Khi động vật không ngại nguy hiểm nghĩa hiệp cứu các loài khác, hình ảnh gây xúc động mạnh

Luật rừng thật tàn bạo, khắc nghiệt. Tuy nhiên, vẫn có nhiều động vật không ngại nguy hiểm, ra tay cứu vớt loài khác khi gặp hoạn nạn. Gấu cứu chim sa đầm lầy, hà mã cứu linh dương khỏi cá sấu, sư tử cứu linh dương nhỏ khỏi nanh vuốt đồng loài, voi cứu chó…. Thật cảm động.
- Chất độc tử thi là gì mà nó khiến mọi chuyên gia đều kinh hãi? - Câu chuyện có thật hé lộ điều kinh hoàng
- "Nước vâng lời" - trợ thủ đắc lực của tội phạm tình dục và những tác hại khôn lường của loại chất lỏng không màu, không mùi "trong truyền thuyết"
Sư tử cứu linh dương
Cá heo cứu chó
Ngựa cứu chó
Voi cứu linh cẩu
Khỉ cứu báo con
Thằn lằn cứu nhau
Sói cứu gấu nhỏ
Hà mã cứu linh dương
Chó cứu khỉ con
Gấu cứu chim sa dưới nước