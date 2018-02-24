Trót dại mang hạnh phúc đánh đổi vật chất, người đàn bà sống trong tủi thân và cô đơn suốt 5 năm

Tâm sự gia đình 24/02/2018 13:45

Chồng ngoại tình, lại về nhà làm khổ vợ con, ròng rã suốt mấy đêm chị không ngủ được. Đôi mắt ráo hoảnh và căn bệnh bướu cổ lại tái phát.

Cưới nhau gần 10 năm, vợ chồng chị có hai mặt con trai khôi ngô tuấn tú. Cuộc sống của gia đình chị từ xưa đến giờ chưa có bất cứ mâu thuẫn gì lớn xảy ra. Anh ăn nói khéo léo, được nhiều cô theo đuổi nhưng chưa bao giờ có ý định phản bội vợ con. Nhưng chỉ vì một hành động của chị mà khiến anh hoàn toàn thay đổi, trở nên lăng nhăng và bất cần.

Từ ngày cưới nhau đến giờ, chưa một ngày nào chị làm dâu. Hai vợ chồng được ba mẹ xây cho căn nhà riêng. Anh chăm chỉ làm việc kiếm đồng vô đồng ra, chăm lo vợ con. Chị đảm đang, ở nhà quán xuyến chuyện bếp núc, dọn dẹp. Cuộc sống có thể nói là khá êm ả, cả hai cũng thường cãi nhau vài chuyện lặt vặt nhưng rồi lại làm hòa.

Anh chị chưa bao giờ giận nhau quá ba ngày, việc gì cũng cùng bàn bạc với nhau. Nhưng mọi chuyện thay đổi 180 độ khi chị bán đi mảnh đất mẹ chồng cho mà không xin phép anh. Chị cứ nghĩ bán xong tiền cũng sẽ do hai vợ chồng cất giữ nên không hỏi ý kiến của chồng. Vậy là anh trở nên cáu gắt và hoàn toàn thay đổi thái độ. Anh cho rằng chị không tôn trọng mình. Lòng tự trọng của anh bị tổn thương nên tính cách cũng thay đổi.

Không lâu sau đó, chị phát hiện anh ngoại tình với người phụ nữ lớn hơn 5 tuổi. Ả ta không có gì bằng chị, không xinh đẹp nhưng đổi lại ăn nói rất dịu dàng, khéo léo. Anh nói quen người phụ nữ đó chủ yếu để trả thù chị. Anh muốn cho chị biết bản lĩnh của anh là như thế nào, anh không dễ bị bắt nạt, xem thường như vậy.

Trót dại mang hạnh phúc đánh đổi vật chất, người đàn bà sống trong tủi thân và cô đơn suốt 5 năm - Ảnh 1
Chị mệt mỏi vì sống trong cuộc hôn nhân địa ngục - Ảnh minh họa: Internet

Anh ngày càng thay đổi, bao nhiêu tiền có được đều mang mua nhà, xe cho người đàn bà kia. Đi làm về là ở lì trong phòng, khóa trái cửa, không nói chuyện với vợ con. Có lần theo dõi anh, chị phát hiện anh và người phụ nữ kia tình tứ trong quán ăn cách nhà không xa. Chị tức giận lao vào túm tóc, quật ngã ả ta ra đất. Anh như phát điên lao vào can ngăn và còn đánh chị. Sau hôm đó, mối quan hệ của vợ chồng ngày càng căng thẳng hơn.

Anh nói sẽ giết chị nếu chị đụng vào người đàn bà đó. Tủi hờn và đau đớn, chị chỉ biết bám víu vào niềm hy vọng cuối cùng là hai đứa con. Chị hy vọng vì con, anh sẽ suy nghĩ và quay về. Nhưng chị đã sai, đến con anh cũng không cần. Anh nói nếu ly hôn, anh sẽ cho chị quyền nuôi dưỡng hai đứa con, chỉ cần trả tự do cho anh là được.

Chồng ngoại tình, lại về nhà làm khổ vợ con, ròng rã nhiều đêm chị không ngủ được. Đôi mắt ráo hoảnh và căn bệnh bướu cổ lại tái phát. Người chị gầy xọp, xanh xao, ai nhìn vào cũng xót xa. Nhưng anh thì lại không, tâm trí của anh giờ đang đặt hết ở người đàn bà kia rồi, còn chỗ trống nào cho vợ con đâu. 5 năm qua, anh thay bồ như thay áo, hết cặp cô này đến quen người kia. Những lần rượu chè, say xỉn lại lôi vợ con ra hành hạ và cứ nhắc mãi chuyện cũ.

Dù bị đối xử tàn nhẫn đến đâu, suốt ngần ấy năm, chị chưa bao giờ có ý định bỏ chồng. Dù không còn thương anh nhưng chị thương con nhiều hơn. Thằng lớn nghỉ học sớm đi làm, chị không muốn đứa nhỏ vì gia đình tan nát mà trở nên bất cần, quậy phá. Đối với chị, cầm cự được ngày nào hay ngày đó, chị không muốn mơ ước xa xôi, chỉ cần giữ được mái nhà này là đủ. Nếu có quay lại khoảng thời gian trước đó, chị sẽ không khờ dại mà mang hạnh phúc của mình đánh cược vào mảnh đất kia. Chị thật sự tiếc nuối về hành động đó của mình.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình tâm sự gia đình hôn nhân

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