Đàn ông ai cũng có những bí mật riêng, chỉ là phụ nữ biết hay không mà thôi

Phụ nữ yêu 30/09/2019 14:01

Phải chăng đàn bà chúng ta không nên tò mò, cố tìm hiểu góc khuất của đàn ông, hãy cứ sống với phần tử tế chồng dành cho mình? Bởi bí mật của đàn ông, càng biết nhiều càng khiến đàn bà đau thắt ruột gan.

Đàn ông ai cũng có những bí mật. Mà ẩn giấu nhiều nhất chính là trong chiếc điện thoại – vật bất ly thân của họ. Phụ nữ đừng nghĩ rằng đàn ông hiền lành, tử tế thì không có bí mật, chỉ là phụ nữ chúng ta biết hay không biết mà thôi. Nhẹ thì kết bạn, nhắn tin qua lại với người yêu cũ, vào những trang web đen hay nặng hơn là những tin nhắn mùi mẫn và những tấm ảnh giường chiếu với nhân tình.

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Chị đã tin tưởng và chưa bao giờ nghi ngờ lòng chung thủy của chồng...

Ngồi cà phê với nhau, chị rưng rưng kể về chồng mình. Chồng chị là một người đàn ông rất tốt và tử tế. Khi bao nhiêu kẻ vây quanh, chị chọn anh cũng bởi đức tính hiền lành, chân thật. Chồng không giàu nhưng là người biết lo toan và chăm chỉ. Khi bao nhiêu người phụ nữ khác than vãn chồng lười biếng, vô tâm thì chồng chị luôn san sẻ, giúp đỡ vợ việc nhà, đưa đón con. Chị hài lòng với những gì mình có.

Thế nhưng, trớ trêu thay chị lại biết những bí mật của chồng đằng sau bức màn tử tế. Một lần chồng chị đi làm, vì vội nên anh để quên điện thoại ở nhà. Chị lấy xem và sững người khi trên đó còn lưu rất nhiều tin nhắn của chồng với một người phụ nữ: “Sống với vợ nhưng anh lúc nào cũng nghĩ đến em”, “giá như ngày đó mình đừng vì một chút hiểu lầm mà vội chia tay thì giờ đây đâu phải lén lút…”, “vợ anh không thấu hiểu anh bằng em..”. Chị đánh rơi điện thoại khi lướt đến tấm hình hai người ôm nhau khỏa thân trong nhà nghỉ.

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... nào ngờ đó chỉ là giả tạo - Ảnh minh họa: Internet

Chồng chị đây sao? Người chồng luôn thương yêu vợ con hết mực và chưa từng khiến chị buồn lòng. Nhân tình của chồng chính là người yêu cũ. Người mà ngày xưa anh thề sống thề chết để yêu. Bây giờ cả hai đã có gia đình mà bất chấp tất cả để qua lại với nhau. Hóa ra chồng ngoại tình nhưng rất giỏi che đậy, qua lại với người yêu cũ đến 2 năm mà chị chẳng phát hiện ra.

Nếu hôm nay, chị không động đến điện thoại của chồng thì anh vẫn là kẻ tử tế, thương yêu vợ con hết mực. Bây giờ chị phải làm sao đây? Phanh phui và phơi bày bộ mặt thật của chồng hay giả vờ như mình không biết để yên cửa yên nhà. Chị tâm sự, nói chuyện với vài người bạn thân. Nhiều người nói rằng chồng mình đều có những bí mật trong điện thoại. Kẻ chat sex, lén lút vào những hội nhóm tình dục, có người vẫn nhắn tin qua lại với người cũ… Đàn bà nhiều khi phải giả mù, giả điếc cho yên cửa yên nhà. Miễn họ vẫn tử tế và thương yêu vợ con là được. Chị nghe quặn thắt, tha thứ không thể mà bỏ thì chẳng đành lòng.

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Phải chăng phụ nữ đừng nên tò mò, hãy sống với phần tử tế mà chồng dành cho mình? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ai cũng có những bí mật của mình. Dường như có nhiều con người cùng tồn tại song song trong họ. Yêu vợ đấy, thương con đấy nhưng vẫn ham mê tình dục, lén lút lên giường với kẻ khác. Phải chăng đàn bà chúng ta không nên tò mò, hãy cứ sống với phần tử tế chồng dành cho mình? Bởi bí mật của đàn ông, càng biết nhiều sẽ chỉ khiến đàn bà đau thắt ruột gan.

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