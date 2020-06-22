Đứng bán xăng, 3 cô gái mặc bikini khoe vòng một khủng đốt mắt cánh mày râu

Trạm xăng cho các cô gái mặc bikini khoe vòng một khủng nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng nhận không ít 'gạch đá' từ dân mạng.

Mỗi doanh nghiệp đều muốn có phương thức marketing hiệu quả nhất nhằm thu hút khách hàng. Tuy nhiên mới đây, một trạm xăng ở Trung Quốc đã có cách PR sản phẩm phản cảm nhận về nhiều "gạch đá" từ dân mạng.

Cụ thể, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh trạm xăng trên đường cao tốc thuộc thành phố Quý Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thuê 3 cô gái ăn mặc phản cảm làm nhân viên tiếp thị.

Trạm xăng cho các cô gái ăn mặc 'khiêu khích' nhằm thu hút khách hàng - Ảnh: Weibo

Ngoài việc trang điểm rất đậm, 3 cô gái còn mặc bikini khoe vòng một khủng nhằm thu hút sự chú ý của khách đổ xăng. Bất cứ vị khách nào vào đổ xăng, 3 cô gái này sẽ tiến lại gần để mời chào, tặng quà cho khách, sau đó nhiệt tình tiếp thị: "Chỉ với 1 nhân dân tệ (khoảng 3500 đồng), bạn sẽ được thưởng thức vẻ đẹp".

Ngay sau khi những hình ảnh về các cô gái mặc bikini ở trạm xăng lan truyền trên mạng xã hội, cánh đàn ông đến đổ xăng tăng lên rất nhiều.

Trạm xăng bị tước giấy phép không lâu sau đó - Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, cách PR phản cảm này lại nhận về rất nhiều ý kiến chỉ trích và phẫn nộ từ cộng đồng mạng: "Mong chính quyền chấm dứt cách làm ăn không sạch sẽ này"; "Quá thô tục"; "Sao họ có thể làm như vậy nhỉ"; "Làm ăn thì ai cũng ham lợi nhuận, nhưng không thể bất chấp bán rẻ danh dự như vậy được"...

Mới đây, Văn phòng Thương mại thành phố Quý Cảng đã buộc trạm xăng này phải hủy bỏ hoạt động tiếp thị bằng bikini, đồng thời phạt nặng và đình chỉ hoạt động một thời gian.

Đứng bán trà sữa, cô gái mặc bikini khoe vòng một khủng khiến dân mạng 'nháo nhào' Bức ảnh cô gái mặc bikini đứng bán trà sữa đang được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng cô nàng ăn mặc hở hang và nghiện khoe thân thể.

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