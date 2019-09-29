Vợ chính là tài sản quý nhất trong cuộc đời của người đàn ông

Phụ nữ yêu 29/09/2019 09:25

Đàn ông lấy được người vợ tốt, có người nhắc chừng mỗi khi thức khuya, ăn uống vô độ, tiêu xài hoang phí… Còn đàn ông độc thân giống như con ngựa bất kham, cứ sống phóng khoáng, tùy tiện theo sở thích.

Có một người vợ tốt chính là phước báu của người đàn ông. Vì sao lại như vậy? Bởi người phụ nữ chính là người nắm giữ chìa khóa hạnh phúc gia đình. Sự thành công, vinh hiển của đàn ông chính là do người vợ đứng sau lưng gom góp, vun vén mà thành. Không phải của cải vật chất, vợ mới chính là tài sản quý nhất trong cuộc đời của đàn ông.

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Vợ chính là người nắm giữ hạnh phúc của một gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ quyết định hạnh phúc không chỉ thế hệ này mà của cả thế hệ trước và thế hệ sau. Nếu một người đàn ông lấy nhầm vợ, không chỉ bản thân anh ta khổ mà cả tuổi thơ của con cũng sẽ khổ theo. Tâm tính của người mẹ quyết định thành công của đứa con sau này. Mẹ hung dữ con sau này cộc cằn, mẹ thô lỗ con sau này sẽ dữ tợn y như vậy. Đàn ông lấy nhầm vợ, thì tuổi già của cha mẹ không thể vui vẻ và bình yên được. Một người phụ nữ tốt kéo theo cả dòng họ, gia đình tốt lên. Còn ngược lại, một người phụ nữ tâm tính không tốt thì cuộc sống gia đình sẽ mệt mỏi, chán chường vô cùng.

Trong cuộc sống, khi đàn ông độc thân gặp rắc rối, bất trắc, hay có những thói hư tật xấu thì thường được những người từng trải khuyên rằng: “Lấy vợ đi để có người vun vén”, “có vợ đi rồi anh sẽ có trách nhiệm”, “có vợ đi để có người cùng nâng khăn sửa túi, vun đắp tương lai”… Người vợ “thần thánh” trong cuộc đời của đàn ông vậy đó. Đàn ông dẫu tài giỏi, thông minh đến đâu thì cuộc sống của anh cũng là một mớ hỗn độn nếu bên cạnh không có người phụ nữ.

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Vợ chính là dây cương để ghìm bản tính bất kham của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có vợ, ra đường thơm tho, chỉn chu từ đầu đến chân, còn đàn ông độc thân mỗi sáng khổ sở đi tìm từng chiếc vớ, từng chiếc áo bỏ quên ở đâu chẳng nhớ. Đàn ông có vợ, ngày ngày có cơm canh nóng sốt để ăn, còn đàn ông độc thân ăn uống chểnh mảng, cơm hàng cháo chợ. Đàn ông có vợ có người nhắc chừng mỗi khi thức khuya, ăn uống vô độ, tiêu xài hoang phí… Còn đàn ông độc thân giống như con ngựa bất kham, cứ sống phóng khoáng, tùy tiện theo sở thích.

Người vợ chính là sợi dây cương để ghìm bản tính bất kham của người đàn ông lại. Khiến cuộc sống anh có quy củ hơn, có trách nhiệm, có niềm vui. Vợ chính là người mang lại cho đàn ông niềm vui và hạnh phúc giản dị thường ngày. Ngoài xã hội bon chen mệt mỏi, tranh nhau từng chút quyền lợi nhưng căn nhà ấm áp mãi là nơi đàn ông bỏ lại mọi phiền muộn. Một bữa cơm ngon, vài câu nói an ủi thật tình đã có thể xoa dịu bao mệt mỏi ngoài xã hội.

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Người vợ tốt chính là phước báu của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Không phải vô cớ mà người ta gọi vợ là Bạn Đời. Bạn đồng hành, bạn sẻ chia, bạn cùng nắm tay nhau đi qua thanh xuân cũng như tuổi già. Của cải vật chất cũng chỉ là vật ngoài thân, con cái rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, chỉ có bạn đời mới ăn đời ở kiếp. Vì thế, vợ mới chính là tài sản quý nhất của đàn ông.

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