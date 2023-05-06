Đám cưới đặc biệt của cô dâu 70 chú rể 27 tuổi

Ña Rufina, một cụ bà 70 tuổi sống ở Paraguay và Juan Ramón, một thanh niên 27 tuổi, vừa kết hôn trong sự chúc phúc của đông đảo quan khách. Hai người đã cùng nhau trao lời thề trăm năm sau mối quan hệ lâu dài 7 năm. Cả hai là một cặp đôi nổi tiếng ở địa phương, hẹn hò công khai và được mọi người xung quanh biết đến.

Ngày 22/4 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến Enparaguay đã giới thiệu một câu chuyện tình yêu 'vượt biên giới' giữa một cụ bà ở độ tuổi 70 và một chàng trai trẻ ở độ tuổi 20.

Trước sự quan tâm của người dân dành cho hai người, đám cưới của Rufina và Ramon đã được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình địa phương.

Ban đầu, những người chỉ nghe chuyện cả hai chênh lệch tuổi tác thì buông những bình luận ác ý nhưng sau cũng thừa nhận đó là tình yêu đích thực khi thấy họ đã yêu nhau được 7 năm.

Được biết, khoảng 2.000 khách mời đã tập trung tại sảnh tiệc cưới của cả hai.

Cả hai nhận được sự chúc phúc của đông đảo quan khách - Ảnh: Enparaguay

Ngoài ra, khi họ tổ chức lễ cưới, nhiều buổi biểu diễn ăn mừng vẫn tiếp tục, gợi nhớ đến một lễ hội địa phương.

Những món quà như tủ lạnh, máy giặt, lò nướng cũng được tặng để hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống mới.

Bà Rufina nói: "Tôi không nghĩ mình nhận được nhiều quà như vậy trong đời. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả những người dân đã chân thành chúc mừng tôi".

Còn với những người vẫn nhìn hai vợ chồng bà với ánh mắt không mấy thiện cảm, bà nhấn mạnh: "Tôi là kẻ không tiền không nhà. Chồng tôi ở bên cạnh tôi bằng tình yêu trong sáng. Tôi không chú ý đến những bình luận tiêu cực và chỉ tập trung vào chúng tôi”.

Những món quà như tủ lạnh, máy giặt, lò nướng cũng được tặng để hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống mới - Ảnh: Enparaguay

Trong khi đó, bà Rufina anh Ramon lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của nhau vào năm 2017.

Vào thời điểm đó, Ramon là người đầu tiên để ý bà Rufina, khi đó bà đang làm phát thanh viên địa phương và đã liên lạc với bà.

Anh nói rằng anh mình thích chương trình phát sóng của bà Rufina đến mức xin số điện thoại cá nhân của bà, và được biết rằng họ đã yêu nhau khi trao đổi ảnh và nói chuyện qua lại.

Hôn lễ của cả hai được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình địa phương - Ảnh: Enparaguay

Khi mối quan hệ của cả hai lần đầu tiên được biết đến, cư dân mạng đã thể hiện những phản ứng tiêu cực như "Rõ ràng là họ gặp nhau vì tiền", "Chênh lệch tuổi tác quá lớn".

Tuy nhiên, một số cư dân mạng chứng kiến ​​cả hai kết hôn sau 7 năm hẹn hò đã cổ vũ: "Nếu không phải vì tình yêu thực sự, họ đã không bao giờ có mối quan hệ như thế trong 7 năm".