Chàng trai bị người yêu bắt bài chiêu thức 'cắm sừng' vô cùng tinh vi, khó thế này cũng nghĩ ra được

Cô gái đã phát hiện bạn trai lén lút qua lại với người khác bằng phương thức hết sức mới mẻ.

Vừa qua, dân mạng không khỏi bất ngờ đến bật ngửa trước những chiêu thức "cắm sừng" đỉnh cao được tung ra "thị trường" như dùng Gmail, ghi chú trên điện thoại hay thậm chí là qua YouTube,... Mới đây, một cô gái còn phát hiện ra bạn trai của mình đã lén lút qua lại với người khác bằng phương thức mới mẻ hơn là sử dụng Google Docs. Cụ thể ngay từ dòng đầu tâm sự, cô gái thừa nhận bản thân có tính đa nghi và hay ghen nên mọi tài khoản mạng xã hội của người yêu đều được cô nắm trong lòng tay bàn tay. Vì vậy, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bị người yêu phản bội nhan nhản trước mắt mà không hề hay biết.

Bài đăng của cô gái trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Đến một thời gian, cô gái nhận thấy đều lạ thường từ người yêu là cứ mỗi lần gặp nhau, người bạn trai này lại cứ dán mắt vào màn hình Google Docs. Từ đó, linh cảm cô có linh cảm không lành nên đã quyết định bắt tay vào kiểm tra. Cô gái viết: “Em mở Google Drive thì thấy 1 tập tin khá đáng nghi tên là “case lam sang: nhoi mau co tim cap”. Đặt tên khá cẩu thả, dung lượng cũng ít, chỉ có 1kb. Thế nào mà case lâm sàng chỉ có 1kb. Bình thường em học cũng phải chứa vài tấm hình X-quang, một vài cái bảng xét nghiệm và danh mục tài liệu tham khảo dài như sớ”.

IQ vô cực đây rồi: 1 công cụ trá hình khó ai có thể nghi ngờ được - Ảnh: Chụp màn hình Với bản tính nghi ngờ sẵn có, cô gái đã mở ngay tập tin này để xem rốt cuộc bên trong có gì thì ngoài vài dòng tiêu đề thì tất cả đều trống trơn. Sau đó, cô xem lại lịch sử chỉnh sửa bài viết thì thấy chỉ vừa vài giờ trước, trong khi tập tin đã tạo được 1 tháng. Nhanh trí mở lịch sử chỉnh sửa, cô liền phát hiện ra loạt tin nhắn mùi mẫn của bạn trai với người khác. “Hai người đó hẹn nhau đi uống trà sữa, thậm chí là qua nhà người yêu em học bài. Em xem lại lịch sử chỉnh sửa thì mới biết người yêu em văn thơ lai láng đến vậy. Thì ra đó là con bé lớp bên học chung, làm chung bệnh án quá nhiều nên “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Nhưng em kèm sát quá nên không có cơ hội nên bạn trai mới có ý tưởng này.” - chủ bài đăng chia sẻ. Một phần nội dung tin nhắn mà cô gái phát hiện được - Ảnh: Chụp màn hình Mặc dù câu chuyện chưa rõ thực hư thế nào nhưng nếu đúng thì phải công nhận linh cảm của cô bạn này hết sức nhạy bén. Rất nhiều người cũng bày tỏ sự thán phục trước trình "bắt gian" cao tay đến từ người bạn gái này. Ngoài ra, không ít chị em cũng tranh thủ nhắn nhẹ với người yêu, ông xã của mình vào dưới bài viết. Phải công nhận đúng là đã muốn thì cỡ nào người ta cũng tìm cho được cách. Hiện bài viết vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Bạn trai lương tháng 40 triệu nhưng bắt bạn gái chi trả 6 triệu khi đi du lịch, cô gái đăng đàn chỉ trích: 'Có ai rủ người yêu đi chơi lần đầu mà bắt trả tiền chưa?' Mới đây, một nữ sinh viên đã đăng đàn gay gắt chỉ trích người bạn trai 29 tuổi của mình khi không "lo lắng" cho bạn gái. Cụ thể, bạn trai cô lương tháng 40 triệu nhưng lại bắt bạn gái chi trả 6 triệu khi đi du lịch, còn anh ta chỉ lo 2 triệu tiền vé.

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