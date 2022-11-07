Vợ gọi chồng về đón sinh nhật con trai nhưng chồng kêu bận, ai ngờ lúc hú hí với bồ lỡ ấn nút gọi lại và cái kết sốc

Tâm sự gia đình 07/11/2022 06:19

Hôm đó là sinh nhật của cậu con trai, trước khi đi chồng đi làm thì Nga đã nhắc chồng nhớ về sớm. Thế nhưng buổi tối hôm đó chờ đến 9 giờ tối mà vẫn không thấy chồng về Nga hốt hoảng gọi điện giục chồng. Thế nhưng Tùng quát lên.

Gần 1 tháng nay nằm chung giường với chồng nhưng Nga cảm thấy xa lạ và mệt mỏi vô cùng kể từ khi cô phát hiện ra Tùng có nhân tình bên ngoài. Có lẽ với nhiều người phụ nữ khi rơi vào hoàn cảnh của cô thì sẽ lựa chọn cách đánh ghen kinh hoàng để lôi chồng khỏi tay cô bồ. Bản thân Nga nhiều lúc ấm ức cũng muốn làm một trận tơi bời, thế nhưng cô lại không thể. Nga sợ làm ầm lên thì người mất hết tất cả sẽ là cô chứ không phải bồ, hơn ai hết Nga còn yêu chồng và cô không muốn ly hôn để ảnh hưởng đến con cái của mình. Nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này cô sợ chính mình sẽ bị trầm cảm mất.

 Biết chồng có bồ, Nga vẫn phải làm ngơ như mọi chuyện vẫn ổn. Có một lần vì muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng thì Nga cố tình nấu mấy món mà Tùng thích,  vậy nhưng hì hục nấu cả buổi kết quả là hôm đó Tùng kêu bận không về vì có việc gấp. Nga chẳng nghi ngờ gì mà trái lại cô còn lo sợ chồng làm việc quá sức. Thế nhưng sau đó trái tim cô như bị bóp nghẹt khi cô bồ vênh váo.

Vợ gọi chồng về đón sinh nhật con trai nhưng chồng kêu bận, ai ngờ lúc hú hí với bồ lỡ ấn nút gọi lại và cái kết sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Mâm cơm của chị không đời nào níu kéo được anh Tùng đâu. Nói cho chị biết nhé...em và chồng chị giờ đang vui vẻ trong nhà nghỉ.

Nga chỉ biết bật khóc sau câu nói ấy của cô bồ, dù bị bồ giật chồng công khai như vậy nhưng mà Nga chẳng thể làm gì. 

Thế rồi cho đến một ngày thì hôm đó là sinh nhật của cậu con trai, trước khi đi chồng đi làm thì Nga đã nhắc chồng nhớ về sớm. Thế nhưng buổi tối hôm đó chờ đến 9 giờ tối mà vẫn không thấy chồng về Nga hốt hoảng gọi điện giục chồng. Thế nhưng Tùng quát lên.

Vợ gọi chồng về đón sinh nhật con trai nhưng chồng kêu bận, ai ngờ lúc hú hí với bồ lỡ ấn nút gọi lại và cái kết sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Gọi gì lắm thế...cô nghĩ tôi rảnh rỗi à? Đang phải cày mặt ra kiếm tiền cho mẹ con đây.

- Bận gì thì anh cũng cố về nhà chứ? Hôm nay sinh nhật con trai mình mà...

- Cô và con cứ ăn trước đi... sáng mai tôi bù cho con.

Nói rồi Tùng tắt máy, còn Nga thì cố gắng tươi tỉnh để đón sinh nhật cùng con trai. Vậy nhưng trong lúc Nga đi lấy bánh kem thì điện thoại đổ chuông. Con trai Nga hét lên...

- Mẹ ơi...là bố gọi.

- Con nghe máy đi...chắc bố xong việc rồi nên gọi bảo mẹ con mình chờ đấy.

Cậu con trai hí hửng bốc máy rồi bấm nút loa ngoài để cho mẹ nghe mình nghe nữa. Thế nhưng đầu dây bên kia im lặng rồi lại phát ra tiếng đong đưa của cô bồ.

 

Nga vội lao đến tắt điện thoại đi nhưng lúc đó cậu con trai hậm hực tắt luôn điện thoại...

Sau đó Tùng về nhà, nhìn cuộc gọi ấn nhầm anh biết tội mình to thế nào. Giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn, anh sẽ không dám đối mặt với vợ. Thế mới nói ngoại tình chưa bao giờ mang đến điều gì tốt đẹp cả....

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Chân anh vẫn đau nhưng trái tim anh còn đau hơn thế gấp vạn lần khi hay tin vợ mình phản bội. Anh phải làm thế nào để giữ lại gia đình này. Hay chăng anh sẽ bỏ đi cho vợ bên tình mới.

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