Clip bà mẹ hung hăng kéo lê bé gái 'con nhà người ta' vì giành đồ chơi với con mình gây phẫn nộ

Thế giới 03/09/2019 17:29

Chỉ vì một chút tranh chấp nhỏ trong khu vui chơi, người phụ nữ ra tay hành hung trẻ em trước mặt nhiều người gây bức xúc.

Từ trước đến nay, những vụ việc liên quan đến bạo hành phụ nữ và hành hung trẻ em luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Nhiều ngày qua, trên mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ kéo lê một đứa trẻ trong khu vui chơi khiến ai nấy đều không khỏi bức xúc, đặc biệt là những phụ huynh có con nhỏ.

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Người phụ nữ hành hung trẻ em ngay trong khu vui chơi khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, người phụ nữ này dẫn con trai 2 tuổi vào khu vui chơi. Trong lúc chơi đùa với 1 bé gái, cả hai đã tranh giành đồ chơi. Thay vì phân xử nhẹ nhàng, người mẹ lại lao đến nắm áo bé gái, kéo lê trên sàn nhà. Chưa hết, chị ta còn hành hung luôn cả người nhà nạn nhân. Được biết sự việc trên xảy ra vào ngày 1/9 vừa qua tại một khu vui chơi trẻ em ở thành phố Nghi xương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Được biết sau đó người mẹ này đã bị cơ quan chức năng tạm giữ 15 ngày.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc trên đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Bà mẹ hung hăng nhận không ít lời chỉ trích từ cộng đồng mạng. 

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Chị ta đánh đập cả phụ huynh đứa trẻ - Ảnh cắt từ clip

“Người lớn mà hành xử hung hăng vậy với một đứa con nít. Hy vọng bà ta sẽ bị xử lý nặng nề”, một người dùng Weibo bình luận.

“Trời ơi, nhìn mụ ta kéo lê đứa nhỏ mà bức xúc ghê. Chỉ vì tranh chấp nhỏ mà hành hung đứa trẻ bằng tuổi con mình như vậy thiệt hết nói nổi”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng vụ việc vẫn đang được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

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