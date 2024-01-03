Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi.

Theo tờ Times of India, thi thể của một bé gái 13 tuổi, mất tích kể từ ngày 20/12, được tìm thấy trên sông Yamuna thuộc Sadar, Mathura (Ấn Độ) vào sáng thứ Ba (2/1). Gia đình của bé gái đã khai với cảnh sát rằng con gái họ đang bị một thanh niên địa phương theo dõi.

Cha bé gái cho biết: "Con gái tôi đã bị một thanh niên theo dõi suốt 4 tháng qua. Chúng tôi đã báo cảnh sát ngay sau khi con bé mất tích. Nam thanh niên này đã gây rắc rối cho con gái tôi. Tôi đã đối chất với người này một lần nhưng điều đó không làm hắn thôi quấy rối con gái tôi. Sau khi phát hiện con bé mất tích, chúng tôi đã không ngừng tìm kiếm cho đến khi phát hiện ra thi thể của con bé ở sông Yamuna vào sáng thứ Ba (2/1).

Ảnh minh họa: Internet

Một quan chức của của đồn cảnh sát Jamunapar cho biết: "Bé gái được thông báo mất tích vào ngày 22/12. Sau đó, chúng tôi thành lập một đội và bắt đầu một cuộc tìm kiếm rộng rãi để tìm kiếm bé gái. Trong thời gian này, thanh niên được đề cập đã bị giam giữ và thẩm vấn, nhưng không có thông tin nào cho biết tung tích của bé gái".

"Chúng tôi đã kiểm tra đoạn camera CCTV, cho thấy bé gái đi bộ một mình. Chúng tôi đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi, vị quan chức này nói thêm.

Phát hiện thi thể người phụ nữ đã chết dạt vào bờ biển, cảnh sát tiết lộ chi tiết quan trọng giúp nhận dạng nạn nhân Cảnh sát hiện đang yêu cầu sự hỗ trợ của người dân để xác định danh tính của người phụ nữ để có thể liên lạc với người thân của cô.

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