Bé trai bụ bẫm, đầy ngấn tưởng khỏe mạnh, ai dè bác sĩ bảo phải cắt một chân chỉ vì bà nội chăm cháu theo kiểu nhiều người thường làm

Theo quan niệm của nhiều người, những đứa trẻ bụ bẫm, nhiều ngấn mới là tốt. Tuy nhiên, chỉ vì quan niệm này mà một đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi đối mặt với nguy cơ phải cắt một chân vì bị dị tật bẩm sinh.

Việc sinh, nuôi nấng một đứa trẻ đến lúc trưởng thành là một quá trình chẳng hề đơn giản. Tuy nhiên, mỗi thế hệ phụ huynh lại có cách nuôi con khác nhau. Như trường hợp của một người mẹ trẻ dưới đây, chỉ vì mẹ chồng khăng khăng nuôi con theo cách truyền thống, chăm cháu bụ bẫm mà khiến bé đối mặt với việc bị cắt một chân vì bị dị tật bẩm sinh nhưng không được phát hiện sớm. Bà nội vì muốn đứa cháu mũm mĩm nên cho ăn rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng - Ảnh: Internet Theo đó, Tiểu Quyên là một bà mẹ trẻ ở Trung Quốc. Mẹ chồng chị là người khó tính và hơi độc đoán. Vì mong chờ có cháu từ lâu nên khi con dâu mang thai, mỗi ngày mẹ chồng đều tẩm bổ cho chị bằng những món khác nhau.

Điều này khiến chị Quyên tăng cân mỗi ngày. Mặc dù chồng chị Quyên tỏ vẻ không hài lòng với chế độ ăn bổ dưỡng này nhưng mẹ chồng vẫn tin rằng việc này sẽ giúp đứa trẻ phát triển tốt hơn. Sau cùng, người mẹ phát hiện điều bất thường trên cơ thể con mình - Ảnh: Internet Sau cùng, chị Quyên sinh được đứa trẻ nặng gần 4kg. Điều này khiến mẹ chồng chị khá hài lòng và rất yêu quý đứa trẻ mũm mĩm này. Sau đó, bà vẫn tiếp tục tẩm bổ cho cháu nội.

Trong một lần tắm cho con, chị Quyên thấy một nếp nhăn đỏ ửng, kỳ lạ trên người con, mở ra còn có những chỗ có mủ. Điều đáng nói là khi chị thử chạm vào vết đỏ của con thì đứa bé lập tức khóc. Hốt hoảng, chị Quyên đã nhanh chóng đưa con đến bệnh viện thăm khám. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bé bị dị tật bẩm sinh nhưng vì quá bụ bẫm nên khó phát hiện - Ảnh: Internet Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị dị tật từ nhỏ. Tuy nhiên, vì đứa nhỏ quá béo nên các bác sĩ đã không thể phát hiện điều bất thường trong giai đoạn đầu khiến chân bé có nguy cơ bị cắt cụt. Được biết, tên khoa học của loại bệnh này là co rút chân tay, một dạng phát triển hạ bì. Đây là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh phải đặc biệt lưu ý đến những biểu hiện bất thường của con sau khi bé ra đời.

Lời kể người phát hiện vali chứa thi thể trẻ sơ sinh tại Sài Gòn: ‘Tội nghiệp, đứa bé chỉ chừng 2 tháng tuổi thôi mà’ Liên quan đến vụ thi thể trẻ sơ sinh trong vali tại TP. HCM, người phát hiện đầu tiên cho biết vì nhìn thấy chiếc vali còn mới nên định mang về dùng nhưng không ngờ bên trong lại chứa thi thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-bu-bam-day-ngan-tuong-khoe-manh-ai-de-bac-si-bao-phai-cat-mot-chan-chi-vi-ba-noi-cham-chau-theo-kieu-nhieu-nguoi-thuong-lam-378052.html