Vừa mở cửa bước vào nhà, chồng thấy vợ ngồi trên sofa còn bố chồng thì làm việc nhà

Vừa mở cửa bước vào nhà, chồng chết lặng thấy vợ nằm trên sofa còn bố chồng thì làm việc nhà

Tâm sự gia đình 25/06/2026 23:45

Nhưng ngược lại, vợ anh lại có vẻ không vui vì điều này. Cô thường rỉ tai anh rằng cứ cho bố một số tiền rồi về quê thuê người chăm sóc. Cũng vì việc này mà vợ chồng anh thường cãi nhau, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

3 tháng trước, vợ chồng Hùng đón bố lên ở cùng để tiện bề chăm sóc. Anh đi làm suốt nên dặn dò vợ rất kỹ càng việc chăm lo cơm nước cho bố. Nào ngờ một ngày anh lại bắt gặp cảnh tượng đau lòng này trong chính ngôi nhà của mình.

Mẹ Hùng mất sớm, bố phải lam lũ nuôi bốn anh chị em của anh ăn học tới nơi tới chốn. Nhờ công sức của bố mà anh mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay.

Sau khi công việc và nhà cửa ổn định, anh quyết định đón bố lên ở chung. Vợ anh có vẻ khó chịu nhưng biết rằng mình không thay đổi được gì nên đành chiều ý chồng.

Từ nhỏ cô đã là thiên kim tiểu thư, mọi việc trong nhà đều có người giúp việc lo. Đến khi lấy Hùng, anh cũng không để cô phải vất vả với công việc nhà. Anh là người đàn ông thương vợ nên thuê giúp việc làm theo giờ để vợ khỏi phải đụng đến những việc nặng nhọc.

Từ ngày bố lên ở chung, Hùng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì đã thực hiện được ước muốn của mình. Anh muốn cho bố một cuộc sống sung túc, bù đắp những ngày tháng vất vả hy sinh vì con.

Vừa mở cửa bước vào nhà, chồng chết lặng thấy vợ nằm trên sofa còn bố chồng thì làm việc nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngược lại, vợ anh lại có vẻ không vui vì điều này. Cô thường rỉ tai anh rằng cứ cho bố một số tiền rồi về quê thuê người chăm sóc. Cũng vì việc này mà vợ chồng anh thường cãi nhau, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

Ngày trước, anh chưa bao giờ lớn tiếng với vợ. Nhưng từ khi bố về ở chung, anh lại khó chịu và ít dành thời gian quan tâm đến cô. Điều này khiến cô vô cùng tức tối, chỉ muốn đuổi bố chồng về quê cho xong chuyện.

Ở trước mặt anh, cô tỏ vẻ rất quan tâm đến bố chồng. Nhưng khi không có chồng ở nhà, cô lại thể hiện một bộ mặt khác.

Hôm đó, Hùng bất ngờ đi làm về sớm thì bắt gặp cảnh tượng bố chồng con dâu gây choáng. Vợ anh thoải mái nằm trên sofa ăn uống, xem tivi. Trong khi đó bố anh phải hì hục lau dọn nhà cửa, mồ hôi chảy ròng ròng. Bố anh quét đến đâu, vợ anh lại vứt thức ăn đến đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh vô cùng phẫn nộ.

Thấy vậy, vợ anh vội giải thích:

- Vì hôm nay người giúp việc không đến nên em…

Cô quay sang nhìn bố chồng rồi chạy lại níu tay chồng mè nheo.

- Anh biết đó, từ nhỏ đến lớn em có phải làm mấy việc này đâu. Bố nói bố ở quê thường làm việc này nên em chỉ nhờ bố dọn hộ đống chén mới ăn với quét nhà thôi.

Nhìn thái độ dửng dưng của vợ, lòng Hùng sục sôi. Anh kéo tay cô ra rồi nói:

- Em có biết bố đã vất vả nuôi anh ăn học như thế nào không. Em là vợ anh, là con dâu của bố mà để bố làm những việc như vậy hả? Nếu em không thể sống chung với người nhà quê như bọn anh thì anh đưa bố về quê. Em ở lại căn nhà này một mình đi.

Bố anh liền khuyên ngăn:

- Hai vợ chồng con đừng cãi nhau, để bố về, một mình bố đi là được rồi.

Thấy chồng bênh bố, cô tức tối quát lại:

- Anh có ngon thì đi đi, đưa ông già nhà quê này đi khỏi nhà tôi.

Sững người, Hùng đi nhanh vào phòng thu dọn đồ đạc rồi đưa bố rời đi. Ra khỏi nhà, anh vẫn còn nghe thấy những tiếng thét chói tai của vợ. Trên đường cùng bố về quê, anh cứ suy nghĩ mãi. Anh không ngờ vợ lại đối xử với bố mình như vậy. Không biết cuộc hôn nhân của anh sẽ đi về đâu, có còn cứu vãn được không?

Ép con dâu dâng hết vàng cưới, mẹ chồng khóc nghẹn mang trả lại sau vài ngày

Ép con dâu dâng hết vàng cưới, mẹ chồng khóc nghẹn mang trả lại sau vài ngày

Tôi quá hiểu tính mẹ chồng nhưng cũng không thể từ chối được, vì bà cứ nằng nặc đòi giữ, quyết không cho tôi đường lui. Đành lòng, tôi vào phòng đưa vàng cho mẹ chồng. Cầm được vàng cưới của con dâu, mẹ chồng tôi vui ra mặt, còn bảo: “Cứ đưa mẹ giữ, cần thì lấy, chẳng mất đâu mà lo!”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình

Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình

Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Cứ nghĩ vợ sẽ luôn tha thứ, đến khi mất đi mới hiểu điều quý giá nhất là gì

Cứ nghĩ vợ sẽ luôn tha thứ, đến khi mất đi mới hiểu điều quý giá nhất là gì

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Đàn ông ngoại tình không hiếm, nhưng người dám nhận lỗi mới hiếm hơn

Đàn ông ngoại tình không hiếm, nhưng người dám nhận lỗi mới hiếm hơn

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Khi có chút tiền bạc và thành công, nhiều người đàn ông lại quên người phụ nữ từng cùng mình đi qua gian khó

Khi có chút tiền bạc và thành công, nhiều người đàn ông lại quên người phụ nữ từng cùng mình đi qua gian khó

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Ngày vợ con quay lưng, tôi mới hiểu thành công không thể bù đắp cho sự thiếu vắng tình thân

Ngày vợ con quay lưng, tôi mới hiểu thành công không thể bù đắp cho sự thiếu vắng tình thân

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Lao đầu vào công việc như con thiêu thân, tôi không ngờ điều đánh mất lại là hạnh phúc lớn nhất đời mình

Lao đầu vào công việc như con thiêu thân, tôi không ngờ điều đánh mất lại là hạnh phúc lớn nhất đời mình

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Cứ nghĩ làm việc quên ngày đêm là yêu thương, đến lúc mất gia đình mới hiểu mình đã sai

Cứ nghĩ làm việc quên ngày đêm là yêu thương, đến lúc mất gia đình mới hiểu mình đã sai

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Trước giờ làm lễ tái hôn, con gái nói một câu khiến tôi vứt áo cưới và ôm con khóc

Trước giờ làm lễ tái hôn, con gái nói một câu khiến tôi vứt áo cưới và ôm con khóc

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Nghi có chuyện khuất tất khi chồng đột nhiên ngoan ngoãn, tôi sốc khi biết nguyên nhân

Nghi có chuyện khuất tất khi chồng đột nhiên ngoan ngoãn, tôi sốc khi biết nguyên nhân

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Anh rể cuồng tín bắt chị gái mổ đẻ chủ động để "đẹp ngày", mặc kệ tính mạng vợ con ngàn cân treo sợi tóc

Anh rể cuồng tín bắt chị gái mổ đẻ chủ động để "đẹp ngày", mặc kệ tính mạng vợ con ngàn cân treo sợi tóc

Vứt xấp tiền vào mặt vợ sau đêm ân ái nguội lạnh, chồng chốt hạ một câu khiến tôi chết lặng

Vứt xấp tiền vào mặt vợ sau đêm ân ái nguội lạnh, chồng chốt hạ một câu khiến tôi chết lặng

Ép con dâu dâng hết vàng cưới, mẹ chồng khóc nghẹn mang trả lại sau vài ngày

Ép con dâu dâng hết vàng cưới, mẹ chồng khóc nghẹn mang trả lại sau vài ngày

Theo dấu định vị tìm chồng đang thở gấp, tôi rụng rời khi điểm đến là nghĩa địa lúc nửa đêm

Theo dấu định vị tìm chồng đang thở gấp, tôi rụng rời khi điểm đến là nghĩa địa lúc nửa đêm

Chịu cảnh "1 năm 1 lần" suốt 7 năm để hâm nóng tình cảm, người chồng cay đắng vạch trần sự thật "tức nước vỡ bờ"

Chịu cảnh "1 năm 1 lần" suốt 7 năm để hâm nóng tình cảm, người chồng cay đắng vạch trần sự thật "tức nước vỡ bờ"

Giọt nước mắt muộn màng của người mẹ đơn thân: Bỏ con đi lấy chồng giàu, ngày về khóc nghẹn trước câu nói của đứa trẻ

Giọt nước mắt muộn màng của người mẹ đơn thân: Bỏ con đi lấy chồng giàu, ngày về khóc nghẹn trước câu nói của đứa trẻ