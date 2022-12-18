Chuyện lạ có thật : Kỹ thuật viên tìm thấy một con rắn sống bên trong cơ thể người

Các kỹ thuật viên khám nghiệm tử thi có một công việc đủ vất vả khi làm việc với các xác chết, nhưng công việc này có một bước ngoặt lớn khi họ phải đối mặt với những tình huống vô lý. Một kỹ thuật viên khám nghiệm tử thi đến từ Maryland, Hoa Kỳ, đã chia sẻ phát hiện kỳ ​​lạ nhất của cô ấy trong quá trình khám nghiệm tử thi khi cô ấy bắt gặp một con rắn sống bên trong một cơ thể.

Cô Jessika Logan tiết lộ trong một cuộc trò chuyện với tờ LADbible rằng cô ấy yêu công việc của mình mặc dù ban đầu không muốn trở thành kỹ thuật viên khám nghiệm tử thi. Cô ấy thấy công việc của mình thật hấp dẫn, vì nó luôn có điều gì đó “khác biệt” để mong đợi. Nói về những phát hiện không tưởng nhất của mình, Logan chia sẻ cô đã từng tìm thấy một con rắn sống trong đùi của một người như thế nào. Ảnh minh họa: Internet Trước khi phát hiện ra con rắn, các nhân viên rõ ràng không hề biết gì về những gì họ sắp phát hiện ra. Jessika lưu ý, "nói rằng tôi hoảng sợ sẽ là một cách nói quá." Cô ấy tiếp tục, "Tôi thực sự đã chạy khắp phòng la hét và sẽ không quay lại cho đến khi sinh vật được lấy ra an toàn."

Theo các báo cáo, con rắn đã bò vào cơ thể sau khi cơ thể không còn sống nữa, vì cơ thể "đã bị phân hủy nghiêm trọng và được tìm thấy trong một con mương". Logan thừa nhận rằng cô "không phải là người hâm mộ" những trường hợp như vậy khi nhóm phải làm việc với một thi thể đang phân hủy nghiêm trọng. Những cơ thể này không chỉ có hình ảnh kỳ cục mà còn thường xuyên bị côn trùng và giun ăn thịt. Ảnh minh họa: Internet

Cô Logan giải thích, "Điều đó phụ thuộc vào điều kiện mà người chết được tìm thấy." Cô ấy giải thích thêm: "Nếu trời khô ráo và mát mẻ thì thường không có nhiều hoạt động của côn trùng. Nhưng nếu trời nóng và ẩm ướt thì thường có rất nhiều bọ." Cô ấy chia sẻ rằng những con bọ và trong những trường hợp cực đoan, rắn có thể được tìm thấy trên hoặc bên trong cơ thể, điều này khiến các nhân viên không còn lựa chọn nào khác, những người phải gạt nỗi sợ hãi sang một bên và làm việc với cơ thể. Mặc dù những khía cạnh ghê tởm trong công việc của cô ấy chủ yếu là chất liệu cho những cơn ác mộng, nhưng bạn bè của Jessika vẫn "thích nghe" về một ngày làm việc của cô ấy khi họ thấy những chi tiết khủng khiếp của công việc bất thường này thật thú vị. Ảnh minh họa: Internet Kỹ thuật viên khám nghiệm tử thi đã tiết lộ nguyện vọng của cô ấy về tương lai trong lĩnh vực này. Trong khi cô ấy thú nhận rằng cô ấy muốn rời bỏ công việc đòi hỏi khắt khe là kỹ thuật viên khám nghiệm tử thi, cô ấy thích làm việc xung quanh việc chăm sóc người chết và muốn "giúp mọi người tìm thấy sự khép lại khi đối mặt với một trong những điều khó khăn nhất mà họ từng phải trải qua." Theo Indiatimes

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