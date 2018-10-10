Vì sao nói "chồng coi trọng bạn bè hơn vợ mới là ngu"?

Tâm sự gia đình 10/10/2018 16:35

Chỉ có đàn ông ngu ngốc mới coi trọng bạn bè hơn vợ, rất nhiều trường hợp khi lâm nguy, gặp nạn hay khốn khó những người mà chồng coi là thân thiết, là chiến hữu lại mất tăm, hoặc tốt lắm cũng chỉ đến giúp được lần 1 lần 2. Cuối cùng người luôn ở bên sẵn sàng làm mọi thứ vì chồng chính là người vợ bấy lâu bị chồng xem thường, bội bạc.

Lấy vợ phải biết thương vợ, vợ đã bỏ quyền tự do riêng tụ họp bạn bè để lo cho gia đình. Vậy nên là một người chồng cánh mày râu hãy thông cảm và chia sẻ với cô ấy, hãy coi trọng cô ấy hơn là bạn bè. Những lúc cô ấy đang tảo tần vật lộn với đống công việc nhà không tên và với những đứa con thơ khóc nheo nhéo, chẳng lẽ cánh mày râu lại có thể vui vẻ ngồi nhậu với bạn bè?

Đàn ông không nên coi trọng bạn bè hơn vợ
Đàn ông không nên coi trọng bạn bè hơn vợ

Vợ cũng là con người, cũng có sở thích, nhưng phải hy sinh vì gia đình vậy tại sao cánh mày râu lại không thể làm như thế? Vợ là người luôn bên cạnh ta, là người cùng ta đi đến suốt cuộc đời này đáng lẽ ra cô ấy mới đúng là người bạn coi trọng và phải được coi trọng hơn bạn bè. Chính vì vậy, người đàn ông nào mà coi trọng bạn bè hơn vợ mới là ngu.

Hơn nữa, thời đại này phụ nữ cũng bình đẳng như đàn ông. Nói là bình đẳng nhưng cánh mày râu hãy nhìn lại mình xem đã làm được như phụ nữ chưa? Phụ nữ vừa là một người vợ, vừa là một người mẹ, lại vừa là một nhân viên tốt, bao nhiêu công việc đổ lên “đầu” vậy mà họ vẫn hoàn thành xuất sắc. Còn đàn ông, phần lớn chỉ đi làm, sau đó về nhà nghỉ ngơi, xem ti vi, trong khi người phụ nữ về nhà vẫn phải làm quần quật. Vậy nên, vợ xứng đáng là người để bạn tôn trọng, ngưỡng mộ, dành những người khen và đặt cô ấy lên trên bạn bè.

Đàn ông thường tụ tập nhậu nhẹt bỏ quên vợ con
Đàn ông thường tụ tập nhậu nhẹt bỏ quên vợ con

Tuy nhiên, thời giờ cánh mày râu mấy ai làm được như thế. Ông nào ông nấy đều cho rằng vợ là thứ yếu, bạn bè mới là quan trọng. Vậy nên dù vợ có gọi đến hàng trăm cuộc họ vẫn bỏ ngoài tai, không thèm nghe máy để sẵn lòng vì chiến hữu, có mặt mọi lúc mọi nơi lúc bạn bè cần. Vì thế, trên mạng xã hội hiện nay không ít những bài đăng của các chị em phụ nữ van xin bạn của chồng đừng rủ rê chồng mình đi chơi, đi nhậu nữa. Đọc những lời viết cầu xin mà nghẹn ngào, khiến con người ta ngậm ngùi thương cảm.

Sinh ra là phụ nữ đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, phải mang nặng đẻ đau, sớm hôm ngủ không đủ giấc để chăm lo đứa con, hy sinh tuổi thanh xuân vì người chồng. Nhưng đổi lại là gì? Là sự thờ sợ, chồng bỏ bê vợ con để có thời gian tham gia tụ tập bạn bè nhậu nhẹt.

Người chồng vô trách nhiệm, không nhận ra sự hy sinh lớn lao của người vợ, chỉ cần có bạn bè, không cần có vợ, đi chơi quên hết cả đường đi lối về, coi trọng bạn bè hơn vợ đó chính là người ngu. Tự mình gánh lấy kết cục cuối cùng sẽ là một câu chuyện buồn. Bởi khi cho đi quá nhiều mà người vợ nhận lại là sự thờ ơ, không quan tâm thì cuối cùng sẽ phải buông, ly hôn. Xã hội ngày nay không ít những trường hợp như thế xảy ra.

Vợ mới là người đi cùng với cánh mày râu đến hết cuộc đời vì thế hãy coi trọng cô ấy
Vợ mới là người đi cùng với cánh mày râu đến hết cuộc đời vì thế hãy coi trọng cô ấy

Nếu là một người đàn ông yêu thương vợ con, là người chồng của gia đình sẽ nhận ra rằng bạn bè dù thân thiết, dù chí cốt đến đâu cũng chỉ là những người đồng hành cùng ta trên một quãng đường ngắn ngủi. Còn vợ mới là người sẽ cùng ta đồng hành đi đến cuối cuộc đời. Hơn nữa, trong cuộc vui của bạn bè, cánh mày râu vắng mặt một vài hôm thì vẫn vui và không khiến chúng ta xa nhau. Tuy nhiên, trong hôn nhân, chỉ cần bạn vắng mặt một hôm ở nhà, bạn có thể trả giá đắt, ân hận suốt cuộc đời này. Vì thế chỉ có người đàn ông ngu ngốc mới coi trọng bạn bè hơn vợ, mới đánh đổi cuộc vui phút chốc bên bàn nhậu để nhận lấy sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân.

Vợ cũ muốn xin tôi một đứa con để "gài" bồ trẻ

Vợ cũ muốn xin tôi một đứa con để "gài" bồ trẻ

Trước đây để chạy theo tình mới, vợ cũ đã xỉ vả tôi không thương tiếc và bỏ lại đứa con cho tôi nuôi. Vậy mà, giờ đây vợ cũ lại “mặt dày” muốn xin tôi một đứa con để níu chân bồ trẻ, kiếm chút địa vị trong cái gia đình đó.

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Từ khóa:   giữa vợ và bạn bè coi bạn bè hơn vợ con

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