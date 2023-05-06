Đám cưới đặc biệt của cô dâu 70 chú rể 27 tuổi

Thế giới 06/05/2023 16:50

Đám cưới của cặp đôi chênh lệch 43 tuổi đặc biệt đến mức được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình địa phương.

Ngày 22/4 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến Enparaguay đã giới thiệu một câu chuyện tình yêu 'vượt biên giới' giữa một cụ bà ở độ tuổi 70 và một chàng trai trẻ ở độ tuổi 20.

Ña Rufina, một cụ bà 70 tuổi sống ở Paraguay và Juan Ramón, một thanh niên 27 tuổi, vừa kết hôn trong sự chúc phúc của đông đảo quan khách. Hai người đã cùng nhau trao lời thề trăm năm sau mối quan hệ lâu dài 7 năm. Cả hai là một cặp đôi nổi tiếng ở địa phương, hẹn hò công khai và được mọi người xung quanh biết đến.

Đám cưới đặc biệt của cô dâu 70 chú rể 27 tuổi - Ảnh 1
Vượt qua 'chênh lệch 43 tuổi', chàng trai 27 tuổi kết hôn với bà lão 70 tuổi - Ảnh: Enparaguay

Ban đầu, những người chỉ nghe chuyện cả hai chênh lệch tuổi tác thì buông những bình luận ác ý nhưng sau cũng thừa nhận đó là tình yêu đích thực khi thấy họ đã yêu nhau được 7 năm.

Trước sự quan tâm của người dân dành cho hai người, đám cưới của Rufina và Ramon đã được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình địa phương.

Được biết, khoảng 2.000 khách mời đã tập trung tại sảnh tiệc cưới của cả hai.

Đám cưới đặc biệt của cô dâu 70 chú rể 27 tuổi - Ảnh 2
Cả hai nhận được sự chúc phúc của đông đảo quan khách - Ảnh: Enparaguay

Ngoài ra, khi họ tổ chức lễ cưới, nhiều buổi biểu diễn ăn mừng vẫn tiếp tục, gợi nhớ đến một lễ hội địa phương.

Những món quà như tủ lạnh, máy giặt, lò nướng cũng được tặng để hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống mới.

Bà Rufina nói: "Tôi không nghĩ mình nhận được nhiều quà như vậy trong đời. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả những người dân đã chân thành chúc mừng tôi".

Còn với những người vẫn nhìn hai vợ chồng bà với ánh mắt không mấy thiện cảm, bà nhấn mạnh: "Tôi là kẻ không tiền không nhà. Chồng tôi ở bên cạnh tôi bằng tình yêu trong sáng. Tôi không chú ý đến những bình luận tiêu cực và chỉ tập trung vào chúng tôi”.

Đám cưới đặc biệt của cô dâu 70 chú rể 27 tuổi - Ảnh 3
Những món quà như tủ lạnh, máy giặt, lò nướng cũng được tặng để hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống mới - Ảnh: Enparaguay

Trong khi đó, bà Rufina anh Ramon lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của nhau vào năm 2017.

Vào thời điểm đó, Ramon là người đầu tiên để ý bà Rufina, khi đó bà đang làm phát thanh viên địa phương và đã liên lạc với bà. 

Anh nói rằng anh mình thích chương trình phát sóng của bà Rufina đến mức xin số điện thoại cá nhân của bà, và được biết rằng họ đã yêu nhau khi trao đổi ảnh và nói chuyện qua lại.

Đám cưới đặc biệt của cô dâu 70 chú rể 27 tuổi - Ảnh 4
Hôn lễ của cả hai được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình địa phương - Ảnh: Enparaguay

Khi mối quan hệ của cả hai lần đầu tiên được biết đến, cư dân mạng đã thể hiện những phản ứng tiêu cực như "Rõ ràng là họ gặp nhau vì tiền", "Chênh lệch tuổi tác quá lớn".

Tuy nhiên, một số cư dân mạng chứng kiến ​​cả hai kết hôn sau 7 năm hẹn hò đã cổ vũ: "Nếu không phải vì tình yêu thực sự, họ đã không bao giờ có mối quan hệ như thế trong 7 năm".

Nữ tiến sĩ 41 đưa ra 11 điều kiện chọn bạn đời gây tranh cãi

Nữ tiến sĩ 41 đưa ra 11 điều kiện chọn bạn đời gây tranh cãi

Một nữ bác sĩ là tiến sĩ 41 tuổi nói rằng cô ấy đang tìm một người chồng để ở bên phần đời còn lại của mình phải có đủ 11 điều kiện đang gây tranh cãi lớn từ phía cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội cô dâu 70 chú rể 27 tuổi

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 50 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 54 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích