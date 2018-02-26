Sau khi chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện chiếc đũa không những đâm vào hộp sọ mà còn chạm đến não, tình hình vô cùng nguy kịch.

Mới đây, một bé trai 2 tuổi bị đũa gỗ đâm vào miệng xuyên thẳng lên hộp sọ khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng. Bên cạnh đó, đây cũng là lời cảnh báo gửi đến các bậc phụ huynh phải trông coi con cẩn thận hơn vì tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào và bất cứ nơi đâu.

Cây đũa đâm vào miệng và xuyên đến hộp sọ bé trai 2 tuổi - Ảnh: Daily Mail

Theo Dailymail, cậu bé tên Dương Dương, sống tại thành phố Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Sự việc xảy ra hôm 18/2, khi cả gia đình cậu bé đang ăn trưa tại nhà.

Anh Lý (cha Dương Dương) cho biết, bà ngoại đang cầm chén cơm để đút cho cháu ăn, trong khi đó bé trai liên tục chạy chơi quanh nhà với chiếc đũa trên tay. Bất ngờ, em vấp vào bậc cửa và bị đũa đâm thẳng vào miệng, xuyên đến hộp sọ.

Ngay lập tức, gia đình đưa bé trai đến cấp cứu tại Bệnh viện Tượng Nha ở tỉnh Hồ Nam. Sau khi chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện chiếc đũa không những đâm vào hộp sọ mà còn chạm đến não, tình hình vô cùng nguy kịch. Một nhóm bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau được huy động để tiến hành ca phẫu thuật khẩn cấp.

Các bác sĩ đã vất vả suốt đêm trong phòng mổ để giành lại sự sống cho bệnh nhi. Vấn đề nan giải nhất là gây mê cho Dương Dương. Mặt nạ gây mê không thể chụp vào miệng và mũi em vì bị vướng cây đũa. Cuối cùng, cây đũa được rút ra khiến vết thương chảy máu xối xả.

Sau nhiều nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, ca phẫu thuật đã thành công và bé trai đang hồi phục rất tốt. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn cần theo dõi thường xuyên để điều trị kịp thời những di chứng về não có thể xảy ra.

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