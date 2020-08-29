Bé trai bụ bẫm, đầy ngấn tưởng khỏe mạnh, ai dè bác sĩ bảo phải cắt một chân chỉ vì bà nội chăm cháu theo kiểu nhiều người thường làm

Thế giới 29/08/2020 14:11

Theo quan niệm của nhiều người, những đứa trẻ bụ bẫm, nhiều ngấn mới là tốt. Tuy nhiên, chỉ vì quan niệm này mà một đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi đối mặt với nguy cơ phải cắt một chân vì bị dị tật bẩm sinh.

Việc sinh, nuôi nấng một đứa trẻ đến lúc trưởng thành là một quá trình chẳng hề đơn giản. Tuy nhiên, mỗi thế hệ phụ huynh lại có cách nuôi con khác nhau. Như trường hợp của một người mẹ trẻ dưới đây, chỉ vì mẹ chồng khăng khăng nuôi con theo cách truyền thống, chăm cháu bụ bẫm mà khiến bé đối mặt với việc bị cắt một chân vì bị dị tật bẩm sinh nhưng không được phát hiện sớm.

bi di tat bam sinh 1
Bà nội vì muốn đứa cháu mũm mĩm nên cho ăn rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng - Ảnh: Internet

Theo đó, Tiểu Quyên là một bà mẹ trẻ ở Trung Quốc. Mẹ chồng chị là người khó tính và hơi độc đoán. Vì mong chờ có cháu từ lâu nên khi con dâu mang thai, mỗi ngày mẹ chồng đều tẩm bổ cho chị bằng những món khác nhau.

Điều này khiến chị Quyên tăng cân mỗi ngày. Mặc dù chồng chị Quyên tỏ vẻ không hài lòng với chế độ ăn bổ dưỡng này nhưng mẹ chồng vẫn tin rằng việc này sẽ giúp đứa trẻ phát triển tốt hơn.

bi di tat bam sinh 2
Sau cùng, người mẹ phát hiện điều bất thường trên cơ thể con mình - Ảnh: Internet

 Sau cùng, chị Quyên sinh được đứa trẻ nặng gần 4kg. Điều này khiến mẹ chồng chị khá hài lòng và rất yêu quý đứa trẻ mũm mĩm này. Sau đó, bà vẫn tiếp tục tẩm bổ cho cháu nội. 

Trong một lần tắm cho con, chị Quyên thấy một nếp nhăn đỏ ửng, kỳ lạ trên người con, mở ra còn có những chỗ có mủ. Điều đáng nói là khi chị thử chạm vào vết đỏ của con thì đứa bé lập tức khóc. Hốt hoảng, chị Quyên đã nhanh chóng đưa con đến bệnh viện thăm khám. 

bi di tat bam sinh 3
Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bé bị dị tật bẩm sinh nhưng vì quá bụ bẫm nên khó phát hiện - Ảnh: Internet

 Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị dị tật từ nhỏ. Tuy nhiên, vì đứa nhỏ quá béo nên các bác sĩ đã không thể phát hiện điều bất thường trong giai đoạn đầu khiến chân bé có nguy cơ bị cắt cụt.

Được biết, tên khoa học của loại bệnh này là co rút chân tay, một dạng phát triển hạ bì. Đây là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh phải đặc biệt lưu ý đến những biểu hiện bất thường của con sau khi bé ra đời.

Lời kể người phát hiện vali chứa thi thể trẻ sơ sinh tại Sài Gòn: ‘Tội nghiệp, đứa bé chỉ chừng 2 tháng tuổi thôi mà’

Lời kể người phát hiện vali chứa thi thể trẻ sơ sinh tại Sài Gòn: ‘Tội nghiệp, đứa bé chỉ chừng 2 tháng tuổi thôi mà’

Liên quan đến vụ thi thể trẻ sơ sinh trong vali tại TP. HCM, người phát hiện đầu tiên cho biết vì nhìn thấy chiếc vali còn mới nên định mang về dùng nhưng không ngờ bên trong lại chứa thi thể.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc chăm sóc trẻ bồi bổ cho trẻ nhỏ

TIN MỚI NHẤT

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 30 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 44 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 3 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích