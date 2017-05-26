Nước mắt đàn bà quý giá lắm, đừng phí hoài cho kẻ không đáng. Và nếu có thể, hãy lựa chọn người chỉ khiến em khóc vì hạnh phúc, hơn là khổ đau, đàn bà nhé!

Đàn bà ơi, xin em đừng khóc nữa. Đừng khóc vì người đã không còn yêu em. Kẻ đã ra đi, chính là đã không còn xứng đáng. Người đã không còn yêu em, rồi sẽ là một bóng hình hòa vào cả ngàn người xa lạ ngoài kia. Sẽ đến lúc em hiểu, điều khiến em đau lòng là hoài niệm, thứ làm em nhớ về cũng chỉ là ký ức. Và những ai yêu nhau cũng sẽ có lúc trở thành người dưng trong cuộc đời của nhau. Không ngoại lệ, cũng chẳng thể cưỡng cầu, ngay cả khi đã từng nghĩ sẽ khắc cốt ghi tâm cả đời. Tình yêu đau lòng nhất cũng là vì thế. Kẻ đến người đi cũng như duyên mỏng phận ngắn, thế là hết. Em cũng đừng tự dày vò rằng cái kết này là vì mình không đủ tốt hay bất kì điều gì. Chỉ đơn giản là tình yêu đã rời bỏ, ta yêu nhau xong rồi, mọi chuyện sau đó đều đã chẳng còn ý nghĩa.

Đừng khóc vì kẻ không đủ dũng khí nắm tay em. Đàn bà từng qua đổ vỡ luôn nghĩ người đàn ông không dám nắm tay mình cả đời, chính là vì mình không đủ tốt cho họ. Thật ra, tình yêu thì làm gì có xứng, có đủ hay không đâu. Chỉ có yêu và không yêu, chỉ có dám hay là không. Tình yêu không đủ thì bản lĩnh cũng chẳng tới. Bao dung không nổi thì lại như hao phí một đời cho nhau. Họ đã không có bản lĩnh đi bên cạnh em, thì cũng đã không còn xứng đáng để em yêu thương. Thượng đế sẽ chỉ ưu ái cho những người dũng cảm. Người sẽ hiểu em đã can trường thế nào, quật khởi ra sao để lại muốn được yêu thương một lần nữa. Vì vậy, đừng sợ hãi khi phải buông tay một người không dám đi cùng em đến cùng. Có chăng, em chỉ bỏ qua một kẻ hèn nhát trong tình yêu, không hơn không kém. Đừng khóc vì kẻ bội bạc em ơi. Dù biết rằng, nỗi đau này khó lành lắm, như âm ỉ theo năm tháng. Nhưng em hãy nghĩ rằng, không phải vì em sai, cũng đừng quá câm hờn kẻ thứ ba. Chỉ là, lòng người chính là như vậy. Vật đổi sao dời còn chẳng kể hết, huống chi lòng người? Em hãy chấp nhận ra, như thế cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, đừng cố tìm một câu trả lời cho sự ra đi của họ. Mong em hãy hiểu, sẽ chẳng có cái kết nào tốt đẹp cho kẻ bội bạc như thế cả. Người gian dối, sẽ gặp kẻ dối gian. Cũng như tổn thương của em, rồi cũng sẽ cóngười có thể hàn gắn hết thảy. Đôi khi, cuộc sống công bằng chính là như thế. Chỉ là, liệu em có đủ kiên nhẫn để chờ đến ngày đó hay không mà thôi.

Đừng khóc vì tình yêu trên thế gian này có thể có chung định nghĩa, nhưng đàn ông tuyệt đối không là duy nhất. Người này đến, kẻ kia đi, chỉ để người thật sự dành cho em có thể tới. Mọi sự ra đi như thế, đều là phải xảy ra. Đừng vì quá đau lòng mà giữ chân hoài một người không đáng . Em có thể yêu sai vài người, nhưng tuyệt nhiên đừng yêu lại một kẻ không xứng đáng. Tình yêu không sai, lầm chính là vì ta đã chọn không đúng người. Và mong em cũng hãy nhận ra, tình yêu là món quà của thượng đế. Người ta yêu để hạnh phúc, không phải thương để đau khổ cả đời. Hãy buông tay khi thấy lòng đã không còn bình yên, nhé em. Đừng khóc,vì em là duy nhất. Em có thể không giỏi giang, xinh đẹp hơn ai, nhưng em là chính em, là độc nhất. Đừng chỉ nhìn một điều không đáng đã bỏ em ra đi mà quên rằng em còn nhiều điều quý giá. Em là điều ba mẹ quý giá và trân trọng. Em còn cả một cuộc sống ba mẹ đã cho em. Khi em khóc lóc vì một người dưng, liệu em có thể thấy ba mẹ cũng đã đau lòng đến nhường nào? Lúc em gồng mình níu kéo yêu thương, em có biết giấc mơ của mình vẫn còn dang dở? Em ơi, quay đầu nhìn lại xem, đã có bao nhiêu người yêu thương em đau lòng? Em biết không, tôi luôn nghĩ đàn bà có một loại tài sản rất đặc biệt, đó là nước mắt. Nước mắt của đàn bà như chất chứa cả lòng dạ yêu thương của họ. Là tổn thương, là quật cường mạnh mẽ. Từng giọt khiến người ta thấy vừa đau lòng, lại có khi khâm phục đến lạ lùng. Vì vậy, nước mắt đàn bà quý giá lắm, đừng phí hoài cho kẻ không đáng. Có đau lòng cũng hãy khóc ít thôi em. Lau nước mắt rồi, lại mỉm cười thật tươi. Và nếu có thể, hãy lựa chọn người chỉ khiến em khóc vì hạnh phúc, hơn là khổ đau, đàn bà nhé!

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