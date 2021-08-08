Khi động vật không ngại nguy hiểm nghĩa hiệp cứu các loài khác, hình ảnh gây xúc động mạnh

Thế giới 08/08/2021 08:08

Luật rừng thật tàn bạo, khắc nghiệt. Tuy nhiên, vẫn có nhiều động vật không ngại nguy hiểm, ra tay cứu vớt loài khác khi gặp hoạn nạn. Gấu cứu chim sa đầm lầy, hà mã cứu linh dương khỏi cá sấu, sư tử cứu linh dương nhỏ khỏi nanh vuốt đồng loài, voi cứu chó…. Thật cảm động.

 

Khi động vật không ngại nguy hiểm nghĩa hiệp cứu các loài khác, hình ảnh gây xúc động mạnh - Ảnh 1

 Sư tử cứu linh dương

Khi động vật không ngại nguy hiểm nghĩa hiệp cứu các loài khác, hình ảnh gây xúc động mạnh - Ảnh 2

 Cá heo cứu chó

Khi động vật không ngại nguy hiểm nghĩa hiệp cứu các loài khác, hình ảnh gây xúc động mạnh - Ảnh 3

 Ngựa cứu chó

Khi động vật không ngại nguy hiểm nghĩa hiệp cứu các loài khác, hình ảnh gây xúc động mạnh - Ảnh 4

Voi cứu linh cẩu

Khi động vật không ngại nguy hiểm nghĩa hiệp cứu các loài khác, hình ảnh gây xúc động mạnh - Ảnh 5

 Khỉ cứu báo con

Khi động vật không ngại nguy hiểm nghĩa hiệp cứu các loài khác, hình ảnh gây xúc động mạnh - Ảnh 6

 Thằn lằn cứu nhau

Khi động vật không ngại nguy hiểm nghĩa hiệp cứu các loài khác, hình ảnh gây xúc động mạnh - Ảnh 7

 Sói cứu gấu nhỏ

Khi động vật không ngại nguy hiểm nghĩa hiệp cứu các loài khác, hình ảnh gây xúc động mạnh - Ảnh 8

Hà mã cứu linh dương

 

Khi động vật không ngại nguy hiểm nghĩa hiệp cứu các loài khác, hình ảnh gây xúc động mạnh - Ảnh 9

Chó cứu khỉ con

Khi động vật không ngại nguy hiểm nghĩa hiệp cứu các loài khác, hình ảnh gây xúc động mạnh - Ảnh 10 

Gấu cứu chim sa dưới nước 

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