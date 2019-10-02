Tâm sự đàn bà một đời chồng: Tôi đã sợ hôn nhân rồi

Đàn bà một đời chồng giống như con chim từng bị trúng tên vậy. Mũi tên nhức nhối ấy ghim chặt vào cuộc đời chẳng thể nào phai được nên hễ cứ nhìn thấy cành cong lại sợ mình đau thêm lần nữa.

Đàn bà một đời chồng như tôi đã từng có những tháng ngày vô cùng chông chênh, bất định. Giống như con tàu mất phương hướng, chẳng biết mình đi về đâu, cuộc sống của mình sẽ như thế nào nữa. Phải rất khó khăn để tôi đứng dậy và lấy lại thăng bằng để mà bước tiếp. Tôi lấy con, lấy người thân làm động lực để mình đứng dậy sau đổ vỡ hôn nhân. Tôi đã từng mất phương hướng, chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi đâu, về đâu - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người gọi tôi là người đàn bà mạnh mẽ, kiên cường. Bởi tôi có thể gác lại quá khứ sau lưng để sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đàn bà từng ly hôn, dẫu mạnh mẽ tới đâu cũng không thể tránh được sự đau lòng, tổn thương. Tôi dùng nụ cười, dùng sự mạnh mẽ để đi qua ngày tháng bởi chẳng còn cách nào nữa cả. Buông tay một người mình từng yêu, rời bỏ gia đình mình xem là tất cả, những nỗi đau đó đã thành sẹo trong trái tim tôi rồi.

Tôi năm nay 35 tuổi. Hành trang rời khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh với một người chồng gia trưởng, độc đoán là 2 đứa con và hai bàn tay trắng. 35 tuổi, ở cái tuổi không còn trẻ nhưng đương độ chín mùi của nhan sắc đàn bà. Nhiều người đàn ông vây quanh. Bố mẹ, chị em, bạn bè đều khuyên tôi mở lòng mà tìm kiếm một hạnh phúc mới: “Ly hôn đã lâu rồi, cũng nên kiếm một người đàn ông để nương dựa. Là phụ nữ, dẫu sao cũng cần có một người đàn ông bên cạnh mình”. Đàn bà từng đổ vỡ như con chim một lần bị trúng tên, lại sợ mình đau thêm lần nữa - Ảnh minh họa: Internet Những người đàn bà sau đổ vỡ giống như con chim từng bị trúng tên vậy. Mũi tên nhức nhối ấy ghim chặt vào cuộc đời chẳng thể nào phai được nên hễ cứ nhìn thấy cành cong lại sợ mình đau thêm lần nữa. Tôi biết cuộc đời mình còn dài, tôi biết ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông tốt. Nhưng hôn nhân vốn dĩ không đơn giản chỉ là yêu nhau về sống với nhau là sẽ hạnh phúc. Hôn nhân còn là nước mắt, là khổ đau, những nỗi cô đơn và tổn thương mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi đã từng cố gắng đến kiệt sức để níu kéo, để gìn giữ nhưng rồi hôn nhân của tôi cũng tan vỡ. Đến với người thứ 2, hôn nhân lại đứng giữa quá khứ, giữa con chung con riêng thì hạnh phúc càng khó có được.

Con chim được sổ lồng, chẳng dại gì lại chui vào một chiếc lồng khác. Cuộc sống của tôi bây giờ tuy chẳng giàu có gì nhưng thanh thản và bình yên gấp vạn lần khi sống với chồng. Người ta nói rằng cuộc đời người đàn bà phải có chồng để nương dựa. Nhưng một người đàn ông tệ bạc, gia trưởng, coi vợ không ra gì thì không có chẳng phải tốt hơn hay sao? Ly hôn rồi, tôi nhận ra rằng cuộc đời người phụ nữ không cần đàn ông vẫn sống tốt, sống ổn. Đàn bà hơn nhau không ở người đàn ông bên cạnh mà là sự tự tin, ở ví tiền. Tôi sợ hôn nhân rồi, chẳng dại gì trói buộc cuộc đời mình thêm nữa - Ảnh minh họa: Internet Tôi đã nói với những người khuyên mình tái hôn rằng: “Tôi sợ hôn nhân rồi, sẽ chẳng dại gì trói buộc cuộc đời mình nữa đâu”. Bây giờ tôi chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi con, tạo dựng tương lai cho con. Chỉ cần sống vì 2 đứa con là đủ rồi, không cần thêm một người đàn ông nào nữa.

Sự tuyệt tình của đàn bà được tạo nên từ sự tệ bạc của đàn ông Chị cảm thấy mình chẳng còn lí do gì để ở lại bên người chồng tệ bạc, tàn nhẫn này nữa. Giờ chị chỉ cần con, sống vì con là đủ.

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