Lúc đầu, Dickason cố gắng giết các con của mình bằng dây buộc và sau đó dùng gối làm chúng ngạt thở. Sau đó, cô đặt chúng trên giường dưới tấm trải giường và cố gắng tự sát.

Lauren Dickason, 42 tuổi, bị kết tội sát hại hai cô con gái nhỏ sinh đôi Maya và Karla (2 tuổi), cùng con gái lớn Lianè (6 tuổi) của mình tại nhà riêng ở Timaru, New Zealand vào ngày 16/9/2021.

Tuy nhiên, các công tố viên đã chỉ ra những tin nhắn điện thoại và lịch sử tìm kiếm đáng lo ngại của Dickason trong những tuần trước khi xảy ra vụ giết người, bao gồm cả những bình luận về việc muốn giết con của cô và tìm kiếm trên Google với từ khóa "dùng thuốc quá liều hiệu quả nhất ở trẻ em".

Cô thừa nhận đã giết các con, nhưng không nhận tội giết người, cho rằng lúc đó cô bị rối loạn tâm thần và không biết mình đang làm gì sai.

Cặp sinh đôi Maya - Karla (2 tuổi) và chị gái Lianè (6 tuổi) - Ảnh: New York Post

Nhóm Facebook có tên "Ủng hộ Lauren Dickason", được thành lập vào tháng 7/2022 và có khoảng 1500 thành viên, chủ yếu là phụ nữ, đến từ New Zealand, Nam Phi, Úc, Vương quốc Anh, Mỹ, Namibia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Canada, Hà Lan, Việt Nam và Mauritius.

Trong một lá thư viết tay gần đây được đăng trong nhóm, Dickason tiết lộ rằng cô ngủ với những con gấu bông được may từ quần áo của các cô gái đã chết, theo tờ The Press.

Bức thư của cô được gửi để đáp lại gói chăm sóc mà cô nhận được từ các thành viên của nhóm nhân kỷ niệm hai năm ngày mất của các con cô. Gói hàng bao gồm một cây Lan ý và các mặt hàng ăn được từ một cửa hàng Nam Phi ở Christchurch.

Lauren Dickason đã đăng tải một bức thư viết tay cho 1.500 người ủng hộ cô trên một nhóm facebook - Ảnh: New York Post

Lauren Dickason viết: “Cảm ơn mọi người vì tình yêu và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời điểm khó khăn này”.

Trong bài đăng, cô kèm theo bức tranh vẽ một bó hoa hướng dương với dòng chữ “để tưởng nhớ những cô con gái đã ra đi vào ngày 16/9”.

Hoa hướng dương đã trở thành biểu tượng của nhóm, các thành viên cũng chia sẻ những bức ảnh họ đang trồng hoa để ủng hộ Dickason.

Dickason cũng chia sẻ bức ảnh ba chú gấu bông mà cô cho biết được làm bằng quần áo trẻ em, có thêu tên các con cô trên chân.

Dickason chia sẻ một bức ảnh chụp ba chú gấu bông có thêu tên các con cô trên chân - Ảnh: New York Post

Cô viết: “Tôi ngủ với chúng vào ban đêm, để ôm chúng thật chặt và ghi nhớ tất cả những cái ôm tuyệt vời mà các cô con gái của tôi từng dành cho tôi”. Bức thư được ký tên là trái tim tình yêu và dòng chữ “Lauren xxx”.

Dickason sẽ bị kết án vào ngày 19/12. Nhóm ủng hộ cô có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp nhóm ở Christchurch vào tháng 11 trước khi tòa tuyên án Dickason. Hơn 1.300 người ủng hộ đã ký đơn thỉnh cầu yêu cầu giảm án cho cô vì chứng trầm cảm sau sinh.

Dickason đang bị giam giữ tại Bệnh viện Hillmorton ở Christchurch và chờ tuyên án. Hiện không rõ liệu Dickason có từng được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm sau sinh hay không.