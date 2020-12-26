Cô gái mặc mỗi đồ lót lẻn vào xe đàn ông lạ gào thét gây rối, cách xử lý của chủ xe mới bất ngờ

Thế giới 26/12/2020 18:53

Tuy bức xúc với hành vi của cô gái ăn mặc phản cảm nhưng anh Keng đã quyết định không truy cứu hay đòi bồi thường vì cho rằng có thể cô nàng gặp vấn đề về tâm thần. 

Sự việc hy hữu xảy ra vào đêm 21/12 vừa qua tại thành phố Cơ Long, Đài Loan. Người đàn ông họ Keng muốn đi ăn đêm nhưng người bạn đi cùng lại không đói. Do đó, anh Keng quyết định đi ăn một mình, để lại người bạn ngồi trên chiếc ô tô của mình đậu ở ven đường. Vì còn người bạn này ngồi trên xe nên anh Keng không khóa xe.

Một lúc sau, bạn của anh Keng vô cùng bất ngờ khi thấy một cô gái lạ mặt thản nhiên mở cửa ngồi vào ghế sau và hỏi: "Anh có thuốc không?". Người bạn của anh Keng lập tức hỏi lại: "Cô là ai? Tôi không quen biết cô!". Tuy nhiên cô gái không hề đáp lại.

Bạn của anh Keng phát hiện cô gái này ăn mặc phản cảm, gần như chỉ có nội y trên người và có vấn đề về tâm thần nên đã quyết định gọi anh Keng về và báo cảnh sát.

Cảnh sát cố gắng thuyết phục cô gái ra khỏi xe nhưng không được. Cô nàng còn thách thức: "Tôi không xuống, cứ đánh tôi thử xem". Anh Keng và người bạn cố gắng thuyết phục: "Đây là xe của chúng tôi, cô làm ơn xuống xe đi". Thế nhưng cô nàng còn liên tục hét lên: "Đừng có gây rối với tôi" như thể đó là xe của mình.

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Cô gái ăn mặc phản cảm leo lên xe đàn ông lạ gây rối - Ảnh: Ettoday

Không còn cách nào khác, cảnh sát phải cưỡng chế kéo cô gái ra ngoài. Cô nàng vẫn một mực chống đối, còn giẫm đạp lên kính chắn gió và cào xước cả ghế sau của ô tô khiến cảnh sát phải rất vất vả mới lôi được cô ta ra ngoài. 

Sau khi bị kéo ra khỏi xe, cô gái này vẫn cố tình ăn vạ, ngồi dưới đất khóc lớn: "Tôi không dậy được, chân tôi bị thương. Các người không cho tôi mang giày". Ngay sau đó, cảnh sát đã còng tay đưa cô gái về đồn vì hành vi gây rối.

Về phía anh Keng, tuy bức xúc với hành vi của cô gái nhưng đã quyết định không truy cứu hay đòi bồi thường vì cho rằng có thể cô nàng gặp vấn đề về tâm thần. Anh cũng nói rằng sau này sẽ rút kinh nghiệm khóa xe cẩn thận để tránh gặp phải trường hợp rắc rối tương tự.

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