Con tem lộn ngược do lỗi in bán đấu giá hơn 48 tỷ đồng, đắt giá nhất mọi thời đại

Thế giới 11/10/2023 09:37

Một con tem hiếm xuất hiện trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ 'The Simpsons' sắp được bán đấu giá. Nhà đấu giá ước tính giá trúng thầu dự kiến ​​cho con tem này là 2 triệu USD (khoảng 48,83 tỷ đồng).

Theo tờ New York Times (NYT), một con tem quý hiếm của Mỹ có tên "Inverted Jenny" sẽ được bán trong cuộc đấu giá được tổ chức tại Phòng trưng bày đấu giá Robert Siegel ở New York vào ngày 8/11.

"Inverted Jenny" là một bộ tem được phát hành vào năm 1918 với mệnh giá 24 cent dành riêng cho việc vận chuyển bằng đường hàng không với hình một chiếc phi cơ Curtiss JN-4 Jenny đang bay. Sở dĩ có tên "Inverted Jenny" (Jenny lộn ngược) bởi chiếc phi cơ trên con tem này đã vô tình bị in ngược trên một dải in gồm 100 con tem. Vì vậy "Inverted Jenny" trở thành con tem in lỗi nổi tiếng nhất trong lịch sử bưu chính Mỹ và cả thế giới. 

Con tem lộn ngược do lỗi in bán đấu giá hơn 48 tỷ đồng, đắt giá nhất mọi thời đại - Ảnh 1
Tem "Inverted Jenny"

Số phận của 100 con tem "Inverted Jenny" sau đó được kể lại vắn tắt là một nhân viên tài chính tên là William Roby đến bưu điện trong giờ nghỉ trưa và trả 24 USD để mua trọn bộ tem này. Báo chí đưa tin, William Roby trốn tránh những người đến tìm anh để trả lại những con tem bị in sai. 

Vài tuần sau đó, William Roby xé lẻ bộ tem này và bán lại cho người khác với giá 15.000 USD. Theo Dollar Times, một trang web chuyển đổi giá trị đồng USD theo thời đại, ngày nay con tem này trị giá 324.960 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng).

Khi "Inverted Jenny" qua tay nhiều người, giá cũng tăng lên. New York Times giải thích rằng đây là con tem thứ 49 trong số 100 con tem được bán đấu giá và được coi là ở tình trạng tốt nhất so với các con tem khác.

Con tem này được cất giữ hàng chục năm trong két an toàn ở vùng Trung Tây và được bán đấu giá vào năm 2018 với giá 1,593 triệu USD (khoảng 38,89 tỷ đồng). Nhà đấu giá ước tính giá trúng thầu dự kiến ​​cho con tem này là 2 triệu USD (khoảng 48,83 tỷ đồng).

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