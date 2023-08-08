Thấy vết đỏ lạ trên áo, tôi mới tá hỏa vì đã tin chồng quá nhiều để rồi bị cắm sừng lúc nào không hay

Tâm sự gia đình 08/08/2023 21:16

Lần đó, vì máy giặt bị hư nên toàn bộ quần áo tôi phải giặt bằng tay. Đến khi giặt đồ đi làm của chồng, tôi phát hiện một vết đỏ, đưa lên mũi ngửi thì là son môi.

Từ khi yêu đến lúc cưới nhau, tôi đều dành niềm tin tuyệt đối cho anh. Vì vậy việc chồng ngoại tình là điều tôi vô cùng sốc. Bởi đa số thời gian anh đều dành cho vợ con. Mỗi cuối tuần anh đều đưa tôi và con đi chơi, ăn uống. Ở nhà cũng chẳng thấy anh cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. Vì vậy tôi tin tưởng anh tuyệt đối, không mảy may nghi ngờ gì.

Anh là nhân viên của công ty tư nhân. Tôi ở nhà buôn bán online và nội trợ. Mức thu nhập của hai vợ chồng cũng đủ sống. Có tháng dư, có tháng không nhưng chúng tôi vẫn không lâm vào cảnh thiếu thốn. Anh là người biết tiết kiệm, không nhậu nhẹt, không cờ bạc.

Thấy vết đỏ lạ trên áo, tôi mới tá hỏa vì đã tin chồng quá nhiều để rồi bị cắm sừng lúc nào không hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày anh đi làm về rất đúng giờ, luôn dành thời gian chơi với con. Nói chung gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ gì chồng. Đến điện thoại của anh, tôi cũng không đụng đến. Có thể nói tôi tin chồng tuyệt đối. Nhưng nào ngờ anh lại lừa dối tôi trắng trợn như vậy. Nếu không có vết đỏ lạ trên áo đó thì có thể suốt đời tôi vẫn bị chồng cắm sừng mà không hay.

Lần đó, vì máy giặt bị hư nên toàn bộ quần áo tôi phải giặt bằng tay. Đến khi giặt đồ đi làm của chồng, tôi phát hiện một vết đỏ, đưa lên mũi ngửi thì là son môi. Màu son này tôi chưa dùng bao giờ, chỉ có thể là của một người phụ nữ khác. Tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ chồng mình ngoại tình? Nguyên một ngày hôm đó, tôi không buôn bán được gì. Đêm đó tôi mất ngủ, nhìn chồng nằm ngáy ngon lành bên cạnh, tôi nổi điên.

Không chịu đựng được nữa, tôi ngồi bật dậy lục lọi điện thoại, túi xách đi làm của chồng. Không ngờ trong ví có hộp bao cao su dùng dở. Trong hộp thư Zalo đầy những tin nhắn ngọt ngào dù không đề tên. Lịch sử tin nhắn cho thấy, cả hai đã quen nhau 2 năm nay. Điều này khiến tôi vô cùng căm phẫn.

Thấy vết đỏ lạ trên áo, tôi mới tá hỏa vì đã tin chồng quá nhiều để rồi bị cắm sừng lúc nào không hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vừa giận chồng, vừa trách bản thân đã tin anh quá nhiều. Suốt mấy năm qua, tôi cứ tưởng anh là người chồng tốt. Tôi tự hào chồng mình không bao giờ như những gã đàn ông ngoại tình khác. Nhưng nào ngờ, anh cũng là người đàn ông tệ bạc, lừa dối vợ con. Giờ tôi đang rất rối bời.

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