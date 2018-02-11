Thư mẹ đơn thân gửi con trai vừa tròn 6 tuổi: Sau này con hãy là người đàn ông có trách nhiệm

Sau này lớn lên, con cũng sẽ yêu thương một người nào đó. Hãy hứa với mẹ, phải là người đàn ông tốt và sống có trách nhiệm với tình yêu của mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên con bước vào lớp 1. Đưa con đến trường mà trong lòng mẹ không tránh khỏi những xúc động. Nhìn nụ cười ngây thơ của con, mẹ biết cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều hạnh phúc. Và cũng xin lỗi con vì nhiều lần mẹ yếu đuối, muốn dập tắt nụ cười ngây ngô đó. Nhớ lại những thăng trầm mà hai mẹ con mình đã trải qua, mẹ biết được cuộc sống này thiếu con thật sự rất tẻ nhạt. Cảm ơn con vì đã đến với mẹ, cho mẹ biết thế nào là yêu thương. Ngày người đàn ông đó chối bỏ con, cũng là ngày mẹ tuyệt vọng như muốn chết đi. Người đó nói nếu mẹ cứng đầu sinh con ra thì cả hai xem như chấm dứt. Nhưng mẹ không thể vì sự ích kỷ của người đó mà bỏ đi giọt máu của mình được. Vậy là, mẹ và người đó cãi nhau thường xuyên rồi dẫn đến chia tay. Người đó không muốn nhận con, mẹ cũng không ép, chỉ buồn vì đã phung phí thanh xuân của mình với người không xứng đáng.

Sau này con phải trở thành người đàn ông có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet Mẹ biết việc mang thai và sinh con là điều không hề dễ dàng. Mẹ chỉ có một mình, điều đó còn khó khăn gấp vạn lần. Nhưng nghĩ đến con, mẹ không còn sợ hãi gì nữa. Nhớ lúc đó, mọi người đều quay lưng với mẹ, còn ông bà ngoại thì ở nước ngoài. Một mình mẹ phải xoay sở mọi thứ, ngày vào phòng sanh cũng chỉ có một mình. Hành trình trở thành một người mẹ đơn thân thật sự rất nhiều nước mắt và cô đơn. Những suy nghĩ và lời nói của mẹ lúc đó, tất cả mọi người đều cho là mẹ dại. Người đó đã không nhận con thì hà cớ gì phải giữ lại? Nhưng với mẹ, đàn ông đã tệ bạc, bản thân mình không thể trở thành kẻ ác độc được. Huống hồ gì con lại là máu mủ của mẹ, làm sao mà đành đoạn được, đúng không?

Sau này lớn lên, con cũng sẽ yêu thương một người nào đó. Hãy hứa với mẹ, phải là người đàn ông tốt và sống có trách nhiệm với tình yêu của mình. Mẹ không cần con phải giỏi giang hay kiếm nhiều tiền, chỉ cần con sống có ích và trách nhiệm. Điều quan trọng nhất của một người đàn ông là tấm lòng và nhân cách. Trong tình yêu, chẳng cần hứa sẽ đi với nhau đến cuối đời, nhưng đừng làm người phản bội rời bỏ trước. Dù người đó có lỗi lầm, con cũng phải cư xử thật văn minh. Và điều quan trọng là đừng tìm cách trốn tránh khi bản thân mình sai lầm. Mẹ không phải là người hoàn hảo, mẹ không dạy con làm sao để trở thành người tuyệt vời nhất. Điều mà mẹ muốn là con phải sống tốt nhất, có thể sai lầm nhưng phải có trách nhiệm. Điều cuối cùng mà mẹ muốn nói với con là đừng oán hận người đàn ông kia. Trách móc hoài một người cũng không khiến mình hạnh phúc hơn. Mẹ buông bỏ rồi, sau này con lớn cũng phải biết cách tha thứ, chỉ nên giữ những điều vui, còn những nỗi buồn cứ để chúng ngủ sâu với quá khứ kia. Sau này lỡ có gặp người đó, hy vọng con sẽ cư xử chuẩn mực nhất, đừng khiến mẹ thất vọng. Xin lỗi vì nói với con những điều này quá sớm, mẹ chỉ mong con được lớn khôn và trở thành người có ích. Người đàn ông của mẹ, nhớ sống phải có trách nhiệm với người khác và cuộc đời của mình nhé!

Tâm sự mẹ đơn thân: 'Anh ấy chọn con đường không có mẹ con tôi' "Bỏ đứa bé đi. Tương lai của chúng ta còn dài, sự nghiệp của anh chỉ mới bắt đầu thôi. Sau này, khi cuộc sống ổn định, em muốn có bao nhiêu đứa cũng được", lời nói của anh khiến tim tôi thắt lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-me-don-than-gui-con-trai-vua-tron-6-tuoi-sau-nay-con-hay-la-nguoi-dan-ong-co-trach-nhiem-271167.html