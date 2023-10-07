Một bà mẹ đã nhận tội vô tình giết chết cô con gái của mình khi cố gắng bắn một con chó hoang đang tấn công mèo con.

Amanda Myrene Fields Moffett (43 tuổi), đã nhận tội vô tình giết chết cô con gái của mình sau khi bị buộc tội ngộ sát ở Ấn Độ vì vụ việc bi thảm 5 năm trước đã giết chết cô con gái Laramie của cô (16 tuổi), văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận Bắc Oklahoma cho biết.

Vào ngày 5/10/2018, con gái của Moffett nói với cô rằng một con chó hoang đang tấn công mèo con ở bên ngoài.

Amanda Myrene Fields Moffett, 43 tuổi, đã nhận tội vô tình giết chết con gái Laramie, 16 tuổi trong khi cố gắng bắn một con chó hoang đang tấn công mèo con - Ảnh: New York Post

Moffett thừa nhận rằng cô đã bước ra hiên trước và dùng một khẩu súng ngắn bắn vào khoảng sân tối tăm vào thứ mà cô tin là con chó - nhưng không xác nhận rằng con gái cô đã ra khỏi tầm bắn của mình.

Moffett ban đầu bị buộc tội giết người cấp độ 1 với mục đích cố ý, nhưng vụ án đã bị bác bỏ sau khi luật sư của cô lập luận rằng cô đã bị buộc tội sai tại tòa án tiểu bang, KSN 16 đưa tin.

Laramie Moffett chỉ mới 16 tuổi khi bị mẹ bắn chết - Ảnh: New York Post

Theo tài liệu của Tòa án Quận Nowata được cơ quan này trích dẫn, cũng có sự khác biệt về số lần cô con gái bị bắn.

Moffett phải đối mặt với mức án tối đa 8 năm bị giam. Thẩm phán liên bang sẽ quyết định bản án sau khi xem xét Nguyên tắc tuyên án của Mỹ và các yếu tố luật định khác.

Laramie Moffett - Ảnh: New York Post

Các quan chức cho biết Moffett sẽ vẫn ở trong điều kiện thả tự do có giám sát cho đến khi tuyên án, thời gian tuyên án vẫn chưa được xác định.

Vụ việc được Cục Điều tra Bang Oklahoma, FBI và Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Nowata điều tra.

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