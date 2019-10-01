Chồng không tốt thì đừng trách vợ không ngoan

Hỡi những người chồng vô tâm, trước khi chê bai vợ hãy nhìn những người đàn ông ngoài kia đã làm gì cho người phụ nữ của mình. Cuộc đời này đơn giản lắm, đàn ông cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy thôi!

Đàn ông không hề biết rằng người vợ chính là hình ảnh phản chiếu những gì chồng mang lại. Nhìn một người vợ thảnh thơi, có thời gian làm đẹp bởi có người chồng thương yêu, giỏi giang kiếm tiền. Người vợ cười nói, vui vẻ bởi chồng quan tâm, chiều chuộng. Ngược lại, vợ nhàu nhĩ, cong lưng kiếm tiền là bởi có một người chồng vô dụng. Vợ cay nghiệt, luôn thốt ra những lời đay nghiến do người chồng vô tâm. Cuộc đời thật buồn cười, có những người chồng không tốt nhưng lúc nào cũng yêu cầu vợ phải ngoan ngoãn, hiền thục. Nhiều người chồng rất tệ nhưng lúc nào cũng lên tiếng yêu cầu vợ hiền thục - Ảnh minh họa: Internet Chị hàng xóm của tôi vì bực bội chồng mà gom đồ, dắt con về nhà mẹ ruột. Anh chồng ở nhà một mình, gọi đám bạn nhậu đến chén tạc chén thù ngay giữa sân. Anh ta vừa nốc hết cốc bia này đến cốc bia khác vừa chửi vợ: “Đàn bà không biết vun vén, không biết chiều chồng. Miệng lúc nào nói ra cũng chỉ biết đòi tiền. Lúc nào cũng than vãn, khóc lóc, trách móc. Tôi chán ngán đến tận cổ rồi. Sao vợ người ta dịu dàng, xinh đẹp là thế mà tôi lại rước phải một người đàn bà còn dữ hơn cọp…”. Cánh đàn ông trên bàn nhậu gật gù, không khuyên nhủ được gì còn đổ dầu thêm lửa: “Trời ơi, cô này bỏ đi thì mình cưới cô khác. Ngoài kia thiếu gì phụ nữ…”.

Nghe những lời đó, tôi là người ngoài còn thấy đau lòng huống gì chị vợ của anh. Là hàng xóm, tôi còn lạ gì tính nết của anh. Đàn ông nhưng nhát làm siêng ăn, lại suốt ngày nhậu nhẹt, cờ bạc. Hàng tháng, số tiền ít ỏi anh kiếm được từ tiệm sửa xe cũng nướng vào hết chuyện ăn chơi, chẳng đưa cho vợ được một đồng nuôi con. Chị vợ khổ sở trăm bề, cong lưng ra làm lụng nuôi con. Bao nhiêu người đàn ông chỉ biết lên tiếng chỉ trích, chê bai vợ mà không bao giờ nhìn lại bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Nhưng chị muốn yên thân để sống vì con cũng chẳng được. Anh chồng tệ bạc nhưng lúc nào cũng kiếm chuyện, chê bai, trách móc chị đủ điều. Nhà không tiền, bữa ăn đạm bạc anh ta chê vợ không biết nấu ăn ngon. Chị vợ quanh năm lam lũ, chẳng có thời gian nghỉ ngơi chứ huống hồ gì làm đẹp, vậy mà anh ta nỡ trách chị luộm thuộm, già nua.

Một mình chị vừa gánh kinh tế, vừa nuôi dạy con, vậy mà anh ta lại đổ thừa chị không biết chăm con khéo. Chị mệt mỏi vô cùng, hôm qua vợ chồng cãi nhau, chị ôm đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ. Những tưởng anh ta sẽ biết nghĩ lại, nào ngờ lại đi nói xấu chị với đám bạn nhậu. Đàn ông trước khi chê vợ hãy tự hỏi mình đã làm được gì cho cô ấy - Ảnh minh họa: Internet Thực tế, những người đàn ông như anh ta đâu phải hiếm trong xã hội này. Làm chồng, làm cha đấy nhưng chẳng bao giờ thấy được gánh nặng trên vai mình. Lúc nào cũng chê bai, so sánh vợ mình với những người đàn bà ngoài kia. Hỡi những người đàn ông vô tâm, trước khi chê bai vợ hãy nhìn những người đàn ông ngoài kia đã làm gì cho người phụ nữ của mình. Khi anh chưa tốt thì đừng trách vợ mình chưa ngoan. Bởi cuộc đời này đơn giản lắm, đàn ông cho phụ nữ điều gì sẽ nhận về thứ ấy thôi!

Đàn ông ai cũng có những bí mật riêng, chỉ là phụ nữ biết hay không mà thôi Phải chăng đàn bà chúng ta không nên tò mò, cố tìm hiểu góc khuất của đàn ông, hãy cứ sống với phần tử tế chồng dành cho mình? Bởi bí mật của đàn ông, càng biết nhiều càng khiến đàn bà đau thắt ruột gan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-khong-tot-thi-dung-trach-vo-khong-ngoan-339552.html