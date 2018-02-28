Cô gái Việt bị giết chết tại Mỹ: Khi tìm thấy, thi thể chỉ còn lại bộ xương

Thế giới 28/02/2018 17:25

Sau khi mất tích hơn 2 tháng, thi thể của nữ du học sinh Trần Thị Trang (sinh năm 1995) được tìm thấy trong tình trạng chỉ còn lại bộ xương.

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại khu vực đường Foresthill Road, gần hồ Clementine, hạt Placer, California (Mỹ) sau nhiều ngày mất tích.

Cô gái Việt bị giết chết tại Mỹ: Khi tìm thấy, thi thể chỉ còn lại bộ xương - Ảnh 1
Trang hiện đang là du học sinh tại Mỹ - Ảnh: Internet

Các cơ quan chức năng địa phương cho biết, nghi phạm giết chết Trang có thể là chồng của cô - Michael Forest Abeyta (sinh năm 1990). Sau khi thông tin được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, vụ việc đã gây chấn động lớn cho cộng đồng người Việt sống tại Mỹ.

Cô gái Việt bị giết chết tại Mỹ: Khi tìm thấy, thi thể chỉ còn lại bộ xương - Ảnh 2
Chân dung nghi phạm gây ra vụ án man rợ gây chấn động cộng đồng người Việt tại Mỹ - Ảnh: Internet

Khi được một người leo núi phát hiện trong bụi rậm gần đường Foresthill Road, thi thể nạn nhân đã bị phân hủy chỉ còn lại phần xương. Dựa vào những gì còn sót lại tại hiện trường, các nhà chức trách nhận định Trang đã tử vong một thời gian dài. Họ còn cho biết thêm, nghi can số 1 trong vụ việc có thể là chồng của cô.

Cô gái Việt bị giết chết tại Mỹ: Khi tìm thấy, thi thể chỉ còn lại bộ xương - Ảnh 3
Hình ảnh của Trang và chồng trước khi xảy ra vụ việc kinh hoàng - Ảnh: Internet

Được biết Trang đã mất tích từ ngày 11/10/2017, thi thể được tìm thấy vào tháng 1/2018. Sau nhiều ngày điều tra, vào ngày 30/1/2018, Michael Forest Abeyta đã chính thức bị bắt giam với tội danh giết người.

Tại cơ quan điều tra, Abeyta thừa nhận từng đánh đập vợ trước khi cô mất tích.

Cô gái Việt bị giết chết tại Mỹ: Khi tìm thấy, thi thể chỉ còn lại bộ xương - Ảnh 4
Dòng chia sẻ đầy hạnh phúc trên trang Facebook cá nhân của Trang trước khi mất tích 2 tuần - Ảnh: Internet

Về phần Trang, trước khi mất tích khoảng hai tuần cô vẫn chia sẻ bức ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng lên trang cá nhân. Cô viết: “Chúng tôi vừa xem phim vừa ăn pizza trước khi ngủ. Thật hạnh phúc khi được ở bên anh ấy, dù kết hôn nhưng chúng tôi vẫn đối xử với nhau như lần hẹn hò đầu tiên”.

Hiện tại, di cốt của nạn nhân vẫn chưa được đưa về Việt Nam mai táng vì vụ án vẫn đang trong thời gian xét xử.

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