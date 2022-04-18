Một nghiên cứu thú vị mới đây cho thấy nếu hai người hẹn hò với nhau nhưng chung một sở thích là thích ngủ hoặc là ngủ nhiều thì những người đó thường có một mối quan hệ ngọt ngào, lãng mạn lâu dài

Một nghiên cứu thú vị mới đây cho thấy nếu hai người hẹn hò với nhau nhưng chung một sở thích là thích ngủ hoặc là ngủ nhiều thì những người đó thường có một mối quan hệ ngọt ngào, lãng mạn lâu dài. Ảnh minh họa Mới đây, Amie Gordon, một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp về tâm lý học tại Đại học UC Berkeley ở California, Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu về giấc ngủ với các mối quan hệ. Để có được kết quả đó, Amie đã yêu cầu các cặp đôi tham gia ghi lại họ đã ngủ bao nhiêu tiếng và thức dậy bao nhiêu lần trong suốt hai tuần thực hiện nghiên cứu.

Cuối cùng Amie đã rút ra được những kết luận đáng ngạc nhiên từ cuộc nghiên cứu của mình. Những cặp đôi thường ngủ không sâu giấc dễ xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với nhau hơn rất nhiều. Ảnh minh họa Ngoài ra, quá trình nghiên cứu cũng cho thấy rằng các cặp đôi phải mất một khoảng thời gian tương đối dài để hòa giải khi nảy sinh mâu thuẫn. Ngay cả chỉ một trong hai người ngủ ngon, ngủ sâu giấc thì kết quả cũng như nhau. Điều này là do khi bạn không ngủ ngon giấc, khả năng thấu hiểu phản ứng hoặc tâm trạng của đối phương sẽ bị giảm sút.

Ngược lại, những cặp đôi thường ngủ nhiều (thậm chí là ngủ nướng) và ngủ sâu thường ít xảy ra xích mích. Ngay cả khi xảy ra cãi vã, họ cũng nhanh chóng làm hòa. Ảnh minh họa Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy nếu có vấn đề quan trọng cần chia sẻ, bàn luận với nhau, tốt hơn hết là nên trò chuyện sau khi ngủ đủ giấc. Amie giải thích: "Nếu bạn không ngủ đủ giấc, bạn không có cách nào khác ngoài việc đưa nhu cầu của bản thân lên ưu tiên hàng đầu, hơn là quan tâm đến đối phương. Vì giấc ngủ đóng vai trò làm giảm căng thẳng nên khả năng cao sẽ không gây ra mâu thuẫn đối với những cặp đôi ngủ đủ giấc hoặc ngủ nhiều. " Nếu bạn và người yêu có khuynh hướng ngủ nhiều, đặc biệt thích ngủ nướng, thì khả năng cao sự quan tâm và thấu hiểu dành cho nhau là rất lớn, thậm chí hai người yêu nhau sâu đậm hơn. Tuy nhiên, ngủ quá nhiều hay ngủ bất kể mọi thời điểm sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Vì vậy tốt hơn hết là ngủ đủ giấc theo khuyến nghị của các chuyên gia và bác sĩ và chỉ nên ngủ nướng tại một thời điểm nhất định thôi.

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