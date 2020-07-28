Ba bố con bị mẹ phạt quỳ vì phạm lỗi, tư thế chịu phạt của cậu út khiến dân tình cười sặc sụa

Để nhà cửa lộn xộn, 3 bố con bị mẹ phạt quỳ trên giường. Trong khi bố và anh trai thực hiện hình phạt nghiêm túc thì cậu con út lại 'giở quẻ' khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Với nhiều người đàn ông, ở ngoài xã hội có thể hô mưa gọi gió nhưng cứ về đến nhà là phải nhường nhịn, răm rắp nghe lời "Sư tử Hà Đông". Điều này thể hiện rất rõ trong loạt ảnh hài hước 3 bố con bị mẹ phạt quỳ đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán không ngớt.

Khi đi ra ngoài về, người mẹ thấy nhà cửa lộn xộn, bừa bãi. Trong khi chồng thì ngồi lướt điện thoại, con trai lớn thì chơi game trong phòng khách không chịu làm bài tập về nhà, đứa con út thì ném đồ đạc lung tung tạo thành cảnh tượng hỗn độn kinh khủng.

Quá tức giận, bà mẹ đã quyết định phạt quỳ cả chồng lẫn con. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên bị phạt nên 3 bố con đều răm rắp thực hiện.

Trong lúc bố và anh quỳ rất nghiêm túc thì cậu út lại thế này đây - Ảnh: Sina

Thôi trốn vào lòng bố cho an toàn vậy - Ảnh: Sina

Song chỉ nghiêm túc được vài phút, cậu con út bắt đầu "giở quẻ". Bắt chước bố và anh trai, bé trai cũng cúi đầu xuống quỳ theo nhưng mãi chưa đúng tư thế. Hì hục cắm đầu xuống giường thì lại quên mà giơ chân tay lên. Đến lúc hạ được hai chân xuống thì lại vô ý ngẩng đầu lên. Với một đứa trẻ ở độ tuổi này, việc giữ trọng tâm ổn định trong tư thế cắm đầu xuống quả là khó khăn. Bởi thế, cậu bé không giữ được bao lâu mà ngã lăn ra giường.

Chứng kiến cảnh tượng hài hước này, cộng đồng mạng không thể nhịn cười mà bình luận: "Ngoài vòng tay bố là bão tố con ơi"; "Riêng cậu út chắc phải áp dụng hình phạt riêng quá"; "Từ từ cũng quen thôi con ơi, cứ nhìn anh với bố là biết"; "Nhà mình cũng vậy, mẹ nghiêm khắc còn bố dịu dàng";...

Mẹ tức "xì khói" khi vào phòng nhìn thấy tư thế và vị trí ngủ "một trời một vực" của bố và con gái Người bố được vợ giao nhiệm vụ dỗ con gái ngủ. Quả nhiên anh hoàn thành công việc, con gái đã ngủ say nhưng tư thế và vị trí ngủ của 2 bố con lại khiến bà mẹ rất tức giận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-bo-con-bi-me-phat-quy-vi-pham-loi-tu-the-chiu-phat-cua-cau-ut-khien-dan-tinh-cuoi-sac-sua-372791.html