thua lỗ.

Khi các bên đòi nợ tiếp tục đôn đốc thì A. đã gán nợ cho mẹ mình bằng cách lén lút đứng tên mẹ vay tiền, đồng thời trộm tiền, đồ vật có giá trị của mẹ rồi bán trả nợ.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan công tố xác định A. có tâm oán hận vì việc cô gán nợ bị mẹ phát hiện, sau đó cả hai xảy ra tranh cãi. Ngoài ra, suy nghĩ nếu mẹ chết thì có thể trả được nợ bằng tiền bảo hiểm của mẹ cũng được coi là động cơ gây án của chị A.

Được biết, trước khi phạm tội, A. đã tìm kiếm từ khóa “tiền bảo hiểm trong trường hợp gia đình có người thân qua đời” trên mạng. Sau khi phạm tội, A. đã lấy điện thoại di động của mẹ bỏ trốn.



Phiên tòa đầu tiên kết luận A. có tội về mọi tội danh và kết án 25 năm tù. A. cũng bị lệnh quản chế trong 5 năm sau khi ra tù. Tuy nhiên, yêu cầu của cơ quan công tố về việc ra lệnh gắn thiết bị điện tử theo dõi vị trí (vòng chân điện tử) không được chấp nhận, cho rằng rất khó xác định khả năng tái phạm tội giết người.

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